Así fue la primera transmisión de un eclipse solar vía webcast que marcó un hito en los años 90

La transmisión vía web que marcó un hito en la historia

El 26 de febrero de 1998, cientos de personas se reunieron para observar un eclipse solar total.

La multitud se quedó sin aliento cuando la Luna devoró al Sol. Exclamaron y exclamaron cuando las flamas de la parte superior de la atmósfera solar aparecieron a la vista. Los aplausos estallaron momentos después, cuando el sol se asomó detrás de la superficie lunar.

“Salvados de nuevo por las leyes de la mecánica celeste”, dijo un presentador del evento en una grabación de video con escenas de Aruba, uno de los lugares donde el eclipse cruzó el terreno.

Excepto que esa multitud en realidad no estaba en Aruba. Estaban a miles de kilómetros de distancia, en San Francisco, agrupados frente a una pantalla en un museo llamado Exploratorium. Por primera vez en la historia de Internet, se transmitió en vivo un eclipse solar. La multitud en el auditorio no fue la única audiencia remota del eclipse. Potencialmente, millones de usuarios de la joven World Wide Web vieron “Eclipse ‘98″, creando un momento de viral digital años antes de que el público fuera abrumado por videos virales como “Peanut Butter Jelly Time”, “Charlie Bit My Finger” o “Gangnam Style”.

La tecnología ha acercado el espacio a la Tierra durante décadas. El público quedó asombrado cuando la NASA transmitió los primeros pasos de la humanidad en la Luna en 1969; años más tarde, vieron con horror cómo el transbordador espacial Challenger explotaba en la televisión.

Pero el auge de la World Wide Web ofreció una nueva forma de encontrar el cosmos. Cualquiera con una computadora, un módem de Internet lo suficientemente rápido y un monitor podría participar, cuando lo solicite, en la etérea sensación de estar bajo la sombra de la luna, algo que ya no está reservado para aquellos que podrían llegar a la trayectoria del eclipse.

El Eclipse Total de Sol 2024 oscurecerá México, Estados Unidos y Canadá el próximo 8 de abril (Freepik)

Y así como el público de finales del siglo XIX se sorprendió al ver imágenes en movimiento proyectadas en pantallas por primera vez, la multitud en el Exploratorium pareció impactada por lo que vieron en la transmisión en vivo.

“Incluso de forma remota, las personas pueden tener esa conexión emocional que es tan importante para un eclipse”, dijo Robyn Higdon, productora ejecutiva del Exploratorium.

Las escenas de la reunión webcast de Aruba representan el pico de la década de 1990. No faltan suéteres de cuello alto, cortes de duendecillo y rompevientos coloridos entre la multitud. Los anfitriones del evento se pusieron unos auriculares con cable, ahora antiguos, y se pararon junto a voluminosas computadoras blancas.

Internet apenas estaba despegando: YouTube no se fundaría hasta dentro de siete años y menos de la mitad de los estadounidenses se conectaban a Internet, muchos de ellos frustrados por las lentas velocidades del acceso telefónico. A pesar de los obstáculos tecnológicos, la transmisión en vivo del eclipse, realizada con la ayuda de la NASA y Discovery Channel, fue un esfuerzo del Exploratorium para establecer una presencia en línea. Parte del objetivo era compartir lo que había dentro con las personas que no podían visitarlo en persona, dijo Rob Semper, director de aprendizaje del museo, quien ayudó a lanzar su sitio web hace más de 30 años.

“Pero al mismo tiempo”, añadió el Dr. Semper, “la red también era una forma de atraer el mundo exterior”.

Lo que los empleados no esperaban era a cuántas personas llegaría su transmisión web más allá de las paredes del museo. Entre los primeros videos en vivo de alta resolución de un eclipse solar, la transmisión fue rápidamente recogida por las principales cadenas de noticias. Los portavoces del museo dicen que cuatro millones de espectadores lo sintonizaron directamente en línea.

