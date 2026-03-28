Al menos diez heridos por ataques con drones rusos contra infraestructura civil en Odesa (Ucrania)

Equipos de rescate trasladaron a pacientes y personal médico a zonas seguras luego de que un hospital materno-infantil sufriera el impacto de artefactos explosivos en Odesa, al sur de Ucrania, según consignó el administrador regional Serhi Lisak a través de Telegram. De acuerdo con lo publicado por la fuente oficial, el ataque ruso con drones se registró la madrugada del sábado y provocó heridas a al menos diez personas, entre ellas un menor y dos personas en estado grave. El operativo de evacuación incluyó la movilización inmediata tanto de profesionales sanitarios como de quienes recibían atención en el centro afectado, tras la confirmación de daños parciales en las instalaciones.

Según informó la agencia Europa Press y notificó Lisak, además del hospital, “se han producido daños parciales entre el cuarto y el quinto piso de un edificio de gran altura y en varias viviendas cercanas”, como resultado de la onda expansiva provocada por el ataque. Las autoridades detallaron que los servicios de emergencia continúan trabajando en el área, donde se están evaluando las condiciones estructurales de los edificios afectados e identificando las necesidades prioritarias de la población impactada.

El medio Europa Press indicó que las acciones rusas también alcanzaron la zona educativa, con tres centros escolares que presentaron daños en el distrito de Primorski. En otra área de la ciudad, el distrito de Khajebey, un edificio residencial de varios pisos recibió un impacto directo. Según la información oficial, no hubo reportes de más heridos en estas localizaciones, pero los mayores daños materiales se observaron tanto en los inmuebles habitados como en los espacios educativos. Los equipos de emergencia establecieron centros de operaciones en diferentes puntos de la localidad para coordinar la asistencia a los damnificados.

La agencia Europa Press destacó que el hospital materno-infantil fue evacuado tras verse afectado en la techumbre, sin lamentar víctimas mortales entre quienes se encontraban al interior del edificio en el momento del ataque. El administrador de la región explicó que las lesiones de los heridos abarcan distintas categorías de gravedad, subrayando que la atención médica de urgencia se activó de forma inmediata. En su mensaje, Lisak había comunicado inicialmente una cifra menor de heridos, pero la actualización del balance elevó el número a diez, incluido un niño cuyo estado no fue especificado.

Esta serie de ataques ocurre en un contexto de tensión política internacional, según reportó Europa Press. Odesa experimentó la ofensiva la víspera de la conmemoración del aniversario de la masacre de Bucha, considerada uno de los incidentes más severos desde el inicio de la invasión rusa hace cuatro años. En Kiev, se preparan actos relacionados con esta fecha, mientras las autoridades ucranianas enfrentan obstáculos adicionales derivados del bloqueo impuesto por Hungría al financiamiento de 90.000 millones de euros de la Unión Europea a Ucrania.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el gobierno húngaro mantiene su veto a la ayuda europea bajo el alegato de que Kiev sabotea el flujo de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, infraestructura que las autoridades de Ucrania reparan tras haber sufrido un ataque previo por parte de fuerzas rusas. Esta situación, según el medio mencionado, añade presión a la gestión de la crisis humanitaria en las regiones impactadas por los bombardeos recientes, entre ellas Odesa, y dificulta la llegada de recursos económicos para la reconstrucción.

Las autoridades reiteraron que los equipos de emergencia y rescate permanecen desplegados en los puntos más dañados, ofreciendo apoyo logístico y atención médica a quienes lo necesitan. Los centros de ayuda instalados en distintas zonas continúan recibiendo a los afectados, mientras prosiguen los trabajos de evaluación y rehabilitación de infraestructura civil. La presencia constante de personal en la zona permite mantener la aplicación de protocolos de seguridad y la asistencia a la ciudadanía, informó el medio Europa Press.

El impacto sobre la infraestructura civil eleva las preocupaciones entre la población local debido al carácter repetido de los ataques y a la afectación de sectores sensibles como la salud y la educación. Las acciones militares en áreas residenciales representan un riesgo adicional para el desarrollo de la vida diaria y el funcionamiento normal de los servicios básicos. Los reportes oficiales hasta el momento confirman la ausencia de víctimas mortales, pero recalcan la gravedad de los daños y la necesidad de mantener la respuesta coordinada para mitigar las consecuencias de los ataques, según detalló la agencia Europa Press.

La secuencia de hechos registrada en Odesa forma parte de una serie de escaladas en la agresión contra infraestructuras no militares que han caracterizado los últimos meses del conflicto, de acuerdo con la información de Europa Press. La comunidad internacional permanece atenta al desarrollo de los acontecimientos, en especial por el contexto de conmemoraciones y negociaciones políticas en el que se produce este nuevo episodio.