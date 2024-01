Las elecciones que nadie parece querer se nos vienen encima

Joe Biden (Mark Peterson/The New York Times)

Gail Collins: Hola, Bret, ya estamos en 2024. Feliz año nuevo. ¡Y la carrera está en marcha! La próxima semana, las asambleas electorales de Iowa. Después de Iowa...

Bret Stephens: Le déluge (El diluvio).

Gail: OK, quiero escuchar sus pensamientos. ¿Alguna posibilidad de que Donald Trump no sea el candidato republicano? ¿Tienes un escenario Nikki Haley?

Bret: Gail, mis sentimientos sobre las primarias republicanas son como las cinco etapas del duelo de Elisabeth Kübler-Ross. Después de las elecciones legislativas de 2022, cuando los candidatos favoritos de Trump fueron más o menos aplastados y él parecía un perdedor total, me negaba por completo que pudiera ganar. Luego, cuando su posición en el partido no se evaporó como yo había predicho, me enfadé: “Enciérrenlo”, escribí. Luego vino la negociación: Dije que podría ser detenido si Ron DeSantis, Chris Christie y todos los demás republicanos abandonaban la carrera para apoyar a Haley.

Gail: ¿Fase 4?

Bret: Ahora estoy deprimido. Después de que recupere la Casa Blanca en noviembre, supongo que la aceptación tendrá que seguir. ¿Hay una etapa 6? ¿Viene después la condena eterna?

Gail: ¡No acepto la aceptación! Vamos, sé que Joe Biden no es el candidato más eléctrico de la historia. Todos estamos obsesionados con su edad. Pero no está bajo multitudinarias acusaciones, acusado de intentar derrocar el proceso democrático o en un estupendo colapso financiero personal.

Puede que acabemos repitiendo esto cada semana durante los próximos 10 meses, pero me atengo a mi predicción de reelección de Biden.

Bret: Decir que Biden puede ganar es como jugar a la ruleta rusa con tres balas en el revólver en lugar de la tradicional (con una sola bala). Puede que tengas razón. O acabamos como Christopher Walken al final de “El cazador de ciervos”.

Gail: Ewww.

Bret: No es sólo que Trump vaya ahora por delante de Biden en la carrera general, según la media de encuestas de RealClearPolitics. Es que va por delante de él en los estados que importan: Georgia, Arizona, Michigan, Carolina del Norte, Wisconsin. No acabo de entender a todos esos demócratas que dicen que Trump es una amenaza existencial para la decencia, la democracia y quizá la vida en el planeta y luego insisten en que se quedan con Biden en lugar de con otro candidato. Es como negarse a buscar una mejor atención médica para un niño desesperadamente enfermo porque el médico de cabecera es un anciano simpático cuyos sentimientos podrían resultar heridos si abandonaras su consulta.

Como mínimo, ¿podemos sustituir a Kamala Harris por alguien que inspire más confianza? ¿Gretchen Whitmer, la gobernadora de Michigan? ¿O Wes Moore, el gobernador de Maryland? Vamos, ¿por qué no?

Gail: La respuesta real es que Harris no ha hecho nada malo. No se desecha a una vicepresidenta trabajadora y leal que además es mujer y pertenece a una minoría sólo porque se piense que puede haber alguien mejor por ahí.

Bret: Decir que Harris no ha hecho nada malo omite dos preguntas más importantes: ¿Qué ha hecho bien? Y ¿aporta o resta posibilidades de elección a la candidatura?

Gail: Volvamos a Biden. Todos conocemos sus problemas. Pero ha hecho un buen trabajo. La recuperación económica va bien. ¿Oíste su discurso del viernes? Sé que no es un gran orador, pero dejó claro que va a hacer una campaña contra Trump muy, muy, muy dura.

Bret: Bueno, esperemos que no lo mate. Mientras tanto, ¿qué opina de la posibilidad de que Trump sea inhabilitado para presentarse en Maine y Colorado?

Gail: Aunque me encanta la idea de que su papel en el 6 de enero le convierta en un insurrecto al que constitucionalmente no se le permite presentarse a presidente, tengo que admitir que todo el asunto me pone muy nerviosa.

No se soluciona el problema de Trump desalojándolo de las urnas. Tiene que ser derrotado, o será un grito de guerra para sus muchos partidarios locos que podría dividir el país en dos.

¿Estoy siendo demasiado pesimista?

Bret: No podría estar más de acuerdo contigo. Las decisiones son erróneas, perniciosas, equivocadas, arrogantes y con la garantía de que serán contraproducentes.

Gail: Gran retahíla de adjetivos. Continúa.

Bret: Si Eugene Debs pudo presentarse a las elecciones presidenciales de 1920 desde la cárcel tras ser condenado por sedición, ¿por qué no debería Trump poder presentarse a las elecciones presidenciales sin haber sido condenado por nada? Si Trump puede ser expulsado de la papeleta electoral en los estados azules por un hallazgo muy discutible de insurrección, entonces ¿qué impide a los jueces de los estados rojos o a otros funcionarios expulsar a Biden por sus propios hallazgos endebles? ¿Y en qué se basan los liberales para seguir argumentando que Trump o los republicanos representan una amenaza para la democracia cuando son ellos los que intentan negar a decenas de millones de votantes su elección presidencial?

