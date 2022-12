Recién termina la Copa del Mundo y la FIFA ya enfrenta una impugnación de Ucrania

Un grupo de personas jugando al fútbol en un campo de la Escuela N 134, que fue destruida por los ataques rusos, en Kharkiv (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Apenas acaba de concluir el Mundial varonil y el órgano rector del fútbol, la FIFA, ya enfrenta una impugnación de una norma que les permitía a algunos jugadores de los clubes ucranianos abandonar de inmediato los equipos debido a la invasión rusa.

El jueves, el máximo tribunal del deporte empezará a juzgar una demanda de más de 40 millones de dólares por daños y perjuicios que presentó en contra de la FIFA un importante equipo del fútbol ucraniano.

La audiencia en el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana, Suiza, se centra en una regla temporal de la FIFA que les permitía a los jugadores extranjeros de los equipos ucranianos suspender sus contratos y fichar con otros equipos. La liga ucraniana dejó de jugar durante unos seis meses y reinició en agosto.

El Shakhtar Donetsk, el club que presenta la demanda, ha perdido a varios de sus mejores jugadores sin recibir una cuota de transferencia según una norma que se implementó por primera vez en marzo. El sistema está programado seguir vigente al menos hasta junio del próximo año.

Conforme el cambio estatutario de emergencia que realizó la FIFA, la suspensión es solo temporal, es decir que muchos jugadores tendrán que regresar en algún momento a sus equipos en Ucrania, pues sus contratos siguen vigentes. Sin embargo, debido a que hay pocas señales de que la guerra vaya a terminar, es posible que muchos de esos jugadores ya no tengan contrato cuando la FIFA levante la orden temporal, lo que les permitiría irse como agentes libres.

El máximo tribunal del deporte empezará a juzgar una demanda de más de 40 millones de dólares por daños y perjuicios (REUTERS/Arnd Wiegmann)

”Queremos equidad y justicia”, le comentó a The New York Times Sergei Palkin, director ejecutivo del Shakhtar. “Por un lado, la FIFA protege a los jugadores, pero también debería proteger a los clubes”.

La FIFA no respondió a una solicitud de comentarios.

Desde que comenzó la invasión, el Shakhtar ha visto cómo se van talentos valorados en millones de dólares a cambio de nada, con lo cual está perdiendo una fuente crucial de ingresos para equilibrar sus cuentas. El verano pasado, solo le quedó ver cómo los mejores jugadores se iban sin comisiones a equipos de la Liga Premier inglesa, un mercado que a lo largo de la historia ha sido lucrativo para el Shakhtar, y también para la primera división francesa.

”Dos días antes de que la FIFA diera el anuncio, casi teníamos un contrato sobre la mesa: íbamos a firmar al día siguiente”, mencionó Palkin para referirse a una venta de alto valor que se frustró. Palkin añadió que el club se retiró de las conversaciones cuando se enteró de que podía registrar al mismo jugador gratis.

Para empeorar las cosas, no se han establecido disposiciones especiales para los equipos ucranianos, cuyas finanzas han sido aplastadas por la guerra en curso. En un inicio, la liga se suspendió, pero luego se reanudó sin aficionados, aunque continuara la guerra. Varios partidos se han suspendido a causa de las sirenas antiaéreas y los jugadores y directivos se han visto obligados a protegerse en refugios.

Shakhtar Donetsk. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

El Shakhtar y los otros equipos ucranianos todavía están obligados a pagar el dinero que deben a los equipos de fuera del país, incluso por los jugadores a los que se les ha permitido suspender sus contratos.

Palkin describió un ejemplo de una situación en la que el equipo acordó fichar a un jugador de un equipo italiano justo antes de la invasión rusa. El futbolista nunca pisó Ucrania y se le permitió marcharse a otro país, con lo que el Shakhtar tuvo que desembolsar unos 9 millones de dólares por un jugador que nunca había puesto un pie en Ucrania. El Shakhtar pidió a su antiguo equipo que anulara el acuerdo y lo vendiera a otro país, pero las conversaciones fracasaron. Según Palkin, el Shakhtar se ha opuesto a pagar y el club, cuyo nombre no quiso revelar, le ha pedido a la FIFA que castigue al Shakhtar.

Palkin afirmó que los intentos de llegar a un acuerdo con la FIFA en esencia se han topado con silencio. Varios equipos ucranianos le han pedido al órgano rector que suspenda sus obligaciones con otros clubes hasta que pueda haber operaciones normales. Palkin sugirió que la FIFA, la cual anunció ganancias por 7.500 millones de dólares con el Mundial de Catar, también podría crear “un fondo de reparación” para los equipos ucranianos.

El Shakhtar, propiedad del multimillonario Rinat Akhmetov, tiene la nómina más alta de los equipos ucranianos. Sin embargo, también se beneficia de jugar en la Liga de Campeones, la máxima competencia europea de clubes. Sus partidos de local se juegan al otro lado de la frontera, en Polonia, y le han brindado un lucrativo —y muy necesario— estímulo financiero, así como una plataforma para sus talentos criados en el país, quienes, a diferencia de los jugadores extranjeros, no pueden suspender sus contratos.

Gracias a esto, Palkin ha podido negociar la venta de jugadores antes de que se abra el mercado de transferencias de jugadores europeos de mitad de temporada el mes que viene. Hace poco tiempo, Palkin se reunió en Londres con clubes ingleses interesados en fichar al delantero Mykhailo Mudryk, de 21 años, considerado uno de los mayores talentos emergentes del fútbol europeo.

Varios partidos se han suspendido a causa de las sirenas antiaéreas y los jugadores y directivos se han visto obligados a protegerse en refugios (REUTERS/Kacper Pempel)

Palkin sabe que hay equipos que quieren aprovecharse de la situación de su equipo, según comentó, y no está dispuesto a verse obligado a vender por un precio inferior al del mercado, a pesar de las dificultades por las que atraviesa. Eso significa que Mudryk podría permanecer en el Shakhtar hasta el fin de temporada del próximo verano, cuando suelen producirse los mayores traspasos. “Es un proceso de negociación bastante largo”, afirmó.

En este momento, la liga ucraniana está en receso por el invierno y su regreso está programado para marzo. Para entonces, debería haber una resolución en el caso del Shakhtar contra la FIFA.

”Queremos sentarnos con todas las partes interesadas y elaborar un plan”, dijo Palkin. “Y queremos equidad y justicia”.

(c) The New York Times

