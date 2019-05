Las resoluciones solicitadas por el Ministerio Público peruano han sido acogidas con proactividad por los magistrados, a pesar de no estar compelidos a ellas; son decisiones tomadas por "elementos de convicción", mientras los incriminados son investigados. Si bien se trata de medidas previstas en la ley, los fiscales y jueces han priorizado la severidad extrema por sobre la presunción de inocencia. Esto ha extendido el uso de medidas de excepción, concebidas para evitar fugas o entorpecimientos de la actividad probatoria. Existen, no obstante, otros mecanismos que no implican la pérdida de la libertad y que son igualmente garantes del pleno desarrollo de las pericias judiciales. Sin embargo, esas medidas no han sido priorizadas. ¿A qué se debe este inédito endurecimiento en el procesamiento de políticos involucrados en casos de corrupción?