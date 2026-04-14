México

Policías estatales de Puebla arrollan a ciclista en Tehuacán y pierde la vida

El elemento que conducía la unidad fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes

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El hecho ocurrió frente a la plaza El Paseo. Crédito: Redes Sociales
El hecho ocurrió frente a la plaza El Paseo. Crédito: Redes Sociales

Un ciclista perdió la vida tras ser atropellado por una patrulla de la Policía Estatal sobre el bulevar Adolfo López Mateos, a la altura de la plaza El Paseo, en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El hecho ocurrió alrededor del mediodía de este 14 de abril. Según reportes extraoficiales, el ciclista salía de la plaza cuando fue embestido por la unidad. Los elementos habrían intentado evitar el impacto y terminaron por estrellarse contra el camellón de la avenida.

Al sitio acudieron bomberos, fuerzas de seguridad y escuadrones de emergencia.

Según reportes de medios locales, la persona lesionada fue trasladada al Hospital General de Tehuacán, sin embargo, horas más tarde la Secretaría de Seguridad de Puebla (SSP) confirmó el fallecimiento durante la atención médica.

El vehículo involucrado en el hecho fue una camioneta Volkswagen modelo Tiguan, las cuales fueron incorporadas a la flotilla de la Policía Estatal de Puebla a mediados del año 2025.

En el municipio se han presentado cierres viales por parte de manifestantes tras la muerte del ciclista.

SSP pone a disposición del MP al conductor y abre investigación interna

Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla compartió un comunicado en sus canales oficiales donde afirmó que el conductor de la patrulla quedó a disposición del agente del ministerio público de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para deslindar responsabilidades conforme a la ley.

De manera paralela, la autoridad liderada por Francisco Sánchez González señaló que la Dirección General de Asuntos Internos abrió un expediente para garantizar la reparación de los daños ocasionados.

El accidente ocurrió frente al centro comercial El Paseo. Crédito: Redes Sociales
El accidente ocurrió frente al centro comercial El Paseo. Crédito: Redes Sociales

La dependencia aseguró que mantiene el acompañamiento a la familia de la víctima y colabora con las autoridades ministeriales para el esclarecimiento de los hechos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad del ciclista ni del elemento policial involucrado.

En redes sociales, testigos y medios de comunicación han compartido imágenes de la unidad oficial y medio de transporte de la víctima, una bicicleta de color azul.

Así fueron encarados los policías estatales en el sitio

En un video publicado por Quadratín Puebla se observa como testigos confrontaron a los policías estatales durante el traslado de los involucrados y exigieron que los agentes fueran esposados.

En el material se escucha a varias personas reclamar: “Se tienen que ir esposados”, “No me toque”, y “Los quiero ver esposados”.

Los asistentes también señalaron que una mujer policía se encontraba entre los involucrados y cuestionaron que fuera ella quien resultara esposada, mientras que el conductor señalado por los testigos no recibía el mismo trato.

Durante la discusión, los ciudadanos exigieron a los agentes seguir el protocolo y actuar con transparencia.

Incluso, algunos presentes manifestaron molestia al observar risas entre los policías, lo que interpretaron como una falta de respeto frente a la gravedad de los hechos.

Manifestaciones tras los hechos

Tras la muerte del ciclista se registró una manifestación en la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca, cerca de la caseta de Tehuacán por un grupo de motociclistas.

Bloqueo tras la muerte de El Ciclista. Crédito: @GN_Carreteras
Bloqueo tras la muerte de El Ciclista. Crédito: @GN_Carreteras

El cierre fue confirmado por la Guardia Nacional Carreteras, que informó sobre la interrupción total de la circulación en el kilómetro 039+400, cerca de la caseta de cobro de Tehuacán.

La institución pidió a los automovilistas tomar precauciones y atender las indicaciones viales ante la presencia de manifestantes en la zona.

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