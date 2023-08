Biden y el gran impulso ecológico de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, saluda a su salida de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, el 17 de agosto de 2023 (Reuters)

Hace un año, desafiando las predicciones de que la agenda del Presidente Joe Biden estaba muerta en el agua, el Congreso aprobó la Ley de Reducción de la Inflación. La IRA es algo así como el Sacro Imperio Romano Germánico de la legislación, sin ser ni sacro, ni romano, ni imperio. Es decir, en realidad no se trata de reducir la inflación; es sobre todo un proyecto de ley sobre el clima, que utiliza créditos fiscales y subvenciones para fomentar la transición a una economía de bajas emisiones.

Y es un gran negocio. Junto con la Ley CHIPS -Creación de Incentivos Útiles para la Producción de Semiconductores-, el gobierno federal se dedica de repente a la política industrial a gran escala, promoviendo sectores concretos en contraposición a la economía en su conjunto.

Por cierto, me gustaría que el Congreso aprobara la ETAA (End Tacky Acronyms Act). Pero no importa.

En cualquier caso, el nuevo giro hacia la política industrial se ha enfrentado a muchas reacciones negativas por parte de los expertos en política, muchas de las cuales se reducen a: “¡Oh, no, es el regreso de los demócratas de Atari!”. Así que es importante dejar claro que no se trata de eso.

La historia es la siguiente: en la década de 1980, cuando el crecimiento económico de Japón aún inspiraba admiración y alarma, algunos observadores estadounidenses atribuyeron el éxito del país a la promoción gubernamental de industrias clave. Y había miembros del Congreso que querían que Estados Unidos promoviera lo que consideraban empresas punteras, incluidos los productores de videojuegos.

Esta facción desapareció cuando Japón pasó de ser un modelo a ser un cuento con moraleja (aunque a Japón le ha ido mejor de lo que la mayoría de la gente cree), y la propia Atari vio implosionar su negocio.

Pero ahora veo que los detractores de la política de Biden esgrimen muchos de los mismos argumentos que muchos economistas, entre los que me incluyo, esgrimieron contra la política industrial en los años ochenta: los gobiernos no pueden elegir a los ganadores. Los efectos positivos de la promoción industrial son difíciles de identificar. Cualquier política que favorezca a determinados sectores puede ser captada por intereses especiales. Así pues, es muy probable que la política industrial reduzca, y no aumente, el crecimiento económico.

Ah, y las disposiciones Buy American de la política industrial de Biden pueden perjudicar al comercio mundial.

Como he escrito antes, aplicar estas críticas a la política de Biden parece, a veces voluntariamente, no entender lo que está pasando. La política no consiste en elegir ganadores e intentar acelerar el crecimiento. Se trata de hacer frente a amenazas que no se tienen en cuenta en las mediciones convencionales de la economía: la amenaza del cambio climático, los riesgos estratégicos creados por una China errática y autocrática.

¿Por qué abordar estas amenazas con subvenciones en lugar de, por ejemplo, un impuesto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero? La realidad política. Los impuestos sobre el carbono simplemente no iban a ser aprobados por el Congreso; el IRA sí lo fue, por el más estrecho de los márgenes. Y la influencia de las industrias susceptibles de recibir subvenciones era una característica, no un defecto. Fue, de hecho, lo único que hizo posible la acción.

Esta lógica política sigue siendo la principal justificación del giro hacia la política industrial. Pero un año después, se está haciendo evidente que hay un efecto positivo adicional de la política de Biden que no creo que fuera ampliamente anticipado.

La nueva política industrial ya ha generado una enorme oleada de inversión privada en el sector manufacturero, a pesar de que hasta ahora se han invertido muy pocos fondos federales. ¿Por qué?

Un nuevo artículo de Heather Boushey, del Consejo de Asesores Económicos, sostiene que la política industrial de Biden ayuda a resolver lo que ella llama el “problema del huevo y la gallina”, en el que los agentes del sector privado son reacios a invertir a menos que estén seguros de que otros harán las inversiones complementarias necesarias.

El ejemplo más sencillo son los vehículos eléctricos: los consumidores no comprarán VE a menos que crean que habrá suficientes estaciones de carga, y las empresas no instalarán suficientes estaciones de carga a menos que crean que habrá suficientes VE. Pero problemas de coordinación similares se plantean en muchos otros ámbitos, por ejemplo en la complementariedad entre la fabricación de baterías y la de vehículos.

Incluso antes de ver el post de Boushey, había estado pensando en términos similares. En concreto, el actual aumento de las inversiones me recordó un concepto muy popular en la economía del desarrollo: el Big Push. Se trataba del argumento de que era necesario un papel activo del gobierno en el desarrollo porque las empresas no invertirían en los países en desarrollo a menos que tuvieran la seguridad de que otras empresas también invertirían.

Esta afirmación cayó en desgracia durante mucho tiempo, en parte porque al principio los economistas no sabían cómo planteárselo con claridad, en parte porque una vez que lo hicieron se dieron cuenta de que sólo era aplicable en circunstancias limitadas. Pero siempre fue una idea que tenía sentido en las condiciones adecuadas, y en este momento parece que la política industrial de Biden ha creado, de hecho, esas condiciones.

Sigo sosteniendo que la principal justificación del giro de Estados Unidos hacia la política industrial es la economía política: necesitábamos urgentemente tomar medidas sobre el clima y la seguridad nacional, y esas medidas debían adoptar una forma que fuera aprobada por el Congreso, fuera o no la solución recomendada por los libros de texto de economía. Pero la política de Biden también parece estar produciendo un Gran Impulso Verde, catalizando una ola de inversión privada mucho mayor de lo que cabría esperar sólo por el tamaño de los desembolsos gubernamentales.

* Este artículo apareció originalmente en The New York Times.