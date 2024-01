Blinken busca algo de humanidad en la guerra de Gaza

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, hace gestos durante su discurso en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el miércoles 17 de enero de 2024. (AP Foto/Markus Schreiber)

Todos los días, en el Foro Económico Mundial de Davos de esta semana, he tenido que responder a funcionarios y amigos árabes que no pueden simpatizar en ningún grado con el trauma que Hamas infligió a Israel el 7 de octubre, dadas las miles de muertes de civiles palestinos en Gaza. Estas muertes, por supuesto, son el resultado de la guerra de Israel contra los combatientes de Hamas que deliberadamente se esconden debajo de hogares civiles y disparan cohetes desde ellos.

Te puede interesar: Las cosas en las que discrepamos sobre Gaza

Mi propia manera de afrontar la naturaleza de pesadilla de esta guerra es concentrar todas mis energías en pensar en cómo detenerla. Pero siempre puedo pensar en China, o en cualquier otra cosa, si quiero. Ese no es el caso si usted es el Secretario de Estado, Antony Blinken, es judío y comprende lo indescriptiblemente cruel que fue el ataque de Hamas el 7 de octubre. Sin mencionar si comprende que Israel tiene derecho a la autodefensa, pero también entendemos que las bajas civiles palestinas en Gaza han alcanzado cifras que no se pueden ignorar y que podrían dejar una mancha a largo plazo en Israel y Estados Unidos.

Entonces, cuando hoy me invitaron a Davos para entrevistar a Blinken ante una gran audiencia, le hice sin rodeos la pregunta que la gente aquí me ha estado haciendo: una de las cosas que escuchas tan a menudo de la gente, dado el alto número de víctimas civiles en Gaza, es: Para Estados Unidos, ¿importan más las vidas judías que las vidas musulmanas palestinas o las vidas cristianas palestinas, dada la increíble asimetría de las víctimas?

Te puede interesar: Ante la Corte Internacional de Justicia, Israel acusó a Sudáfrica de “distorsionar” la guerra en Gaza

Blinken no dudó ni un segundo en dar una respuesta apasionada y sentida que pensé que lo enorgullecía a él y a Estados Unidos: una respuesta que no eclipsó la vasta tragedia humana que ha sido desencadenada por las represalias de Israel ni liberó a Hamas de su papel en el inicio de todo.

“No, punto”, me respondió inmediatamente Blinken.

Te puede interesar: Israel acusó a los terroristas de Hamas de hacer una “brutal utilización de rehenes inocentes”

“Creo que para muchos de nosotros”, continuó, “lo que vemos todos los días en Gaza es desgarrador, y el sufrimiento que estamos viendo entre hombres, mujeres y niños inocentes me rompe el corazón. La pregunta es: ¿Qué hacer? Hemos hecho juicios sobre cómo pensábamos que podríamos ser más efectivos al tratar de darle forma a esto de manera de hacer llegar más asistencia humanitaria a las personas, para obtener mejores protecciones y minimizar las víctimas civiles en cada paso del camino. No sólo hemos remarcado a Israel su responsabilidad de hacerlo, sino que hemos visto algunos avances en áreas donde, sin nuestro compromiso, no creo que hubiera sucedido”.

Cerca de 24 mil palestinos, en su mayoría civiles, han muerto en los primeros 100 días de la guerra (Europa Press)

Blinken continuó: “Pero eso de ninguna manera quita la tragedia que hemos visto y seguimos viendo. Es por eso que lo hacemos sin descanso, todos los días. Todo lo que puedo decirte, Tom, es simplemente a un nivel puramente humano, es devastador”, dijo, refiriéndose al sufrimiento “desgarrador” que Israel ha infligido a los palestinos en Gaza. “Pero también refuerza mi convicción de que tiene que haber -y existe- otra manera de responder a las preocupaciones más profundas de Israel” sobre la seguridad.

Debido a las tecnologías deep fake y otras distorsiones que son posibles gracias a las redes sociales, añadió Blinken, “hay grandes partes del mundo” que “no creen que el 7 de octubre realmente ocurrió; no creen que Hamas masacró a hombres, mujeres y niños, que ejecutó a padres delante de sus hijos, que ejecutó a niños delante de sus padres, que quemó vivas a familias. No lo creen”. Por lo tanto, explicó, cuando Israel responde como lo hizo, con aparente indiferencia ante las miles de víctimas civiles palestinas, mucha gente piensa que no hay contexto alguno.

El mayor veneno que existe en el mundo es la incapacidad de ver la humanidad en el otro, concluyó. “Cuando eso sucede, te endureces tanto que estás dispuesto a hacer y aceptar cosas que no harías si la humanidad del otro estuviera al frente y al centro de tu conciencia. Así que uno de nuestros desafíos es luchar contra esa deshumanización: encontrar formas de difundirla para eliminar ese veneno”.

© The New York Times 2024