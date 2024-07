Trump quiere “hacer que Estados Unidos vuelva a ser asequible”: ¿Deberíamos?

Banderas estadounidenses en el vehículo Pontiac Silver de 1948 de Leo y Angi Martinez durante un desfile en Firestone, Colorado, para celebrar el Día de la Independencia de Estados Unidos, el jueves 4 de julio de 2024. (AP Foto/David Zalubowski)

El tercer punto de la plataforma del Partido Republicano para 2024, después de las promesas de sellar la frontera y realizar deportaciones masivas, es la promesa de “TERMINAR LA INFLACIÓN Y HACER QUE ESTADOS UNIDOS OTRA VEZ ASEQUIBLE”.

En cuanto a la primera parte de esa promesa, no sé si los redactores de la plataforma (que en su mayoría parecen haber copiado y pegado sus artículos de las publicaciones de Donald Trump en Truth Social) son conscientes de que la inflación ya está muy baja. Pero la segunda parte es más interesante. ¿Qué quieren decir con hacer que Estados Unidos vuelva a ser asequible? Dependiendo de la interpretación, eso es algo que ya sucedió o una muy mala idea.

Antes de llegar allí, unas palabras sobre la caída de la inflación. Recibo muchos comentarios en el sentido de que, digan lo que digan las estadísticas oficiales, los estadounidenses no ven que la inflación baje. Sin embargo, tales afirmaciones sobre las percepciones públicas son falsas. Las encuestas que preguntan a los estadounidenses cuánto esperan que aumenten los precios durante el próximo año muestran una fuerte caída en las expectativas de inflación, aproximadamente a lo que eran en 2018-19.

De modo que los estadounidenses sí saben que la inflación (el ritmo al que aumentan los precios) está muy baja. Lo que es cierto es que tuvimos un estallido de inflación en 2021-22, lo que ha dejado el nivel de precios considerablemente más alto que hace unos años. Un dólar no compra tanto como antes. Por otro lado, los trabajadores estadounidenses se están llevando a casa más dólares: en los últimos años se ha visto un aumento tanto de los salarios como de los precios.

Entonces, ¿Estados Unidos se ha vuelto inasequible?

En la vida normal, cuando nos preguntamos si podemos permitirnos algo, comparamos su precio con nuestros ingresos. Y si utilizamos ese estándar de vida normal, Estados Unidos es ahora más asequible que nunca; la mayoría de los aumentos salariales de los trabajadores en los últimos cinco años han superado holgadamente el aumento de los precios al consumidor.

Pero muchas personas se molestan, incluso se enojan, si se les señala esto. Eso no es realmente sorprendente. Investigaciones recientes confirman una vieja observación, que se remonta al menos a los años 1970, de que muy pocas personas piensan en la inflación como un proceso que eleva tanto los precios como los salarios. En cambio, la mayoría cree que han obtenido cualquier aumento de ingresos que hayan experimentado y que la inflación se los ha arrebatado.

Entonces, ¿las personas que redactaron la plataforma republicana están diciendo que deberíamos intentar revertir el aumento de precios pospandémico? Supongo que no lo han pensado bien. Pero creo que vale la pena analizar las razones por las que ningún economista que conozco cree que tratar de revertir la inflación pasada, en lugar de controlar la inflación futura (lo que ya hemos hecho más o menos), sería una buena idea.

La cuestión es que, para que los precios vuelvan a ser como estaban, digamos, en 2019, sería necesario someter a la economía estadounidense a un episodio importante de deflación: la caída de los precios. Y la evidencia histórica es clara: imponer una deflación significativa a una economía moderna conduce a un desempleo muy alto.

La mayor parte de esa evidencia histórica es bastante antigua. Aparte de Japón, que es un caso especial cuya explicación llevaría demasiado tiempo, la deflación ha sido muy rara en las economías modernas desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, antes de la guerra hubo algunos episodios deflacionarios. Estados Unidos experimentó una fuerte deflación después de la Primera Guerra Mundial y una enorme deflación en los primeros años de la Gran Depresión.

Por supuesto, ya se sabe lo que ocurrió en la Gran Depresión, pero incluso después de la Primera Guerra Mundial hubo un aumento importante, aunque temporal, del desempleo como porcentaje de la fuerza laboral no agrícola.

Un ejemplo aún más relevante es el de Gran Bretaña en la década de 1920. Como muchas naciones, Gran Bretaña abandonó el patrón oro durante la Primera Guerra Mundial y experimentó una inflación sustancial. Sin embargo, después de la guerra, el Ministro de Hacienda, un tipo llamado Winston Churchill, decidió no sólo restaurar el patrón oro sino también restaurar el valor de la libra en oro antes de la guerra. Rechazó los vigorosos argumentos de John Maynard Keynes de que esto sería una idea terrible, argumentos que Keynes expuso en un ensayo clásico, “Las consecuencias económicas del señor Churchill”.

Keynes tenía razón. Volver al antiguo valor de la libra en oro requería, en efecto, hacer que Gran Bretaña volviera a ser asequible, es decir, someter a Gran Bretaña a un período sostenido de deflación. Y como resultado, mientras Estados Unidos atravesaba los locos años veinte, Gran Bretaña seguía persistentemente deprimida.

¿Por qué es tan difícil lograr la deflación? La razón más importante es que cualquier caída importante de los precios también requiere una gran caída de los salarios, y los salarios son muy difíciles de recortar, incluso si los trabajadores no están sindicalizados. El economista Truman Bewley explicó por qué en su libro “Por qué los salarios no caen durante una recesión”, basado en entrevistas con cientos de líderes empresariales y laborales. Básicamente, todos estuvieron de acuerdo en que recortar los salarios dañaría la moral de los trabajadores, y que los costos de este daño a la moral superarían los ahorros de costos, excepto en condiciones extremas. De modo que los salarios y, por ende, los precios tienden a exhibir una “rigidez nominal a la baja”.

Las excepciones confirman la regla. El ejemplo moderno más notorio de deflación es Grecia, que se vio obligada por la combinación de una crisis de deuda y su pertenencia a la zona del euro a emprender una “devaluación interna”: recortar salarios y precios para ganar competitividad frente a sus vecinos. De hecho, Grecia logró recortes salariales sustanciales, pero sólo a costa de un desempleo increíblemente alto.

Por cierto, esta misma lógica explica por qué tuvimos un estallido de inflación cuando la economía se recuperó de la pandemia de COVID-19. Los efectos persistentes de la pandemia provocaron interrupciones a gran escala: cadenas de suministro sobrecargadas, un gran cambio hacia el trabajo remoto y más. Estas perturbaciones provocaron grandes aumentos en algunos precios. Para evitar un aumento en los precios promedio se habrían requerido grandes reducciones de precios en otras partes de la economía, y casi seguramente se habría requerido un alto desempleo. Podría decirse que permitir un estallido puntual de inflación y luego estabilizar la inflación posterior fue la política correcta, y es más o menos lo que hicimos.

Entonces, ¿podemos hacer que Estados Unidos vuelva a ser asequible, en el sentido de que los precios vuelvan a ser los que eran antes de la pandemia? Casi seguramente no, ni deberíamos intentarlo. Era importante que la inflación no se arraigara en la economía, y no fue así. En cambio, parece que hemos logrado lo que muchos creían imposible: un aterrizaje suave que combina una inflación baja con un desempleo bajo.

