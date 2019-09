Sin embargo, el hecho de que ninguno de los participantes reafirmara el compromiso a despenalizar la entrada no autorizada de personas a Estados Unidos fue digno de alabanza. El ingreso no autorizado, en efecto, debe despenalizarse, pero decirlo durante una campaña contra el presidente estadounidense, Donald Trump, equivale a un suicidio político. No obstante, ninguno de los candidatos habló sobre ninguna de las otras cuestiones apremiantes en sus comentarios de apertura o de cierre y, en general, solo aclararon sin entusiasmo sus posturas en respuesta a las preguntas sobre inmigración, asilo y Venezuela del periodista de Univision, Jorge Ramos.