Para hablar con Putin e Irán, Occidente recurre a Rafael Grossi, el mayor experto en energía nuclear del mundo

El Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, asiste a una rueda de prensa a su llegada de Irán al Aeropuerto Internacional de Viena (REUTERS/Elisabeth Mandl)

Rafael Grossi se coló en Moscú hace unas semanas para reunirse discretamente con el hombre con el que la mayoría de los occidentales nunca se relacionan hoy en día: el Presidente ruso Vladimir V. Putin.

Grossi es el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, el organismo de vigilancia nuclear de las Naciones Unidas, y su propósito era advertir a Putin de los peligros de actuar con demasiada rapidez para volver a poner en marcha la central nuclear de Zaporizhzhia, ocupada por tropas rusas desde poco después de la invasión de Ucrania en 2022.

Pero mientras los dos hombres hablaban, la conversación se desvió hacia las declaraciones de Putin de que estaba abierto a una solución negociada a la guerra en Ucrania, pero sólo si el Presidente Volodimir Zelensky estaba dispuesto a renunciar a casi el 20% de su país.

Unas semanas más tarde, Grossi, un argentino aficionado a los trajes italianos, estaba en Teherán, esta vez hablando con el ministro de Asuntos Exteriores del país y con el responsable de su programa nuclear civil. En un momento en el que altos cargos iraníes insinúan que nuevos enfrentamientos con Israel podrían llevarles a construir una bomba, los iraníes señalaron que ellos también estaban abiertos a una negociación, sospechando, al igual que Putin, que Grossi pronto comunicaría detalles de su conversación a la Casa Blanca.

En una era de nuevos temores nucleares, Grossi se encuentra de repente en el centro de dos de los enfrentamientos geopolíticos más críticos del mundo. En Ucrania, uno de los seis reactores nucleares en la línea de fuego del río Dnipro podría ser alcanzado por la artillería y arrojar radiación. Irán está a punto de convertirse en un Estado nuclear.

“Soy inspector, no mediador”, declaró Grossi en una entrevista esta semana. “Pero quizá, de alguna manera, pueda ser útil en los márgenes”.

Grossi se dirige a los medios de comunicación en Viena (EFE/EPA/CRISTIANO BRUNA)

No es el papel que él esperaba cuando, tras una carrera diplomática de 40 años centrada en los entresijos de la no proliferación, fue elegido director general de la agencia por la más mínima mayoría tras la repentina muerte de su predecesor, Yukiya Amano. Eso fue “antes de que nadie pudiera imaginar que la mayor central nuclear de Europa estaría en primera línea de una guerra”, dijo en una de las conversaciones mantenidas en la sede de la agencia en Viena, o que Israel e Irán intercambiarían ataques directos con misiles por primera vez en los 45 años transcurridos desde la revolución iraní.

En la actualidad es quizá el dirigente más activo de la OIEA desde su creación en 1957, como resultado del programa “Átomos para la paz” del Presidente Eisenhower, destinado a extender la generación de energía nuclear por todo el mundo. Ha pasado la mayor parte de los últimos cuatro años y medio viajando por todo el mundo, reuniéndose con presidentes y ministros de asuntos exteriores, presionando para conseguir más acceso a los emplazamientos nucleares y, a menudo, más autoridad para una organización que tradicionalmente ha tenido poco poder para obligar al cumplimiento.

Pero por el camino, ha sido a la vez receptor y emisor de mensajes, hasta el punto de negociar lo que equivale a una zona de exclusión de fuego inmediatamente alrededor de Zaporizhzhia.

Grossi tiene sus detractores, entre ellos los que creen que actuó más allá de su autoridad cuando estacionó inspectores a tiempo completo en la asediada central, en un momento en que rusos armados con escasos conocimientos de energía nuclear patrullaban la sala de control. También apostó a que ninguna de las partes querría atacar la central si eso significaba arriesgar la vida de los inspectores de las Naciones Unidas.

Y funcionó. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Biden, recuerda estar tan preocupado por una catástrofe nuclear al principio del conflicto ucraniano que tuvo al teléfono al jefe de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear para que le describiera lo que ocurriría si se atacaba un reactor y una nube radiactiva mortal se extendía por Europa. “Era un escenario aterrador”, dijo más tarde.

