Cuando Carrie Fisher murió a finales de 2016 ya había completado el rodaje para El último jedi. Pero no había certeza sobre qué sucedería con sus escenas en El ascenso de Skywalker. "No puedes poner a otra actriz", dijo Abrams en la entrevista con Colbert de abril. "Y el personaje no puede desaparecer de la nada". El director explicó que tomaron algunas escenas de Fisher en El despertar de la fuerza que no fueron utilizadas y mezclaron el metraje para unirlo a la trama de la tercera película. Eso no necesariamente causará los mismos debates éticos sobre incorporar a actores fallecidos como sucedió con la resurrección digital de Peter Cushing como Moff Tarkin en Rogue One: Una historia de Star Wars, de 2016. Sin embargo, seguramente habrá discusiones sobre si las escenas con Fisher funcionan bien en el contexto de una película distinta al filme para el cual fueron grabadas.