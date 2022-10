Elevar Equity: por qué un fondo de impacto invierte en startups en América Latina

Las startups elegidas por Elevar Equity se encuentran en América Latina e India y deben brindar un “valor agregado a sus clientes”

Hace 15 años, Elevar Equity surgió con una idea clara: impulsar el crecimiento de empresas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, lejos de elegir espacios sencillos, se centraron democratizar el acceso a productos y servicios esenciales en mercados emergentes. Incluso, sumaron más desafíos y optaron por startups en América Latina e India.

Para concretar estas acciones, Elevar Equity se basa en su denominado Método Elevar, mediante el cual detecta empresas que puedan crecer de una “manera rentable y tener un impacto duradero en las comunidades de bajos ingresos”. El objetivo, construir negocios que puedan impulsar la resiliencia económica y la vitalidad de estas comunidades.

Las áreas donde realizan inversiones son diversas, pueden ser desde educación hasta servicios financieros / Gentileza LEAD

Johanna Posada, fundadora y también socia gerente de Elevar Equity, definió el escenario actual: “Hoy, necesitamos cada vez más emprendedores que se enfoquen en resolver los apremiantes desafíos globales y que diseñen soluciones para sus aspirantes a clientes. Estos negocios necesitan crecer de forma exponencial y llegar a millones, y para eso necesitan capital y talento de clase mundial”.

Siguiendo esa línea, Posada destacó: “Sabemos que hay grandes inversores, emprendedores y talentos esperando para hacer una diferencia en el mundo. Nuestro mensaje para ellos es sencillo: diseñar soluciones que aborden los problemas del acceso y la inequidad, porque no es imperativo solo para nosotros, es una gran oportunidad sin explorar que tiene un sentido comercial completo”.

El objetivo de estas inversiones es democratizar el acceso a los productos y servicios esenciales (Getty)

“Nosotros invertimos en emprendedores que ven la misma magia que nosotros vemos en nuestros clientes y somos unos apasionados en crear lazos de confianza en mercados emergentes, como son India y América Latina”, señaló Sandeep Farias, fundador y socio gerente de Elevar Equity. Es que este fondo de impacto ya concretó 44 inversiones y alcanzó a más de 45 millones de “clientes desatendidos”.

Asimismo, el lema que rige a este fondo es “equidad por equidad” y se basa en cuatro pilares: clientes dentro de estas comunidades; modelos comerciales que brinden productos y servicios esenciales de manera asequible; empresarios con la ambición y la capacidad de construir negocios que hagan caer las barreras de acceso e inequidad; y la posibilidad de crecimiento.

Las empresas que reciben este apoyo inversor deben estar centradas en el cliente y ofrecer un alto Customer Business Value (CBV), es decir que le impriman un valor agregado a la vida de sus consumidores. Dicho en otras palabras, su filosofía de inversión está destinada a empresarios orientados a una solución, que “aman relacionarse con comunidades de bajos ingresos”.

Hasta abril de 2022, estas son las empresas donde Elevar Equity desplegó sus inversiones

“Hace 15 años, ‘inversión de impacto’ como término ni siquiera se había acuñado y era necesario demostrar la idea de que un modelo comercial podría lograr un objetivo social. Empezamos una búsqueda basada en una simple pero radical idea: conectar los mercados de capitales tradicionales con empresas que mejoran la vida de las personas desmerecidas por los sistemas convencionales”, explicó Farias.

En ese sentido, el fundador y socio gerente de Elevar Equity recordó que, finalmente, lograron alcanzar aquello que se habían propuesto mediante “la inversión de capital de crecimiento temprano en un modelo de negocio escalable para que se democratice el acceso a los servicios esenciales”. “Miramos a los clientes de nuestras cartera de empresas como si fueran nuestros clientes, los cuales fueron descritos como de bajos ingresos de forma inmerecida, porque no les hace justicia a su verdadero potencial”.

“Forman parte de una vibrante y ambiciosa comunidad con un deseo ardiente de mejorar y todo lo que necesitan es una pequeña chispa para catalizarlos: un préstamo para su negocio, una intervención concreta para aumentar los ingresos”, relató Farias. Al tiempo que resaltó que se trata de negocios que entienden “sus aspiraciones y diseñan una forma de solución asequible y de alta calidad en torno a sus necesidades especiales”. “Nosotros invertimos en emprendedores que ven la misma magia que nosotros vemos en nuestros clientes y somos unos apasionados en crear lazos de confianza en mercados emergentes, como India y América Latina”, agregó.

