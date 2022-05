¿Qué se celebra el Cinco de Mayo?

Especial para Infobae de The New York Times.

En esta celebración de la herencia mexicana en Estados Unidos no todo es cerveza, tacos y fiesta. Aquí hay algunas claves de esta fecha.

Más que una excusa para consentirse con nachos, tacos, mezcal y margaritas, el Cinco de Mayo tiene una historia profunda que sigue funcionando como vehículo para transmitir la cultura, el orgullo y los valores mexicanos en Estados Unidos.

Aquí hay algunas cosas que hay que saber sobre la fecha:

¿Qué significado tiene el Cinco de Mayo?

El cinco de mayo conmemora la inesperada victoria de México sobre Francia en la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862. El conflicto entre ambos países había empezado en 1861, cuando Benito Juárez, entonces presidente de México, suspendió los pagos de la deuda externa de la nación y Napoleón III respondió enviando tropas francesas.

La victoria en Puebla motivó a las fuerzas mexicanas pero solo por poco tiempo y Francia luego ocuparía el país e instalaría a Maximiliano I como emperador. No fue sino hasta 1867 que la República Mexicana al final expulsó a los franceses, ejecutó a Maximiliano y recobró el control del país.

¿Cuándo y cómo se celebra el Cinco de Mayo?

El 5 de mayo se celebra la herencia mexicana en Estados Unidos. Ese día, que sobre todo conmemoran los mexicoestadounidenses al norte de la frontera mexicana, también se celebra en Puebla, la ciudad y estado al sureste de Ciudad de México, donde se originó la festividad.

¿El cinco de mayo es la independencia de México?

No. En Estados Unidos, a menudo la fecha se confunde con el Día de la Independencia de México pero esta celebra en realidad el 16 de septiembre. En esa fecha, en 1810, el sacerdote Miguel Hidalgo llamó al pueblo mexicano a levantarse contra el gobierno de España, lo que al final condujo a la guerra de Independencia, que terminó en 1821.

¿Cómo fue que la fecha se empezó a celebrar en Estados Unidos?

Jessica Lavariega Monforti, vicerrectora de la Universidad Estatal de California en Channel Islands, dijo que el 5 de mayo se ha celebrado en California todos los años desde 1863. En aquel primer año, mexicanos y estadounidenses en el estado se reunieron para conmemorar el aniversario de la Batalla de Puebla y para reunir fondos y reclutar hombres a fin de ayudar a los que aún combatían a los franceses bajo el liderazgo de Juárez.

En aquellas primeras celebraciones, dijo Lavariega Monforti, la idea sobre todo era la lucha por la democracia y la libertad contra el régimen de las élites y el supremacismo blanco, tanto en México como en la California de la Guerra de Secesión estadounidense, cuando sobre todo los latinos estaban a favor del triunfo de la Unión por encima de la Confederación.

El cinco de mayo siguió celebrándose en Estados Unidos, en gran medida gracias a los esfuerzos de las personas de ascendencia mexicana. Jeffrey M. Pilcher, profesor de historia en la Universidad de Toronto, dijo que los seguidores del dictador Porfirio Díaz, quien gobernó México intermitentemente entre 1876 y 1911, y había sido general en la Batalla de Puebla, siguieron celebrando el cinco de mayo durante su exilio en el sur de Estados Unidos.

Poco a poco, la celebración se convirtió en un festival para los mexicanos y los mexicoestadounidenses en todo el país, así como un elemento del movimiento por los derechos civiles de los estadounidenses de origen mexicano que inició en los años cuarenta. Muchos activistas mexicoamericanos señalaron el cinco de mayo como una fuente de orgullo, dijo Lavariega Monforti.

Sin embargo, con el tiempo, ese mensaje de orgullo cultural pareció haberse perdido. Pilcher dijo que el Cinco de Mayo empezó a despegar en Estados Unidos en los años setenta y ochenta, cuando las empresas cerveceras comenzaron a capitalizar la fecha como una forma de atraer a los consumidores y la popularidad de los restaurantes mexicanos en el país.

“Para la década de los noventa, la mayoría del discurso público sobre la fecha se había redirigido como un momento para consumir cerveza importada, tequila y comida mexicana”, dijo Lavariega Monforti.

¿Cuáles son algunas formas en las que la gente celebra el Cinco de Mayo?

En México, la festividad se celebra en Puebla con recreaciones históricas de la Batalla de Puebla, desfiles, mariachis, disfraces y fuegos artificiales. “Para muchos mexicanos, sin embargo, el 5 de mayo es un día como cualquier otro. No es un feriado a nivel nacional, por lo que las oficinas, los bancos y las tiendas permanecen abiertas”, dijo Lavariega Monforti.

Las celebraciones son más visibles en Estados Unidos. Lavariega Monforti dijo que algunas comunidades, en especial las que tienen raíces en Puebla, han tratado de reapropiarse de la festividad en los últimos años.

Estos esfuerzos son más visibles en ciudades más grandes como Los Ángeles, San Francisco y Chicago, donde los eventos están enfocados en celebrar la danza, literatura y comida poblanas. En la ciudad de Nueva York, algunas compañías folclóricas mexicanas también abordan el Cinco de Mayo como una oportunidad para llamar la atención sobre los eventos históricos y la cultura de la región de Puebla.

“Parece que estos esfuerzos son respuestas directas al consumismo que rodea al Cinco de Mayo y la comercialización de la cultura latina en Estados Unidos”, dijo Lavariega Monforti.

Tradicionalmente, los mandatarios estadounidenses también celebran la ocasión. El presidente Joe Biden y la primera dama, Jill Biden, ofrecerán una recepción por el Cinco de Mayo en la Rosaleda de la Casa Blanca el jueves, a la que asistirá Beatriz Gutiérrez Müller, la primera dama de México.

¿Qué debería comer el Cinco de Mayo?

No hay ningún platillo mexicano asociado a la festividad, explicó Pilcher, pero aún así puede ser una buena ocasión para reunirse y honrar las tradiciones culinarias de México y de Puebla.

Pedro Reyes, escritor gastronómico y director creativo de Paladar, una empresa mexicana que desarrolla proyectos culinarios, dijo que el mole poblano, la preparación con chocolate surgida en Puebla, puede ser una buena elección para un festín inspirado en el Cinco de Mayo. Sugiere también chalupas, que son pequeñas tortillas fritas que se disfrutan con una variedad de rellenos; arroz blanco; ensalada de nopales, frijoles refritos y molotes de plátano. Además de la cerveza y el tequila, las bebidas podrían incluir aguas frescas, aguas frescas de sabores como jamaica, horchata y tamarindo, así como pulque, una bebida alcohólica fermentada.

Y, por favor, mantén tus chícharos tan lejos como sea posible de los aguacates, al menos en esta ocasión. “O sea, no me malinterpretes, me gustan, puedo comerlos”, dijo Reyes. “Pero ¿qué necesidad de meterse con mi guacamole?”.