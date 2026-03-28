El Gobierno palestino celebra la resolución del Consejo de DDHH la ONU sobre los territorios ocupados

La reciente adopción de la resolución por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene lugar tras un contexto de violencia creciente que, según han informado las autoridades palestinas, incluye la muerte de al menos tres palestinos en un ataque realizado por colonos y durante una operación de las fuerzas de seguridad israelíes en Cisjordania. Este repunte se inscribe en una sucesión de hechos violentos que, desde octubre de 2023, han frecuentado los territorios ocupados y que suman decenas de víctimas mortales, conforme han denunciado tanto Naciones Unidas como varias organizaciones no gubernamentales. Tal como documentó el medio, estas cifras reflejan una tendencia que ya se venía observando durante los primeros nueve meses de 2023, cuando se registró un récord de víctimas palestinas en esos territorios si se compara con los últimos veinte años, desde la Segunda Intifada.

Según consignó el medio, el Ministerio de Exteriores palestino manifestó su satisfacción por la resolución adoptada el viernes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, centrada en la situación en los Territorios Palestinos Ocupados por Israel, incluidos Jerusalén Este. El texto del proyecto, aprobado con 24 votos a favor, 19 abstenciones y cuatro votos en contra, pone énfasis en la obligación de asegurar la rendición de cuentas y la búsqueda de justicia para los crímenes registrados en estas áreas. En declaraciones difundidas a través de redes sociales, las autoridades palestinas definieron esta resolución como un “paso importante hacia la lucha contra la impunidad”.

De acuerdo con la comunicación oficial del Ministerio de Exteriores palestino, la relevancia de la medida se acentúa ante el aumento de los ataques de colonos israelíes contra la población palestina, acciones que, según han denunciado, reciben protección del Ejército israelí. A juicio de las autoridades, la decisión del Consejo de Derechos Humanos garantiza que no prevalezca la impunidad y abre un camino hacia la consecución de justicia en el marco de la escalada de violencia que afectan estos territorios.

Tal como publicó el medio, el Gobierno palestino agradeció a los países que respaldaron la resolución, entre los que figura España. Según destacaron, el apoyo de estos Estados representa un “compromiso sincero con los principios de la Justicia Internacional, la protección de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho”. En contraposición, mostraron su rechazo hacia los países que optaron por votar en contra, atribuyéndoles el alentar la continuidad de las violaciones cometidas contra el pueblo palestino.

El Ministerio de Exteriores de Palestina solicitó a la comunidad internacional que implemente medidas concretas y efectivas para hacer cumplir las disposiciones establecidas en la resolución del Consejo de Derechos Humanos. Señaló la necesidad de garantizar la rendición de cuentas para los responsables de crímenes contra la población palestina y facilitar recursos efectivos para las víctimas. El Ministerio argumentó que la resolución implica un compromiso internacional de no reconocer la legalidad de la ocupación israelí y de no prestar apoyo alguno que perpetúe dicha situación, en concordancia con la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia.

Según difundió el medio, las autoridades palestinas también solicitaron la prohibición del suministro a Israel de armas o equipos susceptibles de ser empleados en la comisión de más crímenes y violaciones. Argumentaron que esta medida forma parte de las obligaciones derivadas del marco internacional de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

El contexto en el que se produce la decisión del Consejo de Derechos Humanos incluye una escalada de tensiones tras los ataques liderados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el 7 de octubre de 2023. Este episodio marcó el inicio de un aumento considerable en la cifra de víctimas palestinas y de incidentes violentos en la región, según reportó el medio, lo cual ha sido objeto de reiteradas denuncias por parte de organismos internacionales y de la sociedad civil.

La resolución recientemente aprobada por el organismo de Naciones Unidas adquiere particular importancia para el Gobierno palestino en la actual coyuntura, caracterizada por la persistencia de hechos violentos y por reiterados llamados internacionales a la protección de los derechos humanos y al respeto del derecho internacional en los territorios ocupados. Las autoridades palestinas insisten en que el cumplimiento integral de este tipo de resoluciones constituye una condición imprescindible para detener las violaciones, reparar a las víctimas y sentar las bases para la justicia, según informaron distintos medios.