La agricultura también es un punto que Elevar Equity apoya / (Captura de video)

Aquello que Farias señaló en su argumentación, en la actualidad se cuenta por millones: no solo mediante las 44 inversiones que realizaron hasta abril de este año, sino en las personas, los clientes “desatendidos”, que se vieron beneficiados. “Nos focalizamos en un segmento con millones de clientes que las grandes corporaciones han ignorado tradicionalmente. Estos son espacios en blanco, con aspirantes a clientes exigentes que están dispuestos a pagar por productos y servicios de calidad”, afirmó Joytsna Krishnan, socia gerente de Elevar Equity.

“Como equipo, brindamos nuestro tiempo en el campo intentando entender las prioridades, aspiraciones, ingresos y desafíos de nuestros clientes. Los seguimos durante 15 años y siempre nos inspiraron con su increíble vibra emprendedora y resiliencia”, resaltó Krishnan.

La filosofía de inversión está destinada a empresarios orientados a una solución, que “aman relacionarse con comunidades de bajos ingresos” / captura video

Según señalaron desde Elevar Equity, con motivo de su aniversario lanzarán un micrositio interactivo, el cual proporcionará una “ventana al mundo de Elevar y su cartera; resaltará el increíble espíritu de nuestros clientes y dará una idea del inmenso potencial que se puede desbloquear. También le brindará lo que esperamos sean perspectivas auténticas sobre el impacto desde diferentes lentes”. Vale destacar que las áreas en que se despliegan estas empresas son diversas: educación, salud, finanzas, compra y venta, agricultura, y capacitación laboral, entre otros.

Inversiones destacadas

Si bien las 44 inversiones que integran su porfolio han marcado un punto de inflexión en las sociedades donde se desplegaron, algunas destacan por su rol en la democratización en el acceso a los productos y servicios esenciales. Se trata de Nuvemshop (Tienda Nube), Lead, Ticmas, Justo, Favo y Bankingly.

- Nuvemshop (Tiendanube)

Nuvemshop es una plataforma online que permite la venta de productos online, además de muchos otros servicios para esta clase de transacciones

También desde Argentina, este producto digital se convirtió en el impulso de más de 100 mil marcas en Latinoamérica, ya que no solo es una tienda online, sino que además contiene productos, pagos y envíos con diferentes canales de ventas, con lo cual se adapta a cada tipo de negocio y brinda la posibilidad de instalar aplicaciones e integrar desarrollos a medida.

Santiago Sosa, cofundador y CEO de Nuvemshop , explicó el objetivo de esta plataforma y destacó: “Todo lo que hacemos, diseñamos, desarrollamos y soñamos está relacionado con ayudar a emprendedores, empresas familiares, o pequeñas y mediana empresas, además de grandes marcas, a que sean más exitosas. Nos encanta trabajar con esta clase de mercados y clientes porque, al final del día, ellos emplean y generan trabajo para el 70% de la población de América Latina”.

“En la actualidad, tenemos más de 90 mil comerciantes dispersos por múltiples países en América Latina, incluyendo Brasil, México, Argentina y Colombia, entre otros, que se duplican año a año. Creemos que este es solo el comienzo, que hay miles de comerciantes que podemos ayudar a llegar a la economía digital y estamos trabajando fuertemente para hacer crecer esta comunidad a diario”, agregó.

- LEAD

En la India se despliega el mayor número de estudiantes del mundo, la mitad asisten a escuelas privadas asequibles, aunque estas brindan una educación que se encuentra lejos de las aspiraciones paternales

Con el objetivo de empoderar a la India haciendo que la educación sea excelente, accesible y asequible para los niños de las comunidades desatendidas surgió LEAD. “India tiene el mayor número de estudiantes en el mundo, unos 270 millones, y más de la mitad van a escuelas privadas asequibles. Estos padres pagan entre un 10 y un 15% de sus ingresos mensuales para que sus hijos asistan a estas instituciones con la esperanza de que la escuela los prepare para la vida. Desafortunadamente, hay una gran brecha entre la expectativa y la realidad”, relató Sumeet Meta, cofundador y CEO de LEAD.

“Entendemos los desafíos, por eso desarrollamos un programa integrando sistemas que ofrecemos para mejorar el aprendizaje de 1.4 millones de estudiantes desplegados en 3.500 escuelas. Nuestro sistema integrado mejora la performance de los estudiantes en, al menos, un 20%. En los próximos 5 años, acompañaremos a más de 60 mil escuelas, transformando las vidas de 25 millones de alumnos”, resaltó Smita Deorah, cofundadora y coCEO de LEAD.

- Ticmas

Ticmas ofrece un contenido interactivo y personalizado, con lo cual evita el aburrimiento del que son presas algunos estudiantes

Esta compañía argentina busca transformar el modo en que se imparte la educación en las escuelas de América Latina con soluciones digitales. Con más de 35 mil profesores registrados y más de 50 mil estudiantes registrados, esta plataforma virtual mostró un crecimiento interanual de alumnos superior al 200%.

