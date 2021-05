Cómo Roblox generó una caótica escena musical

El músico Odin, de 15 años, conocido como lungskull, en su casa de París, el 9 de mayo de 2021. "Cuando no era tan conocido, pensé que era una locura que la gente pusiera mi música en Roblox", dijo. .(Matthew Avignone/The New York Times)

Los artistas, jefes de sellos discográficos y estrategas de la industria saben que en la actualidad para tener éxito en la música pop hay que acumular reproducciones en TikTok y en los servicios de emisión en continuo. Sin embargo, existe otra plataforma insólita que está cobrando fuerza: Roblox.

Roblox es un motor de creación de videojuegos lanzado en 2006 que les permite a los jugadores personalizar sus propios mundos abiertos, crear minijuegos en servidores multijugador y disfrutar de una segunda vida en línea encarnando seres de forma cuadrada llamados robloxianos. A diferencia de Minecraft, un juego que coloca a sus usuarios en un “mundo paralelo” fantástico, los minijuegos más populares de Roblox (o “experiencias”, como los denomina Roblox) están arraigados en la vida real. Son “juegos de rol”, lo que significa que el jugador interpreta una determinada personalidad; puedes ser un comisario, un padre que adopta a un niño o un pizzero.

El año pasado, la plataforma generó su propio género musical: robloxcore. Creado principalmente por jóvenes adolescentes, es un tipo de rap caótico y cargado de obscenidades y frenéticos efectos de sonido. Canciones como “Threat”, de lieu, un músico de 13 años, emulan la sensación de estar dentro de una dimensión digital en la que cada golpe del bajo y vibración del sintetizador es un enemigo al que tienes que vencer, y cada balbuceo vocal y chirrido de cortocircuito es un nuevo obstáculo a evitar. Esta escena ha tenido repercusiones en el circuito de la música alternativa y se ha ganado el visto bueno de Phoebe Bridgers en Twitter.

La música se ha convertido en una parte fundamental de la comunidad de Roblox por una razón principal: desde finales de 2013, los usuarios pudieron empezar a cargar sus propios MP3 a la plataforma para que otros jugadores pudieran comprarlos. Dentro de los mundos, puedes equipar un artículo llamado “boombox” —un reproductor de audio portátil dorado y brillante— y transmitir la música a los jugadores que te rodean. Mientras más cerca estés de otro usuario, más fuerte escuchará la música.

Aunque los creadores de la plataforma elogiaron la manera en que la música se ha convertido en uno de sus sellos distintivos —”el hecho de que Roblox esté generando un nuevo subgénero musical es prueba de la ubicuidad generacional y cultural actual de Roblox”, escribió Jon Vlassopulos, su director global musical, en un correo electrónico— la realidad es que muchos de sus jóvenes usuarios están haciendo cosas que se supone que están prohibidas, como hackear música ilegal para integrarla al juego.

Al principio, los fundadores de la plataforma establecieron un filtro para evitar las obscenidades, ya que se suponía que era apta para niños. Sin embargo, los usuarios ingeniosos han diseñado una manera de evitarlo. Hacer un “baipás de audio” se refiere a una técnica en la que las personas distorsionan u ocultan un archivo de audio para que logre pasar por los sistemas de detección diseñados para filtrar el lenguaje ofensivo y las pistas de audio con derechos de autor (entre los métodos utilizados se encuentran superponer una canción 32 veces para que la parte vocal se vuelva ensordecedora e indescifrable, o subir o bajar de manera deliberada su tono para que le suene incoherente a los moderadores, y luego reajustarla en el juego).

Si bien muchos jugadores hacen “baipás de audio” con música popular que de otro modo habría sido bloqueada debido a problemas de derechos de autor, un gran contingente de usuarios llena la plataforma de intensa música rap alternativa repleta de obscenidades. En parte, así explotó el robloxcore: después de que docenas de jugadores subieron ese tipo de canciones, las pregonaron con sus boombox e inspiraron a otros usuarios en los mismos mundos del juego a escuchar y también compartir la música.

