Una investigación del New York Times encontró un insaciable submundo criminal que ha explotado los fallidos e insuficientes esfuerzos para contenerlo. Al igual que con la incitación al odio y la propaganda terrorista, muchas compañías de tecnología no vigilan adecuadamente las imágenes de abuso sexual en sus plataformas, o no cooperan lo suficiente con las autoridades cuando las encuentran.