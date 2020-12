La cuarta ola oculta de la pandemia

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre con una máscara protectora camina junto a los murales mientras continúa la propagación de la enfermedad COVID-19 a lo largo de la calle Houston en la ciudad de Nueva York (Reuters)

Nueve largos y mortales meses después de la pandemia, los estadounidenses informan de una angustia psíquica grave. Está oscuro, estamos atrapados adentro y aislados de amigos y familiares. La política está febril, la economía sigue luchando y el coronavirus continúa ahí. Muchos de nosotros podemos estar en un punto de ruptura. Según una nueva encuesta de Gallup, la evaluación de los estadounidenses sobre nuestra salud mental es “peor de lo que ha sido en cualquier momento de las últimas dos décadas”.

Pero ahora llega el invierno y las vacaciones, una época de especial pavor. Incluso en años normales, esta temporada agrega mayor estrés. El invierno pandémico promete una nueva capa a nuestra angustia mental. Además de tantas muertes, los próximos tres meses podrían traer un nivel de dolor colectivo, ansiedad, depresión y estrés general que puede eclipsar todo lo que hemos experimentado en lo que va de este año terrible.

“Es muy poco probable que este año sea un buen año para usted si ha tenido antecedentes” de problemas de salud mental, me dijo Ken Duckworth, director médico de la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales. “Vas a tener menos conexiones, más aislamiento y más incertidumbre”.

Sin embargo, podríamos estar tan mal preparados para el costo mental de la pandemia como lo estábamos para el costo físico. Pasé los últimos días hablando con expertos sobre las necesidades de cuidar la salud mental de los estadounidenses durante los próximos meses. El panorama es desolador. Incluso antes de la pandemia, los Estados Unidos tenían muy pocos profesionales de la salud mental para satisfacer las necesidades de la nación. La escasez es más grave en las zonas rurales y en las comunidades urbanas que albergan a grupos marginados. La demanda de tratamiento se ha disparado, pero la oferta no. “Se necesitan ocho meses para hacer explotar la demanda”, me dijo Duckworth, pero varios años para convertirme en trabajadora social.

Peor aún, a nivel nacional, no ha habido un enfoque real en el costo de la pandemia en nuestra salud mental, ni de la administración Trump ni, hasta ahora, de la administración entrante de Biden. El mes pasado, el presidente electo anunció un grupo de trabajo COVID-19 que fue ampliamente elogiado por su profunda experiencia. Sin embargo, ninguno de sus miembros es experto en salud mental.

Ese es un gran error, según Luana Marques, psicóloga clínica que dirige Community Psychiatry PRIDE, un programa en el Hospital General de Massachusetts que ofrece atención a poblaciones desatendidas. Ella predijo que los problemas de salud mental podrían crear una especie de “cuarta ola” de la pandemia. “Una vez que tengamos la pandemia bajo control, la gente saldrá a tomar aire y no estarán bien”, me dijo Marques. “Creo que necesitamos una fuerza nacional que nos ayude a guiar esto y tener un esfuerzo coordinado hacia la salud mental”.

El invierno con coronavirus traerá desafíos especiales para nuestras psiquis ya maltrechas. Muchas de las formas en que se ha aconsejado a las personas para que mantengan el ánimo durante la pandemia (mantener conexiones, hacer mucho ejercicio, salir al aire libre) son más difíciles en el invierno. También está la singular miseria del invierno, la oscuridad. Millones de estadounidenses padecen un trastorno afectivo estacional, un tipo de depresión que se cree que se agrava, en parte, por la reducción de la exposición a la luz solar.

Luego están las vacaciones en sí mismas, que crean sus propias dificultades conocidas. “A menudo hay una desconexión entre los retratos idealizados de lo que podríamos esperar de la temporada navideña y lo que realmente sucede”, dijo Joshua Gordon, director del Instituto Nacional de Salud Mental. En la cultura pop estadounidense, esta temporada se describe a menudo como una época de alegría sin esfuerzo, un país de las maravillas de muñecos de nieve y chimeneas acogedoras y patinaje en el parque. Muchas personas a menudo se sienten mal por las vacaciones porque rara vez salen tan bien como lo hacen en la televisión, y este año, más que nunca, la desconexión será inevitable y desencadenante.

El sistema de salud mental ya está luchando por mantenerse al día. En junio, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades encontraron que el 40 por ciento de los adultos estadounidenses informaron al menos una afección de salud mental o conductual adversa, que incluía experimentar síntomas de enfermedad mental o abuso de sustancias relacionados con la pandemia. El CDC también informó que, como el COVID-19, las condiciones de salud mental estaban afectando de manera desproporcionada a las comunidades marginadas.

Hay algunas noticias alentadoras: cuando llegó la pandemia, muchos terapeutas y sus pacientes lograron trasladar sus sesiones a Internet, lo que permitió a las personas obtener ayuda incluso cuando el virus los mantuvo en casa. Los expertos también se sintieron alentados por el debate público sobre la salud mental en los últimos meses: las organizaciones de salud mental y los medios de comunicación han destacado la importancia de mantener la conexión social a pesar de la necesidad de distanciamiento físico.

Debido a que el sistema de salud mental no podrá atender a muchas personas necesitadas, los expertos con los que hablé ofrecieron una variedad de estrategias bien intencionadas para que las personas mantengan su bienestar mental esta temporada. Nada de esto será nuevo para las personas que se han enfrentado a problemas graves de salud mental: comer bien, dormir bien, mantener las conexiones sociales, pasar tiempo al aire libre bajo el sol y hacer mucho ejercicio, lo que ha demostrado proporcionar mejoras significativas para personas con variedad de problemas de salud mental.

Un consejo como este puede ser útil para algunos, pero también es lamentablemente insuficiente. Como decirle a la gente que comparta el automóvil y baje el termostato para vencer el cambio climático, transfiere la responsabilidad de abordar una crisis del nivel sistémico al individuo y es casi seguro que no será adecuado para las personas más necesitadas.

Los efectos de la pandemia en la salud mental serán nefastos. Para las personas que han perdido a sus seres queridos, se han enfermado, han perdido su trabajo, han soportado largos períodos de aislamiento o han sido testigos de un sufrimiento incalculable mientras prestaban servicio en la línea del frente, el trauma perdurará mucho después de que la vacuna nos haya librado del virus. Se acerca el invierno: necesitamos un plan real para abordar la deteriorada salud mental de los estadounidenses, y lo necesitamos rápidamente.

