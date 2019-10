No obstante, la verdad es que hasta los pesimistas esperaban que el recorte fiscal hiciera más bien y la guerra comercial hiciera menos daño. ¿Por qué los resultados fueron tan malos? Una respuesta, con la que he estado de acuerdo, es que, además del impacto directo en las exportaciones estadounidenses y las empresas que dependen de los suministros chinos, la guerra comercial ha creado una incertidumbre nociva. Las empresas que dependen de las cadenas mundiales de suministro no invertirán por temor a que la guerra comercial empeore más, pero las empresas que puedan entrar en el mercado para sustituir las importaciones tampoco invertirán por temor a que Trump termine por recular.