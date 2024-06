En este Día D, Europa enfrenta cuatro desafíos que determinan el destino de las grandes potencias

Las tropas francesas desembarcan de una lancha estadounidense durante una operación conjunta en Omaha Beach, antes del 80º aniversario del desembarco del Día D de 1944 en Saint-Laurent-sur-Mer, región de Normandía, Francia, el 4 de junio , 2024. REUTERS/Benoit Tessier

El aniversario del Día D del jueves (el 80º) está provocando reflexiones sombrías y ansiosas sobre el destino de la alianza atlántica. Sombrío porque el último miembro de la Gran Generación pronto ya no estará con nosotros. Ansiosos porque Donald Trump, y su evidente desprecio por esa alianza, pronto pueda volver a estar con nosotros.

La ansiedad está en parte fuera de lugar. El truculento nacionalismo estadounidense de Trump es una idea terrible por muchas razones, entre ellas el estímulo que da a Vladimir Putin y Xi Jinping para atacar a los aliados estadounidenses más débiles. Pero Trump también es el mensajero de una advertencia que los europeos necesitan desesperadamente prestar atención.

En pocas palabras: ponte en forma.

Europa enfrenta hoy cuatro grandes desafíos que típicamente determinan el destino de las grandes potencias. Échale un vistazo breve:

Crecimiento y dinamismo: en 1960 los 28 países de la UE (los 27 actuales más Gran Bretaña) representaron el 36,3 por ciento del producto interno bruto mundial. En 2020 habían caído al 22,4 por ciento. Se prevé que para finales de siglo caerá a poco menos del 10 por ciento. Por el contrario, Estados Unidos ha mantenido una participación más o menos constante (alrededor de una cuarta parte) del PIB mundial. desde la administración Kennedy.

Piense en cualquier industria de vanguardia (inteligencia artificial, microchips, software, robótica, genómica) y pregúntese (con algunas honrosas excepciones): ¿dónde está la Microsoft, Nvidia u OpenAI europeas?

Poder militar: Cuando terminó la Guerra Fría en 1990, el ejército de Alemania Occidental desplegó más de 500.000 soldados y gastó el 2,5 por ciento de su PBI. en defensa. Hasta el año pasado, se había reducido a 181.000 soldados y el 1,57 por ciento. La Marina Real británica, la más poderosa del mundo al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ahora puede desplegar sólo 10 submarinos y menos de dos docenas de grandes buques de guerra de superficie, algunos de los cuales están inactivos.

En una guerra total, los británicos agotarían sus capacidades de defensa en unos dos meses, según un informe presentado al comité de defensa de la Cámara de los Comunes. Probablemente ocurriría lo mismo (si no mucho antes) para todos los países miembros de la UE además de Polonia, que aspira a gastar hasta el 5 por ciento de su PIB. en defensa el próximo año.

Demografía: ¿Qué tienen en común el canciller Olaf Scholz de Alemania, su predecesora Angela Merkel, el presidente Emmanuel Macron de Francia, el primer ministro Mark Rutte de los Países Bajos y la ex primera ministra británica Theresa May? No tienen hijos. Se trata de un asunto personal de ellos (y está lejos de ser representativo de todos los líderes de la UE), pero es un símbolo de un continente donde poco menos de 3,9 millones de europeos nacieron en 2022 y 5,15 millones murieron. Una población cada vez menor y que envejece suele correlacionarse con un bajo crecimiento económico, sobre todo porque el emprendimiento suele ser un juego de jóvenes.

El presidente francés, Emmanuel Macron, rinde homenaje a los maquis de Saint Marcel, una fuerza de combatientes de la Resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial y a los paracaidistas franceses del SAS (Servicio Aéreo Especial), en Plumelec, Bretaña, en vísperas del 80º aniversario del D-1944. Desembarcos diurnos en Normandía, Francia 5 de junio de 2024. REUTERS/Benoit Tessier/Pool

Europa tiene un desafío adicional: una tasa de natalidad musulmana relativamente alta, junto con la perspectiva de una migración musulmana a largo plazo. Según un escenario de “migración media” estimado por Pew, para 2050 Gran Bretaña será casi un 17 por ciento musulmana, Francia un 17,4 por ciento y Suecia un 20,5 por ciento. Quienes se preguntan sobre el ascenso de los partidos europeos de extrema derecha, que son los grandes favoritos para arrasar en las elecciones de esta semana en la UE, son los que más dudan. El Parlamento, que a menudo simpatiza con Vladimir Putin, sabe que este es un factor. Y deben ser honestos en cuanto a que los valores de segmentos deprimentemente notables de estas poblaciones musulmanas están fundamentalmente en desacuerdo con las tradiciones europeas de tolerancia moral y liberalismo político.

Propósito y voluntad: Muchas de las fallas actuales de Europa se explican (a menudo por los propios líderes europeos) como un problema de mecánica política: coordinación insuficiente entre estados; poder inadecuado en Bruselas; fallas de transmisión entre los objetivos declarados y los resultados del mundo real. Pero el problema no es sólo de proceso. También es uno de espíritu. Unas cuantas preguntas:

Si Rusia derrota a Ucrania y decide dentro de unos años atacar uno de los países bálticos, ¿existe una gran reserva de jóvenes alemanes, belgas o españoles dispuestos a morir por Tallin o Vilna?

Mientras los miembros europeos de la OTAN luchan por alcanzar el objetivo mínimo de gastar el 2 por ciento de su PIB en defensa, ¿están dispuestos a aceptar el hecho de que probablemente necesiten gastar el doble?

¿A cuánta protección estatal, en materia de bienestar social y regulación económica, están dispuestos a renunciar los votantes europeos de edad avanzada en aras de crear una economía más dinámica para un número cada vez menor de jóvenes?

¿Cuán contundentes están dispuestos a ser los líderes europeos al insistir en que sus valores (entre ellos la libertad de expresión, los derechos de las mujeres y los derechos de los homosexuales) deben protegerse contra los instintos antiliberales de una proporción cada vez mayor de sus votantes?

Las ideas de Trump sobre la OTAN, sus actitudes de suma cero respecto de la victoria, su afición por los hombres fuertes y su ignorancia e indiferencia ante la historia son, con razón, motivos de alarma europea. Pero las personas y las naciones triunfan o fracasan en la medida en que se niegan a traspasar la responsabilidad de su destino a otros.

“El mundo es lo que es; los hombres que no son nada, que se permiten llegar a ser nada, no tienen lugar ”, advirtió V.S. Naipaul una vez. Es un buen consejo para Europa en este solemne aniversario de su anterior liberación.

© The New York Times 2024