Milei aplaude el fallo de EEUU sobre la expropiación de YPF, que ahorrará a Argentina 13.975 millones

El presidente argentino, Javier Milei, ha aplaudido el "histórico" fallo con el que la Justicia estadounidense ha revocado una sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de la petrolera YPF y ha puesto sobre la mesa la necesidad de una reforma de la ley nacional de expropiaciones para no solo "hacerse cargo de los errores del pasado" sino también de "las necesidades del futuro" de Argentina.

"Repito, una sentencia histórica en esta administración. Lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos posible. Ellos apostaron con nuestro futuro. Nosotros no apostamos, nosotros simplemente ganamos", ha manifestado Milei durante una intervención para la cadena pública en la que se ha mostrado aliviado por no tener que afrontar el pago de tal cantidad. "Habría representado un enorme obstáculo en el camino de nuestra recuperación económica", ha señalado.

El mandatario argentino ha achacado parte de la "trascendencia histórica" de este hecho "sin precedentes" a que "este fallo era virtualmente imposible" y ha celebrado que "la pericia jurídica, política y diplomática de (su) equipo de gobierno" haya salido airosa de una "aventura suicida" heredada que podría haber costado "todo" al país, dejándolo "sin YPF y con un Estado fundido".

En este sentido, Milei ha señalado directamente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, como responsables de dicha afrenta a la estabilidad económica del país.

"Es importante considerar el precio inconmensurable que Argentina pagó por esta irresponsabilidad en términos de riesgo país, tasa de interés y menor crecimiento económico. Hay una verdad irrefutable, expropiar está mal, porque robar está mal. Y quebrar este principio nos costó aproximadamente 12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso, es decir, menos empresas, menos trabajo, más pobreza y más indigencia", ha ilustrado.

MODIFICAR LA LEY DE EXPROPIACIONES

Así las cosas, Javier Milei ha anunciado que su Ejecutivo ha enviado al Congreso una propuesta legislativa para modificar la actual ley argentina de expropiaciones, a su juicio desvirtuada por "la arrogancia y la política", a fin de evitar "otra década perdida".

En esta línea, el mandatario ha defendido las "inversiones cuantiosas y sostenidas en el tiempo" como "la mejor forma de defender los intereses estratégicos" del país y ha argumentado que la única forma de lograrlo es con "seguridad jurídica". "Argentina va a salir. Argentina va a ser grande nuevamente", ha sentenciado.

"Esto es el verdadero patriotismo, no el nacionalismo barato de pacotilla. En adoptar el modelo opuesto, los falsos soberanistas pusieron a todos los argentinos en riesgo y los empobrecieron", ha apostillado, recordando que el juicio de YPF comenzó durante la presidencia de Fernández de Kirchner y, durante la presidencia de Alberto Fernández, el juicio se perdió en primera instancia.

Previamente, este mismo viernes, el propio Milei anunciaba que la Justicia estadounidense había decidido revocar la sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de la petrolera YPF, que reconocía a sus afectados una indemnización de 16.100 millones de dólares (13.975 millones de euros), al considerar que se interpretó erróneamente la ley argentina, por lo que debía ser revisada, un argumento que ya había planteado la defensa del Estado argentino.

CONTEXTO

YPF fue nacionalizada en 2012 bajo el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a través de una ley aprobada en el Congreso Nacional que avalaba que el Estado se quedase con el 51% de la petrolera, la cual, hasta entonces, estaba en manos de la española Repsol.

La cuestión aterrizó en los juzgados estadounidenses en 2025 después de que los fondos Burford Capital y Eton Park presentasen una demanda tras adquirir los derechos de litigio de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora.

Estas sociedades pertenecientes al grupo argentino Petersen estaban constituidas en España y poseían un 25% del capital social de YPF en el momento de la nacionalización. Las dos firmas reclamaban compensaciones al considerar que Argentina debió lanzar una OPA sobre las acciones que no pertenecían a Repsol.