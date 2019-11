Bagley ha estudiado al crimen organizado en América durante décadas y con frecuencia ha publicado sobre ese tema. Editó un libro académico publicado en 2015 titulado “Drug Trafficking, Organized Crime, and Violence in the Americas Today” (El narcotráfico, el crimen organizado y la violencia de hoy en día en Latinoamérica). En mayo se publicó otro libro editado por él sobre la relación entre los países y el crimen organizado.