Dos años después, “estamos entrando en un periodo de statu quo prolongado”, dijo Grossi. “Pero desde el principio decidí que no podía quedarme al margen y esperar a que terminara la guerra, para luego escribir un informe sobre las ‘lecciones aprendidas’. Eso habría sido una vergüenza para esta organización”.

En el campo de batalla, una inspección insólita

Grossi durante una visita a la central de Zaporizhzhia en septiembre de 2022. (REUTERS/Anna Voitenko)

La OIEA se creó para dos cosas: mantener la seguridad de las centrales nucleares y evitar que su combustible y sus residuos se destinen a la fabricación de armas nucleares. Los inspectores de la Agencia no buscan ni cuentan las armas en sí, aunque muchos en el Congreso -y en todo el mundo- creen que esa es su función.

Grossi nació en 1961, cuatro años después de la creación de la Agencia. Comenzó su carrera en el servicio exterior argentino, pero su verdadera ambición era dirigir la OIEA, con su vasta red de inspectores altamente cualificados y responsable de la seguridad nuclear en todo el mundo. Era una ambición ardiente.

“Siento que me preparé para esto toda mi vida”, dijo en 2020.

Muchos se preguntarán por qué. Es el tipo de trabajo que tradicionalmente implica largas reuniones en anodinas salas de conferencias, cuidadosas mediciones en el interior de las centrales nucleares y la instalación de cámaras a prueba de manipulaciones en instalaciones clave para garantizar que el material nuclear no se desvíe a proyectos de bombas.

El trabajo es tenso, pero no suele ser especialmente peligroso.

Por eso resultó inusual que Grossi, cambiando su traje por un chaleco antibalas, saliera de un vehículo blindado en el sureste de Ucrania a finales del verano de 2022, mientras estallaban proyectiles a lo lejos. Había rechazado la oferta de los rusos de escoltarle desde su territorio. Como funcionario muy visible de las Naciones Unidas, no quería dar crédito a las reivindicaciones territoriales de Moscú.

En su lugar, tomó el camino más difícil, a través de Ucrania, hacia un descampado sembrado de minas y vehículos destruidos. Cuando se acercaba a la planta, un guardia ucraniano le detuvo, diciéndole que no podía seguir adelante, y no le impresionó el hecho de que el propio Zelensky hubiera bendecido la misión.

Pero tras horas de discusiones, Grossi hizo caso omiso del guardia y procedió de todos modos, inspeccionando la central y dejando atrás a un equipo de inspectores para poner todos sus reactores, excepto uno, en parada fría.

Desde entonces, pequeños equipos de inspectores de la ONU han permanecido allí todos los días.

Era el tipo de intervención que la agencia nunca había hecho antes. Pero Grossi dijo que la situación requería un enfoque agresivo. El mayor complejo nuclear de Europa “se encuentra en primera línea”, dijo Grossi.

“No cerca, ni en las inmediaciones”, subrayó. “En primera línea”.

En San Petersburgo, un encuentro con Putin

Durante una reunión con Putin el 11 de octubre de 2022. (Sputnik/Pavel Bednyakov/REUTERS)

Un mes después de esa primera visita a la central, Grossi viajó a San Petersburgo para reunirse directamente con Putin, con la intención de argumentar que si los bombardeos continuaban destruyendo los sistemas de refrigeración u otras instalaciones clave, Zaporizhzhia sería recordada como el Chernóbil provocado por Putin. Para reforzar la idea, quería recordarle a Putin que, dados los vientos dominantes, había muchas posibilidades de que la nube radiactiva se extendiera por partes de Rusia.

Se reunieron en un palacio cercano a la ciudad, donde Putin había ascendido en el escalafón político. Putin trató amablemente al jefe de los inspectores nucleares, y estaba claro que no quería que se le viera obsesionado por la guerra, ni siquiera especialmente molesto por ella.

Una vez que prescindieron de las cortesías, Grossi fue directo al grano. No necesito un alto el fuego total en la región, recordó haberle dicho al líder ruso. Sólo necesitaba un acuerdo de que las tropas de Putin no dispararían contra la planta. “No se mostró en desacuerdo”, dijo Grossi unos días después. Pero tampoco hizo promesas.

