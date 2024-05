¿Qué pasa si esta es nuestra última elección real?

Un centro de votación en Carolina del Sur (EE.UU.). EFE/ Octavio Guzmán

Algunos de los estadounidenses que protestan por la guerra en la Franja de Gaza se han vuelto contra el presidente Joe Biden. Afirman que el gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu está matando a un gran número de civiles, lo cual es cierto, y que Biden puede detenerlo, lo cual es más dudoso. Pero, ¿cómo afrontan la realidad de que en un segundo mandato Donald Trump sería mucho más pro Netanyahu y antipalestino que nuestro actual presidente?

La respuesta que he estado escuchando es que el objetivo es enviar un mensaje: si Gaza le cuesta la elección a Biden, los demócratas entenderán que en las próximas elecciones tendrán que repensar su apoyo aparentemente reflexivo al gobierno de Israel y comprometerse como partido a la protección de los derechos palestinos.

Hay muchas preguntas que uno podría plantearse sobre este argumento, pero desde cierta perspectiva, la más importante para los votantes estadounidenses bien podría ser: ¿Qué próximas elecciones?

Existe una posibilidad muy real de que si Trump gana en noviembre, será la última elección nacional real que Estados Unidos celebre en mucho tiempo. Y si bien aquí hay lugar para el desacuerdo, si considera que esa afirmación es una hipérbole escandalosa, no ha estado prestando atención.

Sí, podemos y debemos examinar las plataformas políticas de los candidatos y sus efectos potenciales, como si se tratara de una elección presidencial normal. Pero ésta no es una elección normal. La democracia misma está en las urnas. Y sería increíblemente imprudente no tenerlo en cuenta.

Comience aquí: Trump se negó a aceptar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y realizó afirmaciones de fraude sin pruebas en su esfuerzo por revocarlas. En los últimos dos años, varias encuestas han demostrado que alrededor de dos tercios del Partido Republicano han respaldado su negacionismo electoral. Y varios miembros destacados del partido se han negado a decir que aceptarán los resultados de las elecciones de este año. ¿Por qué imaginar que se volverán más respetuosos con las elecciones futuras?

El ex presidente de Estados Unidos y candidato republicano a la presidencia, Donald Trump. REUTERS/Evelyn Hockstein.

Se podría decir que las instituciones estadounidenses limitarían la capacidad de Trump y de quienes lo sigan para imponer un gobierno unipartidista permanente, lo que hicieron, por poco, después de las elecciones de 2020. Pero, en última instancia, las instituciones están formadas por personas y, en este momento, muchos republicanos, incluidos los jueces de la Corte Suprema, están demostrando tanta fuerza en el apoyo a la democracia y el Estado de derecho como una toalla de papel mojada.

Por lo tanto, una victoria de Trump bien podría cerrar el telón de la política tal como la conocemos: ya ha planteado la idea de un tercer mandato, algo que está prohibido, por supuesto, por la 22ª Enmienda. Pero en cualquier caso, al menos entre sus seguidores, ha generalizado la idea de que cualquier elección presidencial ganada por los demócratas es ilegítima.

Comencé esta columna con los izquierdistas que parecen dispuestos a ayudar a facilitar una victoria de Trump a pesar de ser conscientes de que sería mucho peor que Biden, incluso en los temas que dicen interesarles. Pero no se olvide de aquellos a quienes podríamos llamar republicanos retrógrados, aquellos que no han aceptado completamente la agenda del MAGA pero que no les agrada Biden y creen que Trump haría un mejor trabajo. Presumiblemente creen que un segundo mandato de Trump sería como su primer mandato, cuando hablaba de populismo pero mayormente seguía una agenda republicana estándar de recortes de impuestos e intentos de recortar la red de seguridad social.

Sin embargo, ¿por qué imaginar que un segundo mandato sería similar? Los asesores de Trump están hablando de políticas radicales, incluidas deportaciones masivas y despojar a la Reserva Federal de su independencia, que serían muy perturbadoras incluso en términos puramente económicos.

Pero, se podría decir, la reacción contra tales políticas sería enorme, y los republicanos seguramente las atenuarían por temor a que el radicalismo les perjudicara gravemente en las próximas elecciones.

A lo que digo: si Trump no es penalizado en esta elección por sus payasadas después de las últimas elecciones, ¿por qué debería preocuparse por una reacción violenta en una elección futura? Suponiendo que exista uno en algún sentido real.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. REUTERS/Ken Cedeño.

Y luego están los plutócratas que apoyan o se inclinan por Trump, que pueden estar engañándose a sí mismos por completo.

Algunos de ellos pueden entender que están apoyando un movimiento radical y antidemocrático, y todos están a favor. Elon Musk, el más famoso, parece cada vez más haber optado por el Gran Reemplazo MAGA, pero no está ni mucho menos solo. Entonces, en ese sentido, pueden estar menos engañados que muchos.

Pero su ingenuidad es más profunda, porque imaginan que su riqueza y prominencia les permitirán prosperar, incluso en un Estados Unidos posdemocrático, que serán inmunes a las purgas y persecuciones que son una posibilidad tan obvia en el futuro cercano. Al menos deberían reflexionar sobre la experiencia de los oligarcas que ayudaron al presidente ruso Vladimir Putin a ganar poder y luego se encontraron a su merced.

Para ser claros: no estoy diciendo que la gente deba amordazarse y abstenerse de criticar a Biden en cuanto al fondo; él es un adulto y puede manejarlo. Parte de su trabajo como líder elegido democráticamente es aceptarlo. Pero ignorar la posibilidad de que estas puedan ser nuestras últimas elecciones reales en un tiempo es miope y autoindulgente.

