Hice lo que me aconsejó Ernesto y me subí a un taxi que me llevó hasta La Pizzería en Mazunte. La zona alrededor de Zipolite está llena de restaurantes italianos, así que, con la filosofía de “si no puedes contra ellos, úneteles”, encontré una mesa disponible al exterior al lado de un horno de pizza ardiente y debajo de una serie de luces. El sitio parecía estar a cargo casi en su totalidad por menores de edad, incluyendo a una adolescente al frente de la cocina, quien amasaba la masa con una botella vacía de cerveza Corona y horneaba pizzas hermosamente doradas al estilo Napolitano. Un chico que no parecía tener más de 14 años era el único mesero de la pizzería y atendía las mesas como un profesional experimentado.