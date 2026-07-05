La criptomoneda de Trump ha causado pérdidas de millardos de dólares a sus inversores

Un informe de una empresa de análisis detalla cómo les ha ido a quienes compraron la memecoin de Trump: la mayoría de los inversores minoristas han perdido dinero, mientras que a los más experimentados les ha ido mejor.

Ya hay un recuento actualizado de los seguidores de Donald Trump que se han convertido en inversores en criptomonedas. Y, para ellos, los resultados generales son bastante malos.

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Casi un millón de personas que compraron la memecoin o criptomoneda meme del presidente Trump han perdido dinero hasta finales de junio, según un informe de la empresa de análisis de criptomonedas Nansen. Sus pérdidas ascienden a 3.81 millardos de dólares.

La empresa de análisis hizo este cálculo esta semana después de que Trump firmara una declaración financiera anual en la que se ve que se embolsó 636 millones de dólares con esa misma apuesta en criptomonedas, parte de una ganancia total de al menos 2.2 millardos de dólares procedentes de todos sus negocios en 2025.

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Las probabilidades siempre estuvieron a su favor. Trump obtenía ganancias tanto si el precio de su memecoin subía como si bajaba. Recibía ganancias cada vez que alguien intercambiaba los tokens, algo con lo que insistía una y otra vez a sus seguidores, a través de su cuenta de Truth Social para promocionar la moneda.

Trump, que antes era escéptico con las criptomonedas, aprovechó la oportunidad de obtener ganancias con las monedas digitales en 2024, mientras era candidato a la presidencia. Él y sus hijos fundaron una empresa emergente llamada World Liberty Financial, que pronto empezó a vender una moneda llamada $WLFI, cuyo valor también ha caído en picada.

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Tres días antes de su toma de posesión, Trump presentó una segunda inversión con la marca Trump: la memecoin $TRUMP, un tipo de moneda de fantasía con escaso valor práctico.

"¡Es hora de celebrar todo lo que representamos: ¡GANANDO!", escribió Trump en las redes sociales. "Únete a mi comunidad Trump tan especial. ¡CONSIGUE TU $TRUMP YA!". Pero eso resultó ser un mal consejo.

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La mayoría de las transacciones con criptomonedas son públicas y quedan registradas en un libro mayor digital llamado blockchain o cadena de bloques. Eso permite a los analistas rastrear las compras de monedas digitales desde cuentas individuales de criptomonedas, conocidas como "monederos". Los datos de Nansen muestran que, a finales de junio, 988.905 compradores de la memecoin $TRUMP habían perdido dinero, lo que representa aproximadamente a dos de cada tres compradores.

En total, estas 988.905 carteras han perdido 3,81 millardos de dólares, eso incluye a los compradores que han conservado sus monedas y han registrado pérdidas contables, según Nansen. La moneda cotizaba a 1,76 dólares el viernes, un 97 por ciento por debajo de su precio máximo de 75,35 dólares.

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Nicholas Pinto está entre los que salieron perdiendo. Pinto, un operador habitual de criptomonedas que votó por Trump en 2024, dijo que invirtió un total de unos 500.000 dólares en la moneda $TRUMP y que ahora ha perdido aproximadamente la mitad de esa inversión.

"Está aprovechando el poder que le da ser presidente para lanzar monedas, justo cuando la gente lo ve como alguien de confianza", dijo Pinto en una entrevista. "Es algo increíble. Es casi una estafa legal".

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La Casa Blanca rechazó la semana pasada cualquier insinuación de que Trump se haya enriquecido a costa de sus seguidores. Desde que llegó a la Casa Blanca, Trump y sus designados han reducido la supervisión regulatoria del sector, incluidas las políticas relacionadas con las memecoins.

"El presidente Trump se enorgullece de haber convertido a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas", dijo Anna Kelly, vocera de la Casa Blanca, en un comunicado a The New York Times tras la publicación del informe anual de Trump el martes. "Todas las medidas del presidente Trump y su gobierno se toman en beneficio del pueblo estadounidense".

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Un representante de la iniciativa de la memecoin $TRUMP no respondió a una solicitud de comentarios. David Wachsman, vocero de World Liberty, achacó la caída en picada del valor de $WLFI a las condiciones generales del mercado, que han hecho bajar los precios del bitcóin y otras criptomonedas.

"Nadie puede controlar los mercados", dijo. "World Liberty respalda el token de gobernanza WLFI, cuya utilidad no ha dejado de crecer en un ecosistema en expansión desde el primer día".