Putin, recordó, no parecía confundido o enojado por lo que había sucedido a sus humilladas fuerzas en Ucrania, o porque su plan de tomar todo el país se hubiera derrumbado. En lugar de eso, señaló Grossi, el líder ruso estaba centrado en la central. Sabía cuántos reactores había y dónde se encontraban las fuentes de alimentación de reserva. Era como si se hubiera preparado para la reunión memorizando un mapa de las instalaciones. “Conocía todos los detalles”, dijo Grossi. “Era sorprendente”.

Grossi durante una visita a las instalaciones de la planta de Zaporizhzhia

Para Putin, Zaporizhzhia no era sólo un trofeo de guerra. Era una parte clave de su plan para ejercer el control sobre toda Ucrania, y ayudar a intimidar o chantajear a gran parte de Europa.

Cuando Grossi se reunió de nuevo con Putin, en Moscú, a principios de esta primavera, encontró al líder ruso de buen humor. Estaba lleno de planes para volver a poner en marcha la planta - y así afirmar el control ruso sobre la región, que Rusia afirma que ahora se ha anexionado. Grossi intentó convencerle de que no lo hiciera, dada la “fragilidad de la situación”. Pero Putin dijo que los rusos “definitivamente la iban a reiniciar”.

Entonces la conversación derivó hacia la posibilidad de una solución negociada de la guerra. Putin sabía que todo lo que dijera sería transmitido a Washington. “Creo que es muy lamentable”, dijo Grossi unos días después, “que yo sea el único que hable tanto” con Rusia como con Estados Unidos.

En Irán, revive un viejo desafío

Grossi le da la mano al ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, en Teherán (Foto AP)

El trato con los dirigentes iraníes ha sido aún más delicado, y en muchos aspectos más enojoso, que el que se ha mantenido con Putin. Hace dos años, poco después de que la junta de la OIEA aprobara una resolución condenando al gobierno de Teherán por no responder a las preguntas de la agencia sobre presuntas actividades nucleares, los iraníes empezaron a desmantelar las cámaras de las principales instalaciones de producción de combustible.

En aquel momento, Grossi dijo que si las cámaras dejaban de funcionar durante unos seis meses, no podría ofrecer garantías de que el combustible no se había desviado a otros proyectos, incluidos los armamentísticos. Eso fue hace 18 meses y, desde entonces, el Parlamento iraní ha aprobado una ley que prohíbe algunas formas de cooperación con los inspectores de la agencia. Mientras tanto, el país sigue enriqueciendo uranio hasta alcanzar el 60% de pureza, peligrosamente cerca de lo necesario para fabricar una bomba.

A Grossi también se le ha prohibido visitar una nueva y enorme planta centrifugadora que Irán está construyendo en Natanz, a más de 1.200 pies bajo la superficie del desierto, según estiman algunos expertos. Teherán dice que está intentando asegurarse de que Israel o Estados Unidos no puedan bombardear la nueva instalación, e insiste en que hasta que no introduzca material nuclear en la planta, la OIEA no tiene derecho a inspeccionarla.

La semana pasada, Grossi estuvo en Teherán para tratar todas estas cuestiones con el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, y con el director de la Agencia de Energía Atómica de Irán. Hacía apenas unas semanas que Irán e Israel habían intercambiado ataques directos con misiles, pero Grossi no detectó ninguna decisión inmediata de acelerar el programa nuclear como respuesta.

En cambio, los funcionarios iraníes parecían satisfechos de que se les tomara en serio como potencia nuclear y de misiles en la región, cada vez más a la par con Israel, que ya dispone de un pequeño arsenal nuclear propio, aunque no lo reconozca oficialmente.

Hubo cierto debate sobre lo que supondría reactivar el acuerdo nuclear de 2015 que Irán firmó con la administración Obama, aunque los funcionarios de la administración Biden afirman que la situación ha cambiado ahora tan drásticamente que sería necesario un acuerdo completamente nuevo.

“Sospecho”, dijo Grossi esta semana, “que volveré a Teherán con frecuencia”.

