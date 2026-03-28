Trump amenaza a La Habana: "Cuba es la siguiente"

En el marco de una escalada de acusaciones sobre la crisis energética que afecta a la isla caribeña y tras reiteradas declaraciones sobre el uso potencial de la fuerza, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió públicamente que “Cuba es la siguiente” en una intervención realizada en Miami. Según informó el medio que cubrió el acto, las palabras del mandatario surgieron en un contexto de alta tensión bilateral, donde Trump vinculó abiertamente la posibilidad de una intervención militar estadounidense en la isla tras los acontecimientos recientes en la política exterior de Washington.

Durante el evento, Trump aseguró: “Construí este gran Ejército y dije 'no tendremos que usarlo nunca', pero a veces hay que usarlo. Y Cuba es la siguiente”. Tal como publicó el medio, el presidente realizó dicha advertencia luego de referirse a la situación de Irán y a la línea dura que su administración ha mantenido respecto a La Habana. En medio de la comparecencia pública, Trump también ironizó ante la presencia de la prensa, solicitando a los medios que “ignoraran” sus declaraciones y recalcando nuevamente su frase inicial antes de concluir el acto.

De acuerdo con el mismo medio, durante la semana anterior Trump ya había hecho públicas sus intenciones de impulsar un cambio en la política del gobierno cubano, presumiendo que sería él quien tendría "el honor" de “tomar Cuba”, en alusión a la posibilidad de negociar un nuevo acuerdo o, en su defecto, promover una acción directa sobre el país. Esta postura se suma a una serie de amenazas previas que han marcado las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana desde el inicio del mandato de Trump.

El medio detalló que estas declaraciones aparecen después de meses de agravamiento de las relaciones bilaterales, con el gobierno estadounidense señalando la disposición a utilizar distintas medidas de presión, como sanciones y restricciones económicas, para forzar cambios en la isla. Según consignó la fuente, el Ejecutivo estadounidense ya había advertido en enero sobre la imposición de aranceles a cualquier nación que suministrara petróleo a Cuba, presionando así a los aliados internacionales de La Habana y restringiendo el acceso energético de la isla.

Las autoridades cubanas, por su parte, responsabilizan a Estados Unidos por el deterioro de la situación energética interna, argumentando que las sanciones y amenazas afectan de manera directa el abastecimiento de combustibles y agravan la crisis que enfrenta la población. El medio publicó que desde La Habana se alude a Washington como el principal responsable de la coyuntura actual, enfatizando que las políticas estadounidenses buscan debilitar al gobierno cubano mediante el estrangulamiento económico.

El discurso de Trump en Miami se dio en el marco de una ofensiva diplomática y militar estadounidense que incluye acciones recientes en el ámbito de la política internacional, en particular respecto a Oriente Medio, y que se extiende ahora a América Latina. Las afirmaciones del mandatario, recogidas por el medio, han generado reacciones entre los asistentes y han sido interpretadas como un nuevo paso en la línea de endurecimiento de la política estadounidense hacia la isla.

La prensa estadounidense reportó que, tras la conferencia, miembros del entorno de Trump y algunos de sus asesores han buscado matizar el sentido de las palabras del presidente, aunque sin retractarse del contenido esencial de la advertencia dirigida a Cuba. El medio destacó que esta retórica se inscribe en una estrategia política que busca fortalecer la posición estadounidense frente a gobiernos considerados adversarios, utilizando el poder militar como un elemento de presión tanto en el discurso como en la práctica.

Las recientes advertencias de Trump y las sucesivas medidas restrictivas recaen sobre un contexto de larga data caracterizado por el embargo y las tensiones diplomáticas. Según publicó el medio, la actual administración norteamericana endureció los mecanismos de control sobre las transacciones con la isla, especialmente en lo relacionado con el suministro energético y las actividades comerciales internacionales.

La amenaza de una intervención directa planteada durante el acto en Miami representa, según el análisis ofrecido por el medio de comunicación citado, una intensificación en el uso de la presión política y militar. El gobierno estadounidense sostiene su postura de que estas acciones buscan incidir en la estructura interna de Cuba y promover cambios en su sistema político. Las implicaciones de este discurso, de acuerdo al medio, incluyen la posibilidad de nuevos episodios de confrontación en el escenario hemisférico y un aumento de la incertidumbre tanto dentro de la isla como entre sus aliados y detractores internacionales.

A lo largo del último año, según reportó el medio, Washington ha incrementado el número de sanciones y amenazas de represalias económicas contra quienes colaboren con el gobierno cubano en la provisión de recursos estratégicos. La advertencia explícita sobre el uso del Ejército estadounidense se suma a una retórica que había venido creciendo y que adquiere una nueva dimensión con las declaraciones favorables a una posible intervención. La fuente indicó que esta situación mantiene en alerta tanto a la comunidad diplomática internacional como a diversos actores implicados en los vínculos comerciales y políticos con Cuba.