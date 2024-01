Apple bloquea una aplicación en las Mac de sus clientes

Ghazi Shami, the founder of Empire, a music company, with the Beeper app on his iMac Pro desktop computer in San Fransisco, Jan. 24, 2024. Beeper Mini customers were using their Mac computers to connect to iPhone messaging on their Android phones. Now, they say Apple has blocked the messaging service on their Macs. (Jim Wilson/The New York Times)

SAN FRANCISCO -- Cuando Apple bloqueó el mes pasado la aplicación Beeper Mini para que los usuarios de Android no pudieran acceder al servicio de mensajería del gigante tecnológico, Beeper animó a sus clientes a utilizar en su lugar sus computadoras Mac para conectarse y seguir enviando mensajes.

Sin embargo, en los últimos días, decenas de clientes de Beeper han reportado que ya no tienen acceso al servicio de mensajería de Apple en sus teléfonos Android ni en sus computadoras Mac. Varios han llamado al servicio de atención al cliente de Apple y les han dicho que la empresa había revocado el acceso de sus Mac a iMessage por actividad irregular. A ninguno le habían advertido que perdería el servicio.

Para los clientes de Beeper, muchos de los cuales prefieren los dispositivos Android a los iPhones, pero prefieren las computadoras Mac y no las PC, la medida de Apple demuestra hasta dónde está dispuesta a llegar la empresa para mantener el control de sus servicios. En estos casos, Apple interrumpió uno de los servicios que proporcionaba con sus computadoras porque se había opuesto a la forma en que lo utilizaban sus clientes.

"Desde el punto de vista legal, quizá no tengan problemas debido a lo que estipulan sus condiciones de servicio, pero sigue siendo bastante cutre", comentó Matvei Vevitsis, que este mes se dio cuenta de que ya no podía enviar iMessages a su madre a través de su MacBook de 12 pulgadas.

Apple rechazó hacer comentarios. Después de que The New York Times se pusiera en contacto con Apple, algunos clientes de Beeper empezaron a indicar que los habían desbloqueado en los últimos días.

La maniobra es la última de un tira y afloja entre Apple y Beeper que ha llamado la atención de los reguladores antimonopolio. El año pasado, el Departamento de Justicia se reunió con el equipo directivo de Beeper para hablar de las acciones de Apple, y la Comisión Federal de Comercio afirmó en un blog que vigilaría a las partes "dominantes" que "utilizan la privacidad y la seguridad como justificación para no permitir la interoperabilidad" entre servicios.

Beeper Mini debutó el 5 de diciembre como una aplicación que ofrecía a los usuarios de teléfonos Android la posibilidad de enviar mensajes cifrados a los iPhones. Permitía a los usuarios de dispositivos Samsung y Google enviar videos de alta resolución y utilizar beneficios como las animaciones, que hasta entonces estaban reservadas a los clientes de iPhone. En tres días, la aplicación había sumado 100.000 clientes.

Pero Apple bloqueó la aplicación al cambiar su sistema iMessage. Dijo que la aplicación creaba riesgos de seguridad y privacidad.

Beeper ideó entonces una solución para mantener su servicio. Pidió a los clientes que utilizaran sus computadoras Mac con el fin de obtener un código de registro para iMessage y utilizarlo para iniciar sesión en Beeper en un dispositivo Android.

Vevitsis, de 31 años, dijo que había utilizado una MacBook de alrededor de 2015 para conectar Beeper al servicio de mensajería de Apple en su teléfono Galaxy de Samsung. Vevitsis, un aficionado autoproclamado a la tecnología, prefiere usar celulares Android porque el sistema es más personalizable que un iPhone. Pero su madre tiene un iPhone y él quería enviarle fotos y videos de alta calidad.

A principios de año, Beeper dejó de funcionar y Vevitsis ya no pudo enviar mensajes a su madre. Abrió su MacBook e intentó enviarle un mensaje directamente, pero tuvo el mismo problema, así que llamó al soporte de Apple.

"Apple me dijo que mi iMessage había sido marcado como mensaje no deseado", explicó. El representante de soporte de Apple se ofreció a desbloquearlo, pero eso no solucionó el problema. Finalmente, descargó una aplicación que le permitió crear un número de serie alternativo para su MacBook y pudo empezar a utilizar iMessage de nuevo.

Beeper dijo que a más de dos decenas de casi 3500 clientes les habían informado de cortes similares en sus Macs. Varios de esos clientes hablaron con el Times y proporcionaron registros y detalles de sus conversaciones con el soporte de Apple.

Ghazi Shami, fundador de Empire, una empresa de música independiente de San Francisco, dijo que había tenido problemas similares. Al igual que Vevitsis, Shami prefiere utilizar un Galaxy a un iPhone, pero muchos músicos envían grabaciones de audio con iMessage. Shami se conectaba a Beeper con su computadora de escritorio iMac Pro para poder enviar y recibir esas grabaciones desde su teléfono.

Pero a finales del año pasado, dijo, Beeper dejó de funcionar y iMessage se cerró en su iMac, que Apple vendió en 5000 dólares cuando fue lanzada en 2017.

"No creo que esté en el espíritu de Silicon Valley bloquear el número de serie de alguien porque estaban probando un software beta", señaló Shami. "Es como si estuvieran reprendiendo a unos estudiantes".

