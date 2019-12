No. Varios expertos afirmaron que esto no es posible. En este caso en particular, el hombre se hizo la vasectomía, así que no es probable que tenga más hijos. Pero más allá de eso, los glóbulos blancos no crean espermatozoides, sino que crean más glóbulos blancos, aclaró Jonathon Epstein, director científico de la Escuela de Medicina Perelman en la Universidad de Pensilvania.