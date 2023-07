Sinead O’Connor, cantante combativa y franca, muere a los 56 años

Se dio a conocer con “Nothing Compares 2 U”, y unos años más tarde causó un gran revuelo al romper en televisión una foto del papa Juan Pablo II.

Sinead O’Connor, la frontal cantautora irlandesa mejor conocida por su voz potente y evocadora, como quedó demostrado en su mayor éxito, una impresionante interpretación de “Nothing Compares 2 U” de Prince, así como por sus provocaciones políticas dentro y fuera del escenario, ha fallecido. Tenía 56 años.

Su familia anunció la muerte a través de un comunicado, según la BBC y la emisora pública irlandesa RTE. “Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinead”, dijo el comunicado. “Su familia y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil”. No se proporcionaron otros detalles de inmediato.

Reconocible por sus grandes ojos y su cabeza afeitada, O’Connor lanzó 10 álbumes de estudio, comenzando con el éxito alternativo The Lion and the Cobra, en 1987. Luego vendió millones de álbumes en todo el mundo y saltó a la fama con el álbum de 1990, I Do Not Want What I Haven’t Got.

Ese disco, que incluyó “Nothing Compares 2 U”, un éxito número 1 con constante rotación en MTV, ganó un premio Grammy a la mejor interpretación de música alternativa. Sin embargo, O’Connor boicoteó la ceremonia en 1991, citando lo que ella llamó el excesivo mercantilismo del show.

O’Connor rara vez le huyó a la controversia. En 1990 amenazó con cancelar una actuación en Nueva Jersey si se tocaba el himno nacional de Estados Unidos en la sala de conciertos antes de su aparición, lo que provocó la ira de nada menos que Frank Sinatra. Ese mismo año se retiró de una aparición en Saturday Night Live en protesta por la misoginia que percibía en la comedia de Andrew Dice Clay, quien iba a ser el presentador de ese episodio.

Pero todo eso palideció en comparación con el revuelo causado cuando O’Connor, que apareció en Saturday Night Live en 1992, culminó su interpretación a capela de “War” de Bob Marley rasgando una foto del papa Juan Pablo II como una postura contra el abuso sexual en la Iglesia Católica Romana. “Lucha contra el verdadero enemigo”, dijo.

O’Connor declaró en 2012 que había sido diagnosticada erróneamente como bipolar el año anterior y que sufría un trastorno de estrés postraumático derivado de un historial de abuso infantil. “Recuperarse del abuso infantil es el trabajo de toda una vida”, le dijo a la revista People.

En 2007, O’Connor reveló en el programa de televisión de Oprah Winfrey que le habían diagnosticado trastorno bipolar y que había intentado suicidarse cuando cumplió 33 años. Su hijo Shane se suicidó en 2022, a los 17 años. A medida que su carrera musical fue menguando, O’Connor, que había sido franca en el pasado sobre sus problemas de salud mental, se fue convirtiendo en una figura pública cada vez más errática, que a menudo compartía opiniones y detalles personales sin filtro en las redes sociales.

Hace años se convirtió al islam y empezó a usar el nombre de Shuhada Sadaqat, aunque siguió respondiendo también al de O’Connor.

En breve se publicará un obituario completo.

Joe Coscarelli es un reportero de cultura especializado en música pop, y es autor de Rap Capital: An Atlanta Story. @joecoscarelli

