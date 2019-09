Junto con otros miembros del personal de la oficina de la Fundación Gates en India, me enteré hace unos meses de que Modi estaba siendo considerado para el premio. No me percaté de que la decisión ya se había tomado. No fue sino hasta principios de agosto que comencé a cuestionar su elección, pero constaté de inmediato que la fundación ya había tomado una decisión y la consideraba irrevocable. El hecho de que este respaldo a Modi no le hiciera ningún bien a la Fundación Gates no parecía estar abierto a la discusión.