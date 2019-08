"Eso abrió la puerta para lo que me gusta llamar el descubrimiento simultáneo de seis individuos, durante un periodo de unos siete años, el cual culminó con Mendeléyev", comentó Eric Scerri, un historiador y filósofo de las ciencias en el campus Los Ángeles de la Universidad de California y un experto en la historia de la tabla periódica (en octubre, Oxford University Press publicará una edición actualizada de su libro The Periodic Table: Its Story and Significance). En 1862, el geólogo francés Alexandre-Émile Béguyer de Chancourtois produjo una tabla tridimensional, en la cual inscribió elementos alrededor de un cilindro metálico. John Newlands, un químico del azúcar en Londres, ordenó los elementos según su peso atómico, en grupos de ocho.