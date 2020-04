Bukele desoyó las dos primeras veces. La tercera, respondió fuerte y claro, y como todo un populista y autoritario: “Ninguna resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y la salud del pueblo salvadoreño. […] Así como no acataría una resolución que me ordene matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir”.