Estos son los mejores restaurantes de Nueva York según la prestigiosa Guía Michelin 2022

Si hay una entidad que tiene autoridad para decir cuáles son los mejores restaurantes del mundo, aquellos lugares superlativos donde no solo se come bien, sino también donde la atención y la calidad del producto están a la orden del día, esa es la Guía Michelin.

Con la excepción de una comprensible pausa en 2020 por la pandemia, la Guía Michelin ha estado revisando restaurantes de alta cocina en todo el mundo durante más de un siglo. Es así como ha premiado a los mejores con una clasificación a través del codiciado sistema Michelin Star.

Esta es las selecciones de Star 2022 para el área de Nueva York según la cantidad de estrellas

3 estrellas

Chef’s Table at Brooklyn Fare

Chef’s Table at Brooklyn Fare recibió ‘”El premio a la excelencia”’ de Wine Spectator

Inspirado en la cocina japonesa y la técnica francesa, el menú del chef César Ramírez conserva la integridad de sus ingredientes orgánicos en sus deliciosos platos de varios platos. La duración del menú degustación es de aproximadamente 2 horas y está centrado en pescados y mariscos, con uno o dos platos de carne y postres variados.

Los horarios de los asientos son 5:00 p. m., 5:30 p. m., 8:30 p. m. y 8:45 p. m. Las reservas requieren un depósito no reembolsable de 200 dólares por persona. “Chef’s Table en Brooklyn Fare cuenta con una amplia bodega de 7.000 botellas, que destaca regiones europeas clásicas como Champagne, Borgoña, Ródano, Alemania y Austria.

El lugar recibió ‘”El premio a la excelencia”’ de Wine Spectator y figura en “13 mejores restaurantes con tres estrellas Michelin en Estados Unidos” por Restaurant Clicks.

Dirección: 431 W. 37th St., New York, NY 10018

Eleven Madison Park

El pan vegano recién horneado y delicadamente crujiente presentado con mantequilla sintética es una creación mágica en Eleven Madison Park

El chef es Daniel Humm preside este templo de elegancia moderna. Nada está fuera de lugar aquí y todo está hecho a medida, desde los trajes del personal hasta los jarrones de agua hechos a mano.

El menú a base de plantas es una visión audaz de la cena de lujo. El pan vegano recién horneado y delicadamente crujiente presentado con mantequilla sintética es una creación mágica. Una quenelle de tonburi, imitando al caviar, cubierta con crema de rábano picante y acompañada de una tostada de rábano con un poco de mantequilla de semillas de calabaza es simplemente impresionante.

El delicioso seitán estofado, envuelto en espinacas y aderezado con colmenillas, se amplifica con un delicioso trabajo de salsa. Entre los postres se destaca una flor de cerezo congelada y un dulce de rosas aderezado con fresas.

Dirección: 11 Madison Ave., Nueva York, 10010, EE. UU.

Le Bernardin

Le Bernardin tiene un menú que está dividido en encabezados de “Casi crudo”, “Apenas tocado” y “Ligeramente cocido”

Cuando se escriba la historia definitiva de la escena gastronómica de la ciudad de Nueva York, Le Bernardin tendrá un capítulo para él solo. El ícono de Maguy Le Coze y Eric Ripert ha estado entreteniendo a los que mueven y agitan la ciudad durante más de 20 años y su popularidad permanece intacta.

El menú está dividido en encabezados de “Casi crudo”, “Apenas tocado” y “Ligeramente cocido”. Los restaurantes de mariscos no tienen escondites cuando se trata de cocinar pescado o crustáceos y esta cocina siempre da en el blanco, ya sea escalfando halibut, rape asado, lubina rayada al horno o atún abrasador.

Mientras que los mariscos siguen siendo la pasión de Ripert, su menú de degustación vegetariano causa sensación con platos como la colmenilla del Himalaya, la cazuela de guisantes y habas o el panaché tibio de alcachofas con risotto de verduras y vinagreta de trufa negra de Périgord. Para despedirse: sirven una exquisita mousse de coco con virutas de piña caramelizada.

Dirección: 155 W. 51st St., Nueva York, 10019, EE. UU.

Masa

Masa tiene el que puede ser el mejor sushi del continente

Para degustar el que puede ser el mejor sushi del continente, vive la ceremonia contemplativa y muy exclusiva del omakase del Chef Masa Takayama. Aquí todo tiene cierto peso, desde la pesada puerta de madera hasta la factura

La atención al detalle es insuperable y, a veces, puede parecer demasiado, pero un espíritu reverencial es parte de su comida aquí. El servicio muestra la misma gracia fluida, con servidores listos.

Se recomienda para el paladar trozo de carne de cangrejo peludo aderezado con yuzu cítrico debajo de tomalley cremoso. Esto puede ser seguido por el vaso de toro picado exclusivo del chef y una pila muy fina y generosa de caviar Osetra. Maine uni es maravilloso, se sirve en su caparazón con natillas caramelizadas y trufa blanca fina como el papel.

Dirección: 10 Columbus Circle, Nueva York, 10019, EE. UU.

Per Se

Per Se se caracteriza por ofrecer una comida equilibrada, variada y de temporada

La experiencia en Per Se de Thomas Keller es algo para saborear, contar y recordar. A pesar de las vistas estelares y un diseño inteligente en cada mesa la atención no se desviará del plato.

Hay dos menús, uno de los cuales es vegetariano y puede resaltar un toque divertido en el borscht, con agnolotti de remolacha roja y crème fraîche. Ambos menús terminan con un gran final de postres, como dulces de temporada y clásicos como un semifrío de capuchino servido con donas de brioche.

Ofrecen suplementos con ingredientes lujosos, pero a menos que seas más rico que Creso, no es necesario que los consideres. Simplemente póngase en manos del chef y disfrute de una comida equilibrada, variada y de temporada.

Dirección: 10 Columbus Circle, Nueva York, 10019, EE. UU.

2 estrellas

Al Coro

Per Se tiene a las pastas como lo más destacado

La chef Melissa Rodríguez y Jeff Katz están detrás de este lugar tan esperado, y el adagio es cierto: las cosas buenas llegan a quienes esperan. “Al Coro se vierte en el drama con el glamour del viejo mundo y la música en vivo”, dicen en la Guía.

El animado comedor prepara el escenario para una cocina que baila detrás de la cortina, deleitándose con la tradición inesperada y eludiendo el menú italiano moderno fijo. Una comida aquí comienza con una variedad de antipasti, que incluyen ricotta ahumada y sformato de zanahoria, y desde los primeros bocados queda claro que será una experiencia para atesorar. Las pastas son lo más destacado, y los comensales eligen entre delicias como culurgiones o albóndigas de Cerdeña.

Dirección: 85 Décima Avenida, Nueva York, 10011, EE. UU.

Aquavit

Aquavit presenta comida nórdica moderna de temporada

Aquavit, con dos estrellas Michelin y tres estrellas del New York Times, ubicado en Midtown Manhattan, presenta comida nórdica moderna de temporada y ha sido pionero de la cocina nórdica desde su apertura en 1987. El restaurante tiene una extensa carta de vinos, así como una infusión de aquavit y programa de cócteles.

The Dining Room sirve un menú de precio fijo de 2 o 3 platos para el almuerzo y un menú de degustación de 5 platos o un menú de degustación del chef para la cena.

Dirección: 65 East 55th Street, Nueva York, NY 10022

Aska

En Aska los cherfs pueden llegar a entregar el plato a la mesa ellos mismos

“Comer aquí es un asunto serio”, afirman los expertos. Una señal de esto es que los chefs que entregan los platos ellos mismos.

El chