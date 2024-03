Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y el antisemitismo sistémico

Illustration George Douglas (nytimes)

Este lunes 11 de marzo, aproximadamente 200 estudiantes y simpatizantes judíos marcharon por el campus de la Universidad de California, Berkeley, y fue noticia que no fueron atacados. Las noticias locales elogiaron que pudieron, como señaló un titular, “marchar con éxito sin confrontación”.

La marcha se produjo dos semanas después de que violentas protestas obligaran a cancelar un evento en el que participaría un orador israelí y fue organizado por estudiantes judíos. El evento, que ya había sido trasladado de otro lugar por motivos de seguridad, fue cancelado y el edificio fue evacuado por la policía, después de que los manifestantes rompieran las puertas y, supuestamente, agredieran a estudiantes judíos. No había manera de garantizar la seguridad, explicaron los administradores de la universidad, “dado el tamaño de la multitud y la amenaza de violencia”.

En el momento en que leí los relatos de la violencia en Berkeley, también estaba leyendo dos denuncias legales sobre antisemitismo en campus universitarios de élite, una presentada contra Harvard y la otra contra el Instituto Tecnológico de Massachusetts, (MIT). Ambas denuncias son una lectura horrorosa, que detalla una serie de incidentes antisemitas, incluidos actos de violencia e intimidación física. El daño moral y legal se ve agravado por un flagrante doble rasero por parte de las universidades. Como afirma la denuncia presentada contra Harvard, “Harvard permite a los estudiantes y profesores defender, sin consecuencias, el asesinato de judíos y la destrucción de Israel, el único país judío del mundo. Mientras tanto, Harvard exige que los estudiantes tomen una clase de capacitación que les advierte que serán disciplinados si se involucran en sizeismo, gordofobia, racismo, transfobia u otro comportamiento desfavorable”.

Pasé prácticamente toda mi carrera jurídica defendiendo la libertad de expresión en el campus, incluida la libertad de expresión de los estudiantes y miembros del personal musulmanes. También pasé por detectores de metales en una tensa y volátil Universidad de Columbia para defender la libertad académica de los estudiantes judíos que desafían las declaraciones antisemitas hechas por profesores universitarios. Y durante esas décadas de litigio y mis años posteriores en el periodismo, nunca había visto un abuso tan amplio dirigido contra un grupo minoritario vulnerable del campus como el que he visto dirigido a estudiantes y profesores judíos desde el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre.

Protesta propalestina en Harvard University (REUTERS/Brian Snyder/Archivo)

Obviamente, el antisemitismo no es el único odio que existe en Estados Unidos. Desde el 7 de octubre, también ha habido horribles incidentes de violencia antimusulmana. Poco después del ataque de Hamás a Israel, el rector del sistema universitario estatal de Florida ordenó la desactivación de capítulos de Estudiantes por la Justicia en Palestina basándose en la absurda idea de que sus materiales escritos proporcionaban “apoyo material” a una entidad terrorista designada, en violación de ley Federal. (La orden no se ha aplicado). Pero lo que les está sucediendo a los estudiantes y profesores judíos en varios campus de élite es tan amplio y absorbente que sólo puede describirse como antisemitismo sistémico.

Lo que me lleva a las quejas contra el MIT. y Harvard. Siempre se debe tener precaución al evaluar dichos documentos. Representan las acusaciones de un lado. Hay momentos en que el litigio prueba en última instancia la exactitud de las afirmaciones de una denuncia y momentos en que las acusaciones se desmoronan bajo escrutinio. (También hay ocasiones en las que el caso se fortalece a medida que los demandantes obtienen pruebas de descubrimiento, leen comunicaciones internas y declaran testigos bajo juramento). Las quejas contra el MIT. y Harvard, sin embargo, no nos piden simplemente que confiemos en ellos. Una y otra vez proporcionan capturas de pantalla, citas de correos electrónicos y fotografías que ofrecen evidencia visual de sus afirmaciones.