Años más tarde, la audiencia digital de eclipses y otros eventos astronómicos no ha hecho más que crecer. La audiencia en línea fue gigante para el eclipse solar total de 2017, que atravesó los Estados Unidos, y para entonces muchas organizaciones, además del Exploratorium, estaban transmitiendo el espectáculo solar. La NASA transmitió un show en vivo desde 12 ubicaciones. El Science Channel, que se puso en marcha en Oregón, también atrajo un gran número de visitas. Ambos planean hacerlo nuevamente para el eclipse del 8 de abril de este año.

El Exploratorium es un centro de investigación en San Francisco

“Como ocurre con muchos aspectos de nuestras vidas en los que Internet ha cambiado, todo es cuestión de accesibilidad”, dijo Jeff Hall, astrónomo solar del Observatorio Lowell, quien narró partes de una transmisión web de 2017. Las imágenes de eclipses están disponibles desde hace mucho tiempo, añadió, pero “es otro nivel de experiencia poder ver cómo se desarrolla el evento en tiempo real”.

Las transmisiones en vivo también ofrecen a los espectadores la oportunidad de aprender sobre las diferentes creencias culturales de los lugares situados bajo la sombra de la Luna. En octubre pasado, el Exploratorium transmitió el eclipse del “anillo de fuego” desde el Valle de los Dioses en Utah, donde gigantescas agujas rocosas de color rojo emanan de la tierra. Debido a que la tierra es sagrada para los miembros de la Nación Navajo, el museo se asoció con astrónomos navajos que compartieron el conocimiento tradicional del cosmos.

No todo el mundo piensa que Internet es un sustituto digno de la vida real. “Es una mala manera de experimentar un eclipse”, dijo Paul Maley, un ingeniero retirado de la NASA que ha visto 83 de ellos y contando.

Los eclipses, explicó Maley, son más de lo que se ve: durante la totalidad, los vientos cambian, las temperaturas bajan y el horizonte brilla. “Ver una transmisión en vivo no proporciona nada de eso”, dijo.

Patricia Reiff, física de la Universidad Rice, en cierto modo está de acuerdo. “La transmisión en vivo es genial, pero básicamente es sólo visual”, dijo. “Es como la diferencia entre ver una foto del Gran Cañón y descenderlo en canoa”.

Aún así, la Dra. Reiff ha organizado transmisiones web de algunos de los eclipses solares que viaja para ver (hasta ahora, 25 de ellos) y cree que al menos parte de la experiencia se puede transmitir a través de la pantalla. El eclipse solar de 1991 es uno de los últimos recuerdos que tiene con su madre, quien vio una transmisión televisiva del evento mientras el Dr. Reiff lo veía en México.

“Fue un momento que compartimos, aunque estábamos muy lejos el uno del otro”, dijo.

Más allá de las transmisiones en vivo, Internet ha ampliado enormemente el alcance de la información sobre los eclipses, incluidas las ubicaciones, las prácticas seguras de visualización y las perspectivas meteorológicas, para el público. Los cazadores de eclipses lo utilizan como herramienta para conectarse entre sí, organizar viajes y describir las reacciones viscerales que tienen ante la totalidad. Los investigadores incluso analizaron la actividad de las redes sociales durante el eclipse de 2017 para estudiar las tendencias turísticas que impulsó en las comunidades rurales.

En abril, el Exploratorium volverá a funcionar, esta vez con equipos de producción en Texas y México para transmitir el último eclipse solar que afectará a los Estados Unidos contiguos durante 20 años. Presentarán programas tanto en inglés como en español, y también brindarán lo que Larry Kenworthy, director técnico de las expediciones de eclipses del museo, llama “el feed nerd”: una transmisión de tres horas para que las organizaciones la utilicen en sus propias fiestas de observación, o para aquellos en línea que quieren sumergirse únicamente en las vistas.

El Dr. Hall, que presentará un programa en vivo en Science Channel el 8 de abril, espera que estas transmisiones en línea en última instancia inspiren a los espectadores a ver algún día un eclipse en la vida real.

“Ponlo en la lista de deseos para ir a ver uno en algún momento”, dijo. “Porque por más genial que sea Internet, no se puede replicar la experiencia de estar realmente en el camino de la totalidad”.

(c) The New York Times 2024