La pista "Threat" de lieu es un ejemplo del sonido glitchy del género. Credit ... a través de Lieu

Lieu, fabricante de audio de Roblox, dijo que el juego trajo a su música una popularidad inesperada. Crédito ... a través de Lieu

Lieu, un pionero del robloxcore y jugador de Roblox desde hace mucho tiempo, quien utiliza el pronombre elle, dijo que cada vez que se une a los juegos, escucha que las personas reproducen su música. “Es una locura porque nada de esto fue mi meta nunca, yo solo quería hacer música y divertir a la gente”, escribió lieu en Discord, la aplicación para hablar y enviar mensajes de texto que es muy popular entre los videojugadores. Sin el juego, lieu duda que su música fuera popular, “o al menos no tan popular como lo es ahora”.

Entonces, ¿quiénes son estos misteriosos e influyentes jugadores que hackean la música en Roblox?

Ellos se autodenominan creadores de audio de Roblox. Son conocidos por sus arteros métodos de baipás y sus gustos por el rap agresivo, y se reúnen principalmente en grupos y chats secretos de Discord, administrados por colectivos exclusivos. Los creadores de audio se venden entre sí métodos para introducir canciones a escondidas a Roblox, como si fueran traficantes de armas furtivos; algunos pueden llegar a costar miles de Robux, o cerca de entre 20 y 40 dólares.

”La comunidad puede ser muy peligrosa a ratos”, dijo un robloxiano conocido como DigitalCrimes, de 14 años, a través de Discord, quien explicó que irritar a la persona equivocada puede traer consecuencias desagradables: pueden filtrar tu información personal o, peor aún, los jugadores pueden hacer una llamada falsa para que un equipo SWAT asalte tu casa.

En gran parte poblado por adolescentes e incluso jugadores más jóvenes, este colectivo tiene la reputación de tener una actitud de troleo. “Muchos de ellos son egocéntricos, provocadores y tóxicos”, explicó marty_red, un popular usuario de TikTok cuyo contenido se centra en Roblox, a través de Discord. “La comunidad es chocante, pero en el buen sentido: es interesante ver cómo las personas pueden crear lazos por algo que va en contra de los términos del servicio”.

Las canciones hackeadas comenzaron a circular a mediados de la década de 2010, más o menos en la misma época en que la demografía de Roblox estaba cambiando; los niños que habían crecido jugando Roblox en la década de 2000 se estaban convirtiendo en adolescentes y adultos con un gusto por el contenido restringido. De repente, apareció toda una camada de forajidos que de manera deliberada eludían las reglas de Roblox para poner a todo volumen rap agresivo en sus boombox.

”Cuando comencé a jugar Roblox no había rap distorsionado; lo peor que se podía escuchar era quizás ‘Rap God’ de Eminem, y todo estaba censurado”, afirmó mart_yred, quien tiene más de 9 años jugando. “Se empezaron a escuchar audios baipaseados a finales de 2015, y luego hubo un repunte enorme en 2017”.

Roblox permite a los jugadores personalizar sus propios mundos sandbox, crear minijuegos en servidores multijugador y disfrutar de una segunda vida en línea como seres de forma cuadrada llamados Robloxianos. Credit ... Emily Flynn / EPA, a través de Shutterstock

La escena realmente despegó en 2021, cuando populares creadores de audio en Roblox como DigitalAngels y CriminalViolence se instalaron en la vasta plataforma de videos TikTok, estableciendo en el proceso un subgénero entero de videos centrados en los creadores de audio. Roblox siempre ha tenido una gran presencia en TikTok —los usuarios publican videos de sus sesiones de juego, animaciones llamativas y ediciones frenéticas— pero este contenido es diferente.

Los creadores de audio se califican unos a otros, presumen la influencia que tienen y diseñan presentaciones de diapositivas con códigos que se pueden utilizar para descargar los audios baipaseados más nuevos en el juego.

En los últimos meses, los usuarios más exitosos de TikTok que hacen baipás en Roblox han acumulado decenas de miles de seguidores y han capturado a todo un grupo de novatos al misterioso mundo de la creación de audio. Además, algunas de las pistas que utilizan como audio para sus tiktoks terminan colándose en los tiktoks más generales.