Y no nos equivoquemos, las afirmaciones son espantosas. En el MIT, por ejemplo, los demandantes afirman no sólo que la universidad permitió a los manifestantes pro palestinos realizar protestas que violaban las reglas de la universidad, sino también que esas protestas eran tan amenazadoras que los estudiantes judíos tenían miedo de acercarse a ellos. MIT Hillel advirtió a los estudiantes que “no se enfrenten directamente a los manifestantes por su seguridad física y bienestar” e, idealmente, que eviten la zona. Esto resultó en que partes del campus se cerraran efectivamente a los estudiantes judíos.

La denuncia también acusa a los manifestantes de literalmente ofrecer una recompensa por un estudiante judío que había participado en un altercado físico en una protesta, prometiendo una recompensa de 800 dólares por identificar al estudiante. Según la denuncia, “el estudiante permaneció encerrado en sus dormitorios durante semanas con sus amigos trayendo comida, controles de la policía y su familia aterrorizada por su seguridad”.

Los demandantes también afirmaron que los manifestantes participaron en “protestas selectivas frente a las oficinas de profesores judíos y la oficina del programa de pasantías en Israel del MIT”, una parte del programa de experiencias globales de la universidad conocido como MISTI. La denuncia cita a un profesor que dijo: “Hacían sonar insistentemente las manijas de las puertas de las oficinas que estaban cerradas con el personal adentro…. Sus cánticos incluían: “Del río al mar…”, “MISTI, MISTI, no puedes esconderte” y otros que asociaban a MISTI con genocidio”.

La difamación de sangre también hace su aparición espantosa. La denuncia cita a un MIT. estudiante postdoctoral (como señala la denuncia, los postdoctorados son tanto estudiantes como empleados de la universidad) publicando en X: “Los sionistas no sólo roban nuestras tierras, alimentos y cultura, sino también nuestros cadáveres para la sustracción de órganos”.

Estos incidentes representan sólo una fracción de las reclamaciones contra el MIT. La denuncia contra Harvard también detalla protestas que cerraron partes del campus, agresiones físicas contra estudiantes judíos e interrupciones de la instrucción en las aulas tan aterradoras que provocaron que “los estudiantes judíos huyeran por su seguridad, y algunos se quitaron la vestimenta de identificación para evitar ataques”.

El miedo generalizado es un tema de la denuncia de Harvard. Detalla un incidente en la Facultad de Derecho de Harvard donde la policía del campus supuestamente observó pasivamente mientras una multitud de manifestantes “irrumpieron en el edificio principal de la Facultad de Derecho de Harvard, marcharon a lo largo del pasillo principal del primer piso del edificio y bloquearon el pasillo fuera de la sala de estudio donde [los estudiantes Contra el antisemitismo y un orador visitante] se escondían. Por temor a un ataque violento, los estudiantes en la sala de estudio eliminaron indicios de su judaísmo, como kippot, o se escondieron debajo de los escritorios”.

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)

Haga una pausa y piense en eso por un momento. En el año 2024, en una de las instituciones académicas más prestigiosas y poderosas del mundo, los demandantes afirman que los estudiantes judíos sintieron la necesidad de esconderse debajo de sus escritorios por su seguridad física.

Justo después de terminar de leer las quejas contra Harvard y el MIT, leí el contundente artículo de portada de Franklin Foer en The Atlantic. Titulado “La edad de oro de los judíos estadounidenses está terminando”, comienza así: “Stacey Zolt Hara estaba en su oficina en el centro de San Francisco cuando llegó un mensaje de texto de su hija de 16 años: ‘Tengo miedo’, dijo. escribió.” En los días posteriores al 7 de octubre, sus compañeros de clase organizaron una huelga para protestar contra Israel y la atmósfera era tensa. “Los padres se enviaban mensajes de texto con ideas sobre dónde podrían esconderse sus hijos en la escuela”, escribió Foer. “Zolt Hara llamó al decano de estudiantes. Según admitió ella misma, estaba histérica. Dice que el decano le colgó.

Le insto a que lea la historia completa de Foer, así como le insto a que lea las dos quejas legales que he descrito. Si lo hace, verá que hay una terrible similitud en todas estas historias: las universidades y las escuelas demuestran una tolerancia mucho mayor hacia el discurso y el comportamiento antisemitas que hacia prácticamente cualquier otro tipo de discurso o comportamiento ofensivo. Flexionan o rompen las reglas para dar cabida a las protestas pro palestinas. Luego, los estudiantes judíos se enfrentan a intimidaciones e incluso agresiones.

