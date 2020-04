“Ya es suficientemente complicado ser productivo en las mejores épocas, ni hablar de cuando nos encontramos en una crisis global”, afirmó Chris Bailey, consultor de productividad y autor de Hyperfocus: How to Manage Your Attention in a World of Distraction. “La idea de que ahora tenemos mucho tiempo disponible durante el día es fantástica, pero en estos momentos, eso es lo contrario a un lujo. Estamos en casa por obligación, y disponemos de mucha menos atención porque estamos viviendo cosas difíciles”.