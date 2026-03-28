El Ejército israelí intercepta por primera vez en lo que va de guerra un misil lanzado desde Yemen

La declaración del portavoz militar de los hutíes yemeníes, Yahya Sari, quien afirmó que el grupo mantiene “el dedo en el gatillo para una intervención militar directa”, precedió al primer ataque de este tipo dirigido por los rebeldes contra el sur de Israel desde Yemen. El incidente, ocurrido en la mañana del sábado, fue relatado por las Fuerzas Armadas israelíes y, según consignó el medio local, el proyectil no ocasionó víctimas. El Ejército israelí comunicó que la interceptación de este misil se da en el marco de un contexto regional tensionado y de amenazas recientes.

Según detalló la prensa israelí, las Fuerzas Armadas atribuyeron el lanzamiento del misil a los hutíes yemeníes, alineados con Irán, estableciendo un nexo directo entre este episodio y el incremento de la presión de los aliados iraníes en la región. La ofensiva marca la primera vez durante la actual escalada que los hutíes atacan territorio israelí, tras la campaña militar que Israel y Estados Unidos emprendieron contra Irán desde el 28 de febrero.

El ataque fue detectado y neutralizado sin que se registraran heridos, confirmó el Ejército de Israel. De acuerdo con la información difundida por los medios israelíes, la maniobra coincidió con declaraciones previas de los portavoces hutíes, quienes expresaron su disposición para sumarse al conflicto en Oriente Próximo de manera directa. El comunicado de Yahya Sari, citado por los mismos medios, subrayó la preparación del grupo armado para ampliar su participación militar.

Tal como informó la prensa, este lanzamiento se produce en medio de la intensificación de las hostilidades en la región y la multiplicación de amenazas de parte de grupos aliados a Irán, que han advertido sobre posibles acciones militares en respuesta a la reciente ofensiva contra la República Islámica. El balance más reciente presentado por fuentes oficiales iraníes y recogido por medios internacionales reportó más de 1.500 fallecimientos a raíz de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos.

Entre los fallecidos a consecuencia de los bombardeos se encuentran figuras de alto perfil dentro del aparato estatal iraní. Según publicaron medios israelíes, se confirmó la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo; también la del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y la de los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib. Otras víctimas incluyen altos mandos de las Fuerzas Armadas y representantes de organismos de seguridad.

La intercepción del proyectil en el sur de Israel y la participación de actores regionales, como los rebeldes hutíes, ilustran el impacto de la reciente ofensiva sobre el equilibrio estratégico en Oriente Próximo. Israel mantiene desplegadas medidas de defensa activa para responder a amenazas provenientes de fuerzas alineadas con Irán, mientras continúan manifestaciones públicas de intención bélica por parte de líderes de milicias aliadas.

La cronología de los hechos apunta a un aumento en la implicación de varias facciones respaldadas por Teherán en el conflicto en Oriente Próximo, especialmente después de la ofensiva lanzada contra la República Islámica. Las informaciones recopiladas por los medios israelíes destacan el cambio en la naturaleza de los ataques y el endurecimiento verbal de los principales actores implicados.

El Ejército de Israel comunicó que los sistemas de defensa permanecen en alerta, mientras fuentes de inteligencia monitorean posibles nuevos lanzamientos desde Yemen u otros puntos de la región. Los canales oficiales en Tel Aviv señalaron la gravedad del lanzamiento, aunque remarcaron que la infraestructura defensiva fue capaz de neutralizar el ataque sin daños adicionales.

De acuerdo con la cobertura proporcionada por los medios israelíes, la reciente acción armada y las declaraciones de los dirigentes hutíes se suman a una secuencia de eventos que ha complicado la situación de seguridad en Oriente Próximo, introduciendo variables adicionales en la respuesta de Israel ante agentes respaldados por Irán.