Cuál es la mejor manera de tratar el acné corporal

—He notado que me aparecen granos por todo el cuerpo y es vergonzoso. ¿Cómo me deshago de ellos?

—Es probable que los granos, los puntos negros y blancos que te salen en la espalda, el pecho y los costados te recuerden a tu adolescencia; sin embargo, el acné corporal también es un problema común en los adultos, según Caroline Opene, dermatóloga de UCLA Health.

El acné, ya sea que aparezca en tu rostro o en otras partes del cuerpo, se produce cuando los poros se obstruyen con grasa, suciedad o células muertas. Esto fomenta el crecimiento bacteriano, la producción de sebo y la inflamación, lo que produce el acné, afirmó Elika Hoss, dermatóloga de la Clínica Mayo.

La genética también influye, al igual que el estrés, los cambios hormonales, algunos medicamentos como los corticoesteroides y la testosterona, no bañarse inmediatamente después de ejercitarse y usar productos para el cuidado de la piel que tienen ciertos aceites, señaló Opene.

El acné aparece en cualquier parte de tu cuerpo, pero es más común en la espalda, el pecho y los hombros, donde hay más glándulas sebáceas, comentó Hoss. Aunque es vergonzoso, incómodo y, en ocasiones doloroso, los dermatólogos aseguran que hay muchas maneras de tratarlo.

El acné surge cuando los poros se saturan con grasa, impurezas o células muertas, generando inflamación y producción excesiva de sebo (Europa Press)

Cómo tratar el acné en casa

Según los expertos, hay muchos productos de venta libre que tratan el acné con eficacia.

Jabón con peróxido de benzoilo. Una de las mejores recomendaciones dermatológicas es el jabón con peróxido de benzoilo, que se encuentra en muchas marcas como PanOxyl o CeraVe, aseveró Jacqueline Watchmaker, dermatóloga de Scottsdale, Arizona, y miembro de la Academia Estadounidense de Dermatología. El peróxido de benzoilo es antimicrobiano, antiinflamatorio y un agente queratolítico, lo que significa que destapa los poros, añadió.

Es mejor usar un producto con una potencia de entre un 4 y un 10 por ciento, señaló Watchmaker. Aplícalo en la piel húmeda durante la ducha y déjalo unos minutos para que tenga “un contacto suficiente con la piel”, recomendó, y luego enjuaga.

Adapaleno. Este medicamento retinoideo solía prescribirse mediante receta médica, pero ya es de venta libre en geles, cremas y lociones corporales de muchas marcas, entre las que está Differin.

Los expertos recomiendan no bañarse inmediatamente después de ejercitarse para prevenir el acné (Getty)

El adapaleno mejora la apariencia de la piel y evita la acumulación de células muertas, explicó Hoss. Aplica por las noches una pequeña cantidad en las zonas propensas a desarrollar acné.

Ácido salicílico. Los productos de aplicación tópica con un dos por ciento de ácido salicílico ayudan a tratar el acné corporal, dijo Opene. Se encuentran en aerosoles, tratamientos para brotes y limpiadores, y reducen la inflamación, el enrojecimiento y ayudan a destapar los poros. “Por lo general recomiendo el peróxido de benzoilo para tratar los brotes inflamados y el ácido salicílico para los puntos negros y blancos”, explicó.

Jabón de azufre. Opene señaló que no hay peligro en usar jabón de azufre, el cual han promocionado usuarios de TikTok como tratamiento contra el acné corporal. Ayuda a eliminar células muertas de la piel y a destapar los poros, pero no tiene la misma eficacia que otros tratamientos caseros y en ocasiones huele a huevo podrido, dijo Watchmaker.

Tratar el acné corporal en casa requiere tiempo, “unas 12 semanas”, señaló Hoss. “Por lo que hay que ser pacientes y constantes” con la rutina de cuidado de la piel.

Otras consideraciones

Quizá parezca contradictorio, pero la sequedad puede irritar la piel y empeorar el acné. Por eso es importante hidratarla con regularidad, incluidas las zonas propensas al acné, explicó Hoss. Busca lociones corporales etiquetadas como “sin aceite” o “no comedogénicas”, que no obstruyen los poros. Los productos sin perfume también son más suaves para la piel. Cuando hagas ejercicio, ponte ropa limpia que absorba el sudor y báñate en cuanto puedas, recomendó Watchmaker.

Evita los detonadores del acné corporal, como los productos aceitosos para el cuidado de la piel. Si estás tomando ciertos medicamentos que provocan brotes, pregúntale a tu médico si existe algún sustituto o estrategia para tratar el acné. Aunque el estrés en sí no lo causa, tomar medidas para reducirlo de alguna manera te ayudará.

Si el acné corporal no muestra mejorías tras tres meses de tratamiento o deja cicatrices, es crucial consultar a un dermatólogo (Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Cuándo consultar al dermatólogo

El acné corporal suele mejorar con medicamentos de venta libre, pero, si no notas grandes cambios al cabo de tres meses, o si el acné deja cicatrices, consulta a un dermatólogo, recomendó Opene.

Según Watchmaker, las cicatrices del acné pueden manifestarse en forma de decoloración (manchas rosadas u oscuras, según el tono de la piel). La textura irregular, las depresiones cutáneas o los bultos que persisten son otros signos de cicatrización.

Si el acné es “grave y causa dolor, tienes nódulos sensibles, supuración, o síntomas similares, lo mejor es consultar a un dermatólogo cuanto antes”, afirmó Hoss. Según el historial médico, los síntomas y la causa del brote, los dermatólogos recetan medicamentos orales, como Accutane o antibióticos, o tópicos como la clindamicina.

También pueden recomendar exfoliaciones químicas o tratamientos con láser o luz, explicó Hoss. No obstante, los tratamientos en casa suelen ser eficaces, según Watchmaker.

“La gente puede tener pequeños brotes aquí y allá, pero por lo general se mantienen bajo control solo con productos tópicos”, afirmó. “Más adelante, si sigue el problema, pueden consultar a un dermatólogo”.