“Siempre creí que la educación es lo que hace posible el crecimiento y el desarrollo de las personas, sin importar de dónde vengan o cuál sea su origen; por eso promovemos la igualdad oportunidades, para estudiantes hispanoparlantes de América Latina, brindándoles una educación de clase mundial a un costo asequible”, aseguró Viviana Socco, fundadora y CEO de Ticmas.

Es que esta plataforma tiene como objetivo cerrar la brecha de alfabetización en América Latina brindado a estudiantes y población en general un conjunto de productos digitales. “Experimenté de primera mano como la educación y el esfuerzo significaron un camino de salida de la pobreza. Por eso me preocupa que la educación haya quedado afuera y que todas las ventajas que se podrían haber usado no se aplicaron en el aprendizaje. Sentí que era el momento para que actuara y para que un importante cambio tome lugar”, recordó la CEO de Ticmas.

“En mi región, los estudiantes enfrentan dificultades en el proceso de aprendizaje. Los chicos dejan la escuela y pierden las habilidades necesarias para su futuro porque se aburren en clase como consecuencia de un contenido que es inaplicable y poco relevante. Los maestros usan métodos arcaicos que no atraen o comprometen a sus estudiantes. Las escuelas no tienen datos para seguir el proceso de aprendizaje de forma eficiente. Por eso Ticmas es una solución integral, ofrece contenido interactivo y personalizado con nuestra propia tecnología, permite predecir el comportamiento, y analiza el aprendizaje de los niños y la capacitación de los maestros”, señaló Socco.

- Justo

Como el primer supermercado 100% online, Justo logró marcar la diferencia al establecer una relación directa entre productores y consumidores

Posicionada como el primer supermercado 100% en línea en México, esta empresa prioriza el trato justo a sus proveedores y al medio ambiente, además de brindar comodidad, calidad y precios accesibles al mercado masivo mexicano y de América Latina. “Nuestra misión es irrumpir en la industria con productos frescos que provienen directamente de los productores, para poder proporcionar frutas y verduras frescas, además de otros alimentos llenos de proteínas”, señaló Alejandro Sisniega, fundador y jefe de nuevos negocios de la empresa.

“Justo nació como una forma de transformar una industria que no había cambiado en décadas”, señaló Sisniega y completó: “Trabajamos con más de 100 emprendedores que encontraron una manera de llevar sus productos a mercados de forma masiva y buscar la forma de mejorar la calidad de sus productos. Esperamos seguir creciendo y ayudar a nuevos emprendedores para que sus productos lleguen a los mercados de América Latina”.

- Favo

Favo, además de brindar precios asequibles, permite que aquellas personas desempleadas se conviertan en emprendedores

Este modelo minorista originario de Perú se posicionó como la primera y más grande empresa de compra de grupos comunitarios en la región. En la actualidad, opera en Brasil y Perú. “Es un supermercado online para comunidades de bajos ingresos, para lo cual reclutamos emprendedores. Reclutamos personas que están desempleadas y las transformamos en emprendedores”, aseguró Alejandro Ponce, fundador y CEO de Favo.

“Quería generar un impacto en la vida de las personas, pero no a cualquier consumidor. Quería hacerlo, especialmente, en aquellos de bajos ingresos porque ellos son los que no fueron atendidos por muchos años”, resaltó Ponce. Y concluyó: “Este es un camino en el cual brindas oportunidades para las personas que no tienen oportunidades. Nosotros les proveemos tecnología y logística; y la oportunidad de cumplir sus sueños”.

- Bankingly

Bankingly fomenta la inclusión financiera a través de experiencias digitales orientadas a grupos de bajos ingresos

A través de servicios financieros digitales, esta compañía de Uruguay busca democratizar el acceso de las personas a su dinero y a mejores servicios, independientemente de sus recursos o ubicación. De esta manera, la inclusión financiera se amplía a todos los sectores de la sociedad.

“Bankingly brinda canales digitales para pequeñas y medianas instituciones financieras en mercados emergentes alrededor del mundo. Nos asociamos con bancos, cooperativas y otras instituciones financieras que atienden a los grupos excluidos o relegados. Así, se logra un mejor acceso al crédito hasta la digitalización que implica menos uso de dinero en efectivo y evitar largas filas en las entidades financieras. Esto crea un gran valor para estas poblaciones, para sus familias y para la sociedad”, señaló Martín Naor, fundador y CEO de Bankingly.

En la actualidad, Bankingly está asociado a 100 entidades financieras que atienden a más de 3 millones de clientes de los sectores más relegados en todo el mundo.

