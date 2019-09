Christine Sánchez, de 51 años, aseguró que casi no habla de política con su madre, una demócrata que critica a Trump. "Pero no se trata de racismo en absoluto", dijo. "No nos criaron para pensar nada de eso. Y ahora, en cuanto alguien escucha algo con lo que no está de acuerdo, llama 'racista' a la otra persona".