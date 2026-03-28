Al menos un muerto y cuatro heridos en diferentes ataques de Irán contra varios puntos de Israel

El organismo Magen David Adom (MDA) informó que técnicos y paramédicos certificaron la muerte de un hombre de aproximadamente 60 años en Tel Aviv tras el lanzamiento de misiles iraníes hacia el centro de Israel. El boletín de la MDA, divulgado en sus redes, indicó además que su personal brindó atención médica a dos heridos leves en otro punto del centro del país. Con estos eventos, la cifra provisional asciende a al menos una víctima mortal y cuatro personas lesionadas en distintas zonas, según detalló el medio que recoge información sobre los incidentes.

De acuerdo con la información proporcionada por Magen David Adom y difundida por la prensa internacional, los ataques tuvieron lugar durante la noche del viernes, en el contexto de la escalada militar que comenzó un mes antes debido a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní. El parte de los servicios de emergencia describió la escena como especialmente crítica al encontrar a la víctima fatal: “Cuando llegamos al lugar, vimos a un hombre de unos 60 años tirado en el suelo, inconsciente y con heridas muy graves. Sus lesiones eran de gravedad crítica y no nos quedó más remedio que certificar su fallecimiento en el lugar de los hechos”, señaló Shai Bachar, técnico de emergencias de la MDA.

Las acciones de Irán incluyeron el lanzamiento de misiles que impactaron distintas áreas de Israel y fragmentos interceptados alcanzaron zonas como Kuseife, en el sur del país, lo que provocó daños entre civiles. En ese punto, los servicios médicos trataron a otras dos personas con heridas leves ocasionadas por los restos tras la intercepción de un misil iraní, según consignó la fuente.

Luego de los ataques nocturnos, el ejército israelí anunció a través de sus cuentas oficiales en redes sociales una contraofensiva dirigida a “objetivos del régimen terrorista iraní en todo Teherán”. Las fuerzas armadas israelíes informaron sobre la intensificación de los bombardeos y operaciones militares dentro de la capital iraní, conforme a lo divulgado por el medio de referencia.

Por su parte, autoridades iraníes han reportado un elevado número de víctimas fatales como resultado de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra su territorio. Datos oficiales citados por la prensa internacional establecieron el saldo en más de 1.500 muertos. Entre las personas señaladas por las autoridades iraníes figuran altos cargos de la estructura estatal y militar, incluyendo al líder supremo, ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros Aziz Nasirzadé (Defensa) y Esmaeil Jatib (Inteligencia), además de otros responsables de las fuerzas armadas y organismos de seguridad, como reportó el medio internacional.

El conflicto ha generado una escalada bélica en la región, con ataques e intercambios que afectan tanto a la población civil como a funcionarios de alto rango. Los comunicados oficiales difundidos tras los incidentes dan cuenta de la gravedad de la situación y el aumento de la tensión militar en Oriente Próximo, según las informaciones recopiladas por las principales agencias de noticias.