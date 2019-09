"En la historia del arte noruego la ruptura llegó con Munch, fue en sus cuadros donde el ser humano llegó a ocupar todo el espacio por primera vez", afirma en La muerte del padre. La fascinación por el pintor nórdico se prolonga hasta el nuevo libro de Knausgård, que en inglés se ha titulado

So much longing in so little space. En el catálogo de la exposición Hacia el bosque. Knausgård sobre Munch, que tuvo lugar hace dos años en el Museo Munch de Oslo, escribió que el artista "no se preocupó por la calidad, no se preocupó por los aspectos técnicos de la pintura, estaba solamente interesado en la esencia", ya que "odiaba la ornamentación y la belleza, si se interponían en el camino de la verdad".