¿Taylor Swift llorará si Kansas City pierde? Puedes apostarlo

LAS VEGAS -- El Supertazón siempre atrae a multitudes a los lugares de apuestas físicos y en línea, pero no se podrá apostar en Las Vegas sobre uno de los temas que más interés ha generado este año.

Dado que las casas de apuestas presenciales están limitadas a lo que ocurra en el campo de juego, Adam Burns, el gerente de apuestas de BetOnline.ag, decidió aprovechar el momento preparando los momios para un diluvio de apuestas inusuales: ¿qué tipo de atuendo usará Taylor Swift para el juego del domingo? ¿La transmisión de CBS la mostrará sosteniendo una bebida o chocando los cinco? ¿Llorará si los Jefes de Kansas City pierden ante los 49ers de San Francisco?

Para obtener asistencia muy necesaria, Burns recurrió a una fuente confiable: su hija adolescente.

En una entrevista telefónica desde su casa en Montreal, Burns comentó: "Mis amigos me dicen: 'Ven y ve el partido con nosotros'. No puedo. Tengo que ver a Taylor Swift. Puedes preguntarme al día siguiente quién ganó el juego y no lo sabré. Pero sabré cuántas veces Taylor Swift apareció en televisión".

Swift, quien ganó dos Grammys la noche del domingo y anunció la fecha de lanzamiento de su próximo álbum, era un fenómeno mucho antes de que comenzara a salir con Travis Kelce, el ala cerrada estelar de Kansas City. Sin embargo, sus apariciones regulares en los juegos del equipo de Kelce esta temporada (vestida de rojo, celebrando las anotaciones de él e incluso compartiendo un palco de lujo con el hermano de Kelce que sostenía una cerveza y tenía el torso desnudo) han producido la magia de una fusión con la NFL.

BetOnline.ag, con sede en Panamá, tiene tantas apuestas de Supertazón relacionadas con Swift (89, una referencia a su álbum "1989") que Burns tuvo que sumergirse en las profundidades de lo absurdo, incluyendo: ¿qué tono de labial elegirá Swift para el juego? (Rojo, un color característico de la cantante es el favorito, seguido de "cualquier otro color").

BetUS, un casino en línea con sede en Costa Rica, también tiene una enorme variedad de apuestas relacionadas con Swift.

Tim Williams, el director de asuntos públicos de BetUS mencionó: "Si es algo que va a atraer algo de atención y podemos crear momios legítimos acerca de ello, hay una buena posibilidad de que lo hagamos". Williams agregó: "Esperamos ver tanto interés, si no es que hasta más, en todas estas apuestas de Taylor Swift en comparación con las relacionadas con el espectáculo de medio tiempo y eso realmente no tiene precedentes".

Las apuestas relacionadas con Swift se realizarán casi en su totalidad en línea porque la mayoría de las casas de apuestas, incluidas aquellas en Nevada, están obligadas por las comisiones de juego locales a limitar las apuestas deportivas a lo que sucede en el campo de juego: recepciones, yardas por tierra, intercepciones.

Jeff Benson, el director de operaciones de Circa Sports, una casa de apuestas en Las Vegas, precisó: "Cualquier cosa que se pueda encontrar en las estadísticas del partido".

Eso significa que las apuestas novedosas están prohibidas. No se puede apostar al número de bailarines durante el espectáculo de medio tiempo de Usher. No se puede apostar sobre cuánto durará la interpretación del himno nacional. Y no se puede apostar al atuendo que Swift elija para el día del partido, eso si suponemos que logrará llegar a Las Vegas desde Tokio. Por supuesto, nada de esto ha evitado que la gente intente hacer la apuesta en persona.

Jay Kornegay, el vicepresidente ejecutivo de operaciones de carreras y deportes en Westgate Resorts, relató: "Quería poner una apuesta más de o menos de sobre cuántas veces nos preguntan sobre ellas. Los clientes e incluso algunos de nuestros propios ejecutivos no están enterados de que no podemos hacerlas. Así que tenemos que decirles y responden: '¿En serio? Bueno, es una lástima'".

Algunos casinos se han puesto creativos. Uno tiene una apuesta llamada "Shake It Off" (tíralo, en español), la cual hace referencia a una de las canciones de Swift y trata sobre apostar en que un jugador haga una anotación después de sufrir un balón suelto de manera previa en el juego. Sin embargo, eso es lo máximo que Las Vegas puede hacer, ya que las apuestas novedosas son difíciles de regular. Por ejemplo, algunas personas serán informadas de los planes de Swift con antelación y podrían, posiblemente, hacer apuestas. Los sitios de juego que ofrecen apuestas novedosas tienden a protegerse contra usuarios con malas intenciones al fijar límites bajos (entre 100 y 250 dólares en la mayoría de los casos).

Burns opinó: "Es más por diversión. No tratamos de hacer dinero con esto. Honestamente, es probable que perdamos en uno de estos lotes porque es un verdadero reto darles seguimiento a estas cosas. Es decir, no sé que color de labial usará".

Las apuestas deportivas normalmente tienen una gran cantidad de descargos de responsabilidad. No apuestes donde sea ilegal. No apuestes más de lo que puedas perder. Además, en lo relacionado con el involucramiento de Swift en el Supertazón LVIII, no apuestes sin buscar la opinión de expertos.

¿Quieres arriesgar algunos dólares en si Swift usará una gorra de campeonato si Kansas City gana?

Julia Bennet, la presidenta de Taylor Swift Society en Eckerd College en Saint Petersburg, Florida, afirmó: "Depende de qué tan bonita sea la gorra".

En una videoconferencia realizada la semana pasada, Bennet y otras tres lideresas del club (Kathryn Brown, Kinsey Perkins y Mara Lytle) compartieron sus opiniones. No, no creen que Swift llorará si los Jefes pierden. (Brown aseguró: "Ella es fuerte"). Sí, piensan que vestirá de rojo en el partido. (Bennet aseveró: "Pienso que en la parte superior usará rojo y en la inferior, negro"). Y no, no creen que habrá una propuesta de matrimonio en el campo de juego.

Bennet manifestó: "Si mi amiga se casara con alguien tras salir durante seis meses, sin importar lo grandiosos que sean como pareja, yo le diría: '¿Estás segura?'. Tiene 30 y tantos años y estudié desarrollo humano, así que sé que tu cerebro ya se desarrolló un poco más para entonces. Confiaría en su decisión. Pero aún pienso que es demasiado pronto para una propuesta".

Aunque Bennet y sus amigas reconocieron que no eran grandes fanáticas del futbol americano (Perkins dijo que la única razón por la que había visto la victoria de Kansas City sobre los Cuervos de Baltimore en el juego de campeonato de la Conferencia Americana era porque Swift estaba presente), están planeando ver el Supertazón.

Brown expresó: "Es realmente lindo ver cuántos swifties conviven con sus amigos a quienes les gusta el futbol americano".