Estas fueron tus principales dudas de salud en 2023. (Y sus respuestas)

Una cosa que me encanta de editar la columna Pregúntale a Well, es la camaradería que supone. Cada semana respondemos a una pregunta de salud: ¿Por qué estoy tan congestionado todo el tiempo? (¡También me lo he preguntado!) ¿Por qué mi sueño empeora a medida que envejezco? (Estamos juntos en esto). ¿Mi hábito de tomar café necesita una intervención? (Sírveme otro mientras lo averiguamos).

Cuando reviso nuestra bandeja de entrada, me asombra lo que recibimos: preguntas que cubren las alegrías, agonías, confusiones y vulnerabilidades de ser una persona. Y afortunadamente para todos nosotros, tenemos la oportunidad de buscar las respuestas.

Aquí están 10 de las preguntas de salud más populares de 2023.

1. ¿Es malo lavarse el cabello todos los días?

La respuesta depende de la textura de tu cabello, cuán grasoso esté, si ha sido tratado con tinte y más.

"Si bien puede parecer que tener el cuero cabelludo absolutamente limpio y sin aceites es óptimo", dijo Murad Alam, dermatólogo de la Universidad Northwestern, "hay que tener en cuenta que el cuero cabelludo es una parte viva de tu cuerpo y no un plato en tu lavavajillas".

Aquí está cómo saber si una limpieza diaria hará más daño que bien.

2. ¿Se puede evitar la artritis?

El dolor, la rigidez y la hinchazón en las articulaciones son quejas comunes de los adultos mayores, y pueden ser la primera señal de un diagnóstico temido de artritis. Este término general describe más de 100 condiciones que causan inflamación en las articulaciones. Pero no tiene por qué ser un resultado inevitable del envejecimiento. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir para reducir el riesgo.

3. Bebo alcohol. ¿Qué puedo hacer para evitar el daño?

Cada vez está más claro que beber incluso un poco de alcohol es malo, y que el consumo se relaciona con el cáncer, los problemas cardiovasculares y las enfermedades hepáticas. Si bien no hay un antídoto mágico para borrar los efectos nocivos de una noche salvaje, hay algunas medidas que puedes tomar para mejorar tu salud si disfrutas de un cóctel de vez en cuando.

4. ¿Una siesta puede compensar una mala noche de sueño?

Tal vez te acostaste muy tarde navegando sin sentido por tu teléfono, o envolviste tus sábanas en un remolino mientras repasabas una conversación incómoda. De cualquier manera, te preguntas: ¿Una siesta al mediodía compensaría esas preciadas horas de sueño perdido? La respuesta es complicada, según descubrimos. Esto es lo que las siestas pueden hacer, y lo que no, por tu salud.

5. ¿Por qué estoy siempre tan congestionado?

Así que te despiertas todas las mañanas congestionado y quieres saber qué está pasando. ¿Es ese resfriado que tú (y todo el mundo) parecen tener? ¿La anatomía de tu nariz? ¿Alergias? La congestión crónica es difícil de tratar, dicen los expertos, porque cualquiera de estos factores podría estar causándola. Pero hay algunas formas de encontrar alivio.

6. ¿Qué debo comer o beber cuando tengo un resfriado?

Si esa congestión es de hecho causada por un resfriado, puedes recurrir a alimentos y bebidas que sean hidratantes, nutritivos y reconfortantes (¡hola, sopa de pollo con fideo!). Aquí hay un vistazo a cómo la nutrición puede ayudar a combatir su infección, junto con qué alimentos y bebidas evitar.

7. ¿Por qué se vuelve más difícil dormir al envejecer?

Como un insomne experimentado e inquieto he notado que cuanto más envejezco, menos probable es que me despierte descansado. Resulta que hay razones médicas para ello: un cerebro que envejece, ciertas condiciones de salud, hormonas y cambios en el estilo de vida podrían estar entre las causas. La buena noticia es que las noches de insomnio no son un destino ineludible.

8. ¿Por qué me estriño cuando viajo?

Cualquier actividad que interrumpa la rutina regular de alimentación o sueño corre el riesgo de estreñirte. La deshidratación, la inmovilidad, el cambio de zonas horarias y una dieta alterada suelen ser los culpables. Aquí hay algunos consejos sobre cómo hacer que las cosas fluyan un poco mejor cuando estás fuera.

9. ¿Realmente necesito todos esos productos para el cuidado de la piel?

Si pasas tiempo viendo contenido de cuidado personal en las redes sociales, verás video tras video de influentes embadurnándose con todos los productos que tienen a mano. Pero a menudo lo más sencillo es mejor cuando se trata de cuidar tu rostro. Esto es lo que los dermatólogos dicen que realmente necesitas.

10. ¿Cuánto café es demasiado?

Levanta la mano si estás bebiendo café mientras lees esto. No la bajes si estás en tu segunda (o tercera o cuarta) taza del día. El café contiene miles de compuestos químicos que pueden estar relacionados con la buena salud. Pero también es una fuente importante de cafeína, que en exceso puede causar problemas como nerviosismo, ansiedad, náuseas y dificultad para dormir. Aunque los expertos dicen que los efectos secundarios peligrosos del consumo de café son poco frecuentes, existe la posibilidad de excederse. Aquí puedes saber si te has servido demasiado.

