He cometido muchos errores relacionados con los modales en internet. Solía ser esa persona de la oficina que siempre respondía un correo electrónico grupal para mostrar lo dispuesta que estaba pero, en realidad, solo me hacía ver como una persona molesta y ávida de atención. Ya he llenado mis redes sociales con selfis tomadas al estilo Myspace —con la cámara elevada y los labios con una mueca de boca de pescado— en mis años de formación en línea. Incluso he dejado en visto a alguien.