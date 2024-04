Tropezar con Ricitos de Oro

Ilustración de The New York Times; fotografías/Getty Images

La economía estadounidense ha tenido mucho más éxito en recuperarse del shock de la COVID que en lidiar con las secuelas de la burbuja inmobiliaria de la década de 2000. Como señalé en mi última columna, cuatro años después de que comenzara la recesión de 2007-09, el empleo todavía estaba 5 millones por debajo de su pico anterior a la recesión. Esta vez es casi 6 millones más.

Y si bien hubo una ola de inflación, parece haberse roto. Esto es especialmente claro si se mide la inflación como lo hacen otros países. El índice armonizado de precios al consumidor difiere del índice de precios al consumidor regular en que no incluye el alquiler equivalente de los propietarios, un costo imputado de la vivienda que en realidad nadie paga y que es en gran medida un indicador rezagado; y según esta medida la inflación ya se ha reducido a aproximadamente el 2%, el objetivo de inflación de la Reserva Federal.

Básicamente, Estados Unidos restableció rápidamente el pleno empleo mientras experimentaba un salto único en el nivel de precios sin un aumento sostenido de la inflación, el ritmo al que aumentan los precios. No está mal, especialmente considerando todas las terribles predicciones que se hicieron en el camino.

¿Pero podríamos haberlo hecho mejor? Y en la medida en que lo hicimos bien, ¿fuimos simplemente afortunados?

Mi opinión es que lo hicimos muy bien, que la respuesta de Estados Unidos al shock de la COVID fue, en retrospectiva, bastante cercana a la óptima. Pero el milagro de 2023, la combinación de una rápida desinflación con una economía fuerte, fue una especie de accidente. Las autoridades pensaron que aumentar las tasas de interés causaría una recesión y las aumentaron de todos modos porque pensaron que dicha recesión era necesaria. Afortunadamente, se equivocaron en ambos aspectos.

¿Qué quiero decir con que la política estaba cerca de ser óptima? El COVID alteró la economía de formas que antes se asociaban únicamente con la movilización y desmovilización en tiempos de guerra: hubo un gran cambio repentino en la composición de la demanda, con los consumidores alejándose de los servicios en persona y comprando más cosas físicas, un cambio ampliado y perpetuado por el aumento. del trabajo remoto. La economía no pudo adaptarse rápidamente a este cambio, por lo que nos encontramos enfrentando problemas en la cadena de suministro (capacidad inadecuada para entregar bienes) junto con un exceso de capacidad en los servicios.

¿Cómo deberían responder las políticas? Había un argumento claro, muy formalizado en un artículo de 2021 de Veronica Guerrieri, Guido Lorenzoni, Ludwig Straub e Ivan Werning presentado en la conferencia de la Fed en Jackson Hole ese año, a favor de una política monetaria y fiscal fuertemente expansiva que limitó la pérdida de empleos en el sector de servicios. aunque esto significaría un aumento temporal de la inflación. Y eso es más o menos lo que pasó.

El gran riesgo de seguir una política de este tipo era la posibilidad de que el aumento de la inflación no fuera temporal, que la inflación se arraigara en la economía y que volver a bajar requeriría años de alto desempleo. Éste fue el infame argumento esgrimido por Larry Summers y otros. Pero ese argumento resultó ser fundamentalmente erróneo: no sólo un mal pronóstico, que le pasa a todo el mundo, sino una mala comprensión de cómo funciona la economía. Aunque la inflación duró más de lo esperado por el Equipo Transitorio, como predijimos, ha disminuido sin un gran aumento en el desempleo. En particular, la inflación nunca quedó arraigada en las expectativas, como ocurrió en los años setenta.

De hecho, Estados Unidos ha tenido la recuperación más fuerte del mundo avanzado sin experimentar una inflación significativamente más alta que otros países.

Entonces, las autoridades estadounidenses parecen haber acertado más o menos. Pero como ya he sugerido, podría decirse que fue un accidente afortunado.

Es instructivo observar las proyecciones hechas por los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (que fija las tasas de interés) en diciembre de 2022 y compararlas con lo que realmente sucedió.

El FOMC había estado aumentando las tasas desde principios de 2022 en un esfuerzo por controlar la inflación, y de las proyecciones se desprende claramente que los miembros creían que sus esfuerzos causarían una recesión y que una recesión era necesaria. Su proyección media era que el crecimiento económico casi se estancaría y el desempleo aumentaría aproximadamente un punto porcentual, lo que habría desencadenado la Regla Sahm que vincula el aumento del desempleo con la recesión. Y si el crecimiento realmente se hubiera estancado, probablemente se habría vuelto negativo, porque las grandes desaceleraciones del crecimiento tienden a causar fuertes caídas en la inversión empresarial.

Lo que en realidad sucedió fue que la economía demostró ser mucho más resistente a tasas de interés más altas de lo que esperaba la Reserva Federal, por lo que el crecimiento siguió avanzando y el desempleo no aumentó significativamente. Pero la inflación cayó de todos modos, quedando por debajo de las proyecciones de la Reserva Federal. Así pues, la economía sorprendió a la Reserva Federal de dos maneras, ambas positivas. Resultó que la desinflación no requería un aumento del desempleo; pero resultó que los aumentos de tasas no dañaron el empleo como se esperaba.

Mi opinión es que el primer error, creer que necesitábamos un alto desempleo, es difícil de excusar (había muy buenas razones para creer que la década de 1970 fue un mal modelo para la inflación pospandémica), mientras que nadie podría haber sabido que la economía haría caso omiso de los altos niveles de desempleo. tarifas. Pero entonces diría eso, ¿no?, porque no cometí el primer error, pero sí el segundo.

En cualquier caso, lo destacable es que se trataba de errores de compensación. El error de la Reserva Federal en materia de inflación podría haberla llevado a imponer una recesión gratuita a una economía que no la necesitaba, pero las subidas de tipos resultaron ser apropiadas, no para inducir una recesión sino para compensar un aumento del gasto que de otro modo podría haber sido inflacionario. . En general, la política parece haber sido correcta: crear una economía que no era ni demasiado fría ni sufría un desempleo innecesario, ni demasiado caliente y experimentaba un sobrecalentamiento inflacionario.

Sí: los formuladores de políticas tropezaron con Ricitos de Oro.

¿Qué salió bien? Como he dicho, la afirmación de que sería difícil controlar la inflación nunca tuvo mucho sentido dado lo que sabíamos. La resiliencia de la economía frente a las altas tasas de interés es más difícil de explicar, aunque una fuerza impulsora puede haber sido la inmigración: el lento crecimiento demográfico fue una explicación popular del estancamiento secular, por lo que una afluencia de adultos en edad de trabajar puede haber sido justo lo que necesitábamos. .

Supongo que el punto más importante es que en la macroeconomía, como en la vida, es importante ser bueno, pero también muy importante tener suerte. Y esta vez tuvimos suerte.