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Trump no fue el único que obtuvo ganancias con la moneda $TRUMP. Después de su lanzamiento, su precio se disparó de menos de 1 dólar a más de 70, lo que creó una oportunidad para que los inversores de criptomonedas más experimentados sacaran una ganancia amplia.

Estos operadores avanzados, que suelen usar programas automatizados para comprar monedas digitales, saben que las criptomonedas meme suelen dispararse rápido en valor y luego desplomarse, ya que los primeros compradores venden sus participaciones a inversores menos sofisticados y más lentos que esperan subirse a la ola.

Según Nansen, un poco menos de 500.000 carteras de criptomonedas han registrado ganancias con $TRUMP, por un total de 4 millardos de dólares. Pero esa cifra "refleja que un pequeño número de compradores tempranos se embolsó enormes ganancias, mientras que la gran mayoría de los inversores minoristas asumió las pérdidas", dijo el informe.

La memecoin fue solo una de las varias inversiones en criptomonedas que generaron ganancias para Trump y sus aliados.

Las ganancias totales de Trump con World Liberty alcanzaron los 799 millones de dólares el año pasado, según su declaración financiera, incluyendo cientos de millones procedentes de los Emiratos Árabes Unidos, que a principios de 2025 actuaron en secreto para comprar casi la mitad de la empresa. Una entidad empresarial de Trump también se llevó un 75 por ciento de las ventas de $WLFI, después de deducir ciertos gastos, lo que garantizaba que Trump obtuviera ganancias, incluso si el precio de la moneda terminaba por desplomarse.

Las pérdidas relacionadas con la moneda de World Liberty son más difíciles de rastrear. Al principio, la empresa vendió la moneda directamente a los inversores, a precios de 0,015 o 0,05 dólares, según Nansen.

Cualquiera que comprara la moneda a 0,05 dólares ha obtenido una ligera ganancia, según ha descubierto Nansen. Pero la $WLFI no empezó a estar ampliamente disponible hasta septiembre, cuando comenzó a cotizar en los mercados secundarios, conocidos como plataformas de intercambio.

No todas esas transacciones se pueden rastrear públicamente. De las 26.663 carteras que Nansen ha analizado, el 85 por ciento ha registrado pérdidas. Las pérdidas totales ascienden a 83 millones de dólares, frente a 23 millones de dólares en ganancias.

Pero es probable que eso sea solo una pequeña parte de las pérdidas totales, ya que el resto de compradores adquirieron las monedas en plataformas de intercambio cuyos datos no son públicos. Hoy, la moneda de World Liberty cotiza a 0,057 dólares, lo que supone una caída del 82 por ciento desde septiembre.

A pesar de la caída en picada de los precios, Trump apenas ha sufrido consecuencias por sus negocios, ya que los reguladores federales han dejado de lado en gran medida la aplicación de la normativa sobre criptomonedas.

Stephen Gillers, profesor de Derecho y ética jurídica de la Universidad de Nueva York, dijo que no le sorprendería que Trump y sus socios acabaran enfrentándose a una demanda colectiva por parte de seguidores que hayan perdido dinero, aunque la Comisión de Valores y Bolsa anunciara en febrero de 2025 que ya no investigará las operaciones con memecoins.

La página web de la criptomoneda meme $TRUMP ya había advertido a los compradores de que no debían ver el token como un vehículo de inversión. "Los memes de Trump están pensados para servir como expresión de apoyo y compromiso con los ideales y creencias que encarna el símbolo "$TRUMP" y el material gráfico asociado, y no pretenden ser, ni constituir, una oportunidad de inversión", se lee en el sitio en internet.

Pero Gillers dijo que es probable que esta advertencia no sea suficiente para evitar futuros problemas legales, aunque tengan que esperar hasta que Trump deje el cargo.

"Trump, cuando era promotor inmobiliario, se jactaba de 'jugar con las fantasías de la gente'", dijo Gillers. "Aquí parece haber animado a sus seguidores a invertir con la esperanza de que pudieran hacerse ricos, incluso mientras él mismo se embolsaba las ganancias".

Eric Lipton es un periodista de investigación que profundiza en una amplia gama de temas, desde el gasto del Pentágono hasta los productos químicos tóxicos.

David Yaffe-Bellany escribe sobre el sector de las criptomonedas desde San Francisco. Puedes escribirle a davidyb@nytimes.com.