Gail: Hablando en nombre de los liberales, estoy de acuerdo. Pero también elogio a Biden por intentar convertir el escandaloso y peligroso comportamiento de Trump el 6 de enero en un tema de campaña.

Bret: El Tribunal Supremo debería anular el tribunal de Colorado, rápida y unánimemente, y dejar que los votantes elijan al próximo presidente. Quizá también en Harvard, ya que estamos.

Gail: Hmm, ¿detecto algún tema que te preocupe de verdad? Tengo que admitir que los problemas de Claudine Gay en Harvard no han estado en lo alto de mi lista de obsesiones. Pero, ¿estás listo para despotricar?

Bret: Sí, en particular sobre un tuit que The Associated Press envió el otro día y que parece capturar un tipo particular de inanidad. Decía: “La dimisión del presidente de Harvard pone de relieve la nueva arma conservadora contra las universidades: el plagio”. Tal vez esta “arma” no habría sido tan perjudicial para Gay si no hubiera violado una regla académica cardinal más de tres docenas de veces o si no hubiera estado en la cima de una institución que se supone que defiende una estricta integridad intelectual.

También creo que el episodio es una buena oportunidad para que las universidades intenten replantearse cuál debe ser su misión principal. Para empezar, deberían releer el Informe Kalven de 1967 de la Universidad de Chicago y dejar de hacer declaraciones políticas de cualquier tipo. Deberían fomentar una mayor diversidad intelectual en sus facultades y alumnado. Y deben reducir y restringir su parte administrativa, en particular la policía del pensamiento en su oficina de diversidad, equidad e inclusión.

Gail: Permítanme destacar un punto de acuerdo. Este país ha tenido durante mucho tiempo un sistema de educación superior paralizante en el que los chicos podían conseguir préstamos muy caros con mucha facilidad. A veces de prestamistas privados engreídos que había que cerrar y a veces de prestamistas bienintencionados respaldados por el gobierno. Pero en cualquier caso, se animaba a los jóvenes ambiciosos a pedir prestados montones de dinero y luego se les dejaba con montones de deudas sin esperanza.

Y todo ese flujo de dinero permitió a las universidades crecer demasiado, sobre todo en áreas como la administración.

Bret: Si seguimos acordando tanto, el mundo podría acabarse.

Gail: Los responsables universitarios tienen muchas funciones. Representar la inclusividad es una de ellas. Estamos entrando en una era en la que los centros ya no pueden considerar la raza como un factor propio en las admisiones. Pero tienen que seguir buscando formas de asegurarse de que su alumnado no esté totalmente dominado por chicos blancos adinerados. Una estrategia consiste en tener administradores y profesores de alto nivel que representen una buena mezcla de razas, orígenes, intereses especiales, etc.

Bret: Claro.

Gail: Claudine Gay era una opción atractiva en ese sentido. Su actuación en esa audiencia del Congreso sobre antisemitismo fue un desastre, creo que en parte porque estaba acostumbrada a aparecer en contextos muy diferentes y no esperaba que sus generalizaciones sobre la inclusividad fueran tan duramente atacadas. Su error.

Bret: Parte del problema aquí es que la diversidad, la equidad y la inclusión pasaron de ser un conjunto de aspiraciones dignas a un aparato burocrático e interesado con un concepto muy ideológico, polarizador y a menudo excluyente de su propia misión.

Gail: Creo que me estás dejando atrás aquí. Pero continúa.

Bret: Otra parte del problema es que, aunque la diversidad es un buen objetivo, tiene que estar al servicio de la misión central de la universidad de desafío intelectual y excelencia, no en contradicción con ella. Mi mayor problema con Gay no fue su plagio ni su desastroso testimonio ante el Congreso. Era su escaso historial académico: 11 artículos publicados y ni un solo libro en 26 años. Espero que su sucesor sea un modelo de erudición, independientemente de la raza o el género.

Pero volviendo a la política, Gail, dame tu consejo sobre cómo debería Biden dirigir su campaña.

Gail: ¿Has oído su discurso del 6 de enero, el que he mencionado antes? Me pareció bastante bueno. La mejor manera de que supere el problema de la edad es ser combativo, enfrentarse a Trump sin rodeos. Hacer que Donald se enfade, porque cuando se enfada, tiende a sonar más demente que Biden en su peor momento.

Bret: El enfoque “dales caña, Harry”. Me gusta.

Gail: Nuestro presidente debería recordar al país todas las cosas buenas que han ocurrido bajo su administración. Incluyendo la gran mejora económica. Y la lucha del país contra ese enorme salto en la deuda nacional creado por las exenciones fiscales de Trump para los ricos.

Bret: Biden necesita una campaña publicitaria con el espíritu de “Hay un oso en el bosque” de Ronald Reagan. En un anuncio, la gente se despertaría constantemente con un martillo neumático, una motosierra o la alarma de un coche, para recordarles lo que es despertarse con cualquier cosa que Trump haya tuiteado a las 2 de la mañana. En otra, los padres tendrían que lidiar con un niño petulante y fanfarrón de 12 años que les miente constantemente. En un tercero, Trump se deshace en elogios hacia Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong Un, por no hablar de Hezbolá.

Al final de cada anuncio, una voz que suena como la de Tommy Lee Jones haría la pregunta: “Algunos quieren cuatro años más de esto. ¿Y tú?”