¿Qué significan para mí las noticias sobre la aspirina?

Especial para Infobae de The New York Times.

Las nuevas recomendaciones sobre la aspirina, la salud del corazón y el cáncer de colon han dejado a muchas personas confundidas. Esto es lo que tienes que saber.

Durante años, muchos médicos han recomendado que las personas de 50 años empiecen a tomar una dosis baja de aspirina todos los días para proteger la salud del corazón y, más recientemente, para prevenir el cáncer de colon. Por eso, fue una sorpresa que la semana pasada un grupo de expertos independientes haya recomendado reducir el uso de la aspirina.

Pero todavía no tires tu frasco de aspirinas a la basura.

El borrador de las recomendaciones, procedente del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU., estaba dirigido específicamente a las personas que aún no han empezado a tomar aspirinas a diario. El panel independiente de expertos voluntarios no emitió consejos para las personas que ya toman una aspirina a diario, y la noticia no significa necesariamente que debas dejar de consumir el medicamento si tu médico te lo recetó. Consulta primero a tu médico para hablar de los riesgos y beneficios.

La preocupación de los cardiólogos es que la cobertura informativa de las recomendaciones sobre la aspirina ha confundido a las personas de alto riesgo que pueden seguir beneficiándose claramente del medicamento. Los médicos suelen recetar aspirina a diario para la “prevención secundaria”, como forma de reducir el riesgo de las personas que ya han sufrido un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular, o que se han sometido a intervenciones cardíacas graves como la colocación de endoprótesis vasculares o una cirugía de bypass.

Eric Topol, cardiólogo y profesor de medicina molecular en Scripps Research, en La Jolla, California, dijo que ya había dejado de recomendar la aspirina para prevenir un primer infarto, pero que hay muchas personas con alto riesgo que siguen beneficiándose del medicamento.

“Los datos son inequívocos en cuanto a la prevención secundaria”, dijo Topol.

Entonces, ¿qué deben hacer ahora los consumidores de aspirina y otras personas preocupadas por la salud del corazón? He aquí las respuestas a algunas preguntas habituales.

¿Cuál es la preocupación sobre los riesgos de la aspirina?

Se ha demostrado que el uso diario de aspirina disminuye el riesgo de infarto o de accidente cerebrovascular, pero la aspirina también puede aumentar el riesgo de hemorragias en el cerebro, el estómago y los intestinos. Aunque el riesgo absoluto de sufrir una hemorragia es relativamente bajo, el riesgo aumenta con la edad.

Para algunas personas con un riesgo muy elevado de sufrir un ataque al corazón o un derrame cerebral, los beneficios de una aspirina diaria pueden superar con creces el riesgo de hemorragia. Para muchas otras, la aspirina dejará de ser recomendable.

¿Qué deben hacer las personas que toman aspirina a diario?

Habla con tu médico antes de dejar de tomar aspirina. Las orientaciones del grupo de trabajo son solo para las personas que no han empezado a tomar el medicamento.

A muchos pacientes que ahora toman aspirina se les puede aconsejar que sigan consumiéndola, sobre todo a los que ya han tenido un ataque al corazón u otro problema cardiovascular. También es posible que tu médico te diga que dejes de tomar aspirina como resultado de las recomendaciones del grupo de trabajo, pero la decisión se basará en tus riesgos de salud específicos.

¿Qué ocurre si no tomo aspirina y me preocupa el riesgo cardíaco?

Para las personas de entre 40 y 59 años, el grupo de trabajo sugirió que hablaran con su médico sobre la ingesta diaria de aspirina. Dependiendo de tus circunstancias personales, el médico puede recomendar que empieces a tomar aspirina porque los beneficios para la salud del corazón superan el riesgo. Pero para muchas personas, lo más probable es que los médicos desaconsejen el uso diario de la aspirina basándose en las directrices del grupo de trabajo. Si tienes antecedentes familiares de enfermedad cardíaca u otro factor de riesgo, tu médico puede recetarte estatinas, un tipo de medicamentos que reducen el colesterol y el riesgo de ataque cardíaco.

Para las personas de 60 años o más, las directrices son más definitivas. El grupo de trabajo afirmó claramente que las personas de este grupo de edad no deben empezar a tomar aspirinas para prevenir un primer ataque al corazón o un accidente cerebrovascular.

Hace poco tuve un infarto y ahora tomo aspirina a diario. ¿Cambió la recomendación para mí?

No. El grupo de trabajo sólo hace recomendaciones sobre la prevención, y no se pronunció sobre cuestiones relativas al tratamiento de la enfermedad en personas que ya han sufrido un infarto.

¿Qué dijo el grupo de expertos sobre la aspirina y el cáncer de colon?

En 2016, el grupo de trabajo había aconsejado a las personas de 50 años con riesgo de enfermedad cardíaca que tomaran dosis bajas de aspirina para prevenir tanto la enfermedad cardiovascular como el cáncer de colon. Pero el grupo de trabajo revisó este año investigaciones adicionales y decidió que necesitaba más pruebas para hacer una recomendación definitiva. Los médicos pueden seguir aconsejando a ciertos pacientes con riesgo genético de cáncer de colon que tomen aspirina.

Sophie M. Balzora, gastroenteróloga de NYU Langone Health, dijo que la nueva orientación probablemente confundirá e incluso decepcionará a muchos pacientes que querían tomar aspirina para reducir el riesgo de cáncer de colon. Lo más importante que pueden hacer los pacientes para reducir el riesgo de cáncer es seguir las directrices para la detección periódica del cáncer de colon, dijo Balzora. El año pasado, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos recomendó que los adultos deberían empezar a someterse a pruebas de detección de cáncer colorrectal de forma rutinaria a los 45 años, en lugar de esperar hasta los 50.

“Yo les digo a los pacientes que, aparte de la aspirina, todavía hay cosas que pueden hacer para reducir el riesgo”, dijo Balzora. “No fumar, llevar un estilo de vida activo, limitar el alcohol, seguir una dieta rica en fibra, evitar las carnes procesadas y las carnes rojas… son cosas que sabemos desde hace tiempo. Todavía hay muchas otras cosas en las que centrarse”.

Si mi médico me dice que deje de tomar aspirina, ¿cuánto tardará en desaparecer el riesgo adicional de sufrir una hemorragia?

El riesgo de hemorragia, que es bajo, desaparece rápidamente una vez que se deja de tomar la aspirina, dijo Topol. “El efecto de la aspirina sobre las plaquetas desaparece en una semana”, dijo.