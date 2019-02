Cuando crecí adoraba a Peter Parker, me identificaba con él. Como él, soy un chico de clase trabajadora proveniente de Queens y no me criaron en una "familia tradicional", lo que sea que signifique ese término. Pero Peter Parker era "el chico de al lado" y yo no. Lo sé porque en el mundo de los cómics —el único mundo que me importaba en ese entonces— un chico que lucía como yo jamás vivía al lado. Daniel, el travieso podía entrar a la casa de su vecino y a las audiencias televisivas les parecía encantador, lindo. No obstante, un niño de tez morena que entra a una casa ajena sin tocar a la puerta jamás ha sido considerado adorable en Estados Unidos.