Para derrotar el antisemitismo sistémico, las universidades no tienen que reprimir la libertad de expresión. Simplemente necesitan cumplir con sus obligaciones legales para con los estudiantes judíos. El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 exige que las universidades que reciben financiación pública protejan a los estudiantes judíos del acoso y la discriminación antisemitas, y un importante indicador de discriminación es el trato descaradamente dispar. Si permite que los manifestantes que atacan a los estudiantes judíos violen las reglas de la universidad, está solicitando una demanda. Si ha permitido que el ambiente del campus se deteriore hasta tal punto que, según se informa, los estudiantes judíos se esconden debajo de sus escritorios por seguridad, entonces debería enfrentar sanciones monetarias catastróficas.

Es más, nadie debería excusar el ataque a estudiantes judíos en Estados Unidos como mero “antisionismo”. Cuando los musulmanes estadounidenses son atacados o perseguidos debido a las acciones de musulmanes en el extranjero, lo vemos con razón como islamofobia pura y pura. El mismo principio se aplica a los judíos estadounidenses. Cuando ves que la izquierda radical ataca a los judíos y luego afirma que son meramente antisionistas, delatan el juego: para ellos, el judaísmo es sionismo.

Me he centrado en el campus radical que queda en este boletín. Sé muy bien que el antisemitismo también está estallando en la derecha. Las preocupaciones de Foer de que la extrema derecha y la extrema izquierda están haciendo que Estados Unidos sea menos seguro para los judíos están muy bien fundadas. Y eso debería entristecernos a todos.

La historia del judaísmo estadounidense es inseparable de la historia estadounidense. Pienso a menudo en el famoso intercambio entre George Washington y la Congregación Hebrea en Newport, Rhode Island. Conocemos las enormes promesas de la Declaración de Independencia, pero también sabemos que la primera república estadounidense no estuvo a la altura de esos ideales. El lento progreso de nuestra nación hacia el cumplimiento de su promesa comenzó en parte con ese intercambio en Newport.

La congregación escribió a Washington con un texto claro y un subtexto claro. Aquí está la frase clave: “Privados como hemos estado hasta ahora de los inestimables derechos de los ciudadanos libres, ahora (con un profundo sentimiento de gratitud hacia el Todopoderoso que dispone de todos los acontecimientos) contemplamos un Gobierno, erigido por la Majestad del Pueblo. un gobierno que no sanciona la intolerancia ni ayuda a la persecución, pero que concede generosamente a todos libertad de conciencia e inmunidades de ciudadanía”.

El texto transmite un profundo agradecimiento por la oportunidad de vivir en una nación libre. Pero el subtexto es igualmente claro. La pregunta es: ¿Estos altos valores se aplican a nosotros, sus vecinos judíos? La respuesta de Washington fue clara e inequívoca: “Que los hijos del linaje de Abraham”, escribió, “que habitan en esta tierra, sigan mereciendo y disfrutando de la buena voluntad de los demás habitantes; mientras cada uno se sentará seguro debajo de su vid y de su higuera, y no habrá nadie que le espante”.

Esta carta fue un primer paso indispensable en el largo y doloroso proceso de extender los beneficios de la libertad a las comunidades más marginadas y perseguidas de Estados Unidos. Sería realmente una sombría ironía si el incumplimiento de la promesa de Washington a los judíos estadounidenses marcara el comienzo de un tipo diferente de migración estadounidense, de regreso a la oscuridad de los antiguos fanatismos.

No hay excusa para la hipocresía. No hay excusa para el acoso. Parece claro que el MIT, Harvard y otras universidades no han cumplido con sus responsabilidades morales y legales. Ahora corresponde al motor de la justicia estadounidense imponer sus consecuencias y demostrar (a esta generación y a las siguientes) que este es realmente un gobierno “que no sanciona la intolerancia ni ayuda a la persecución”.

© The New York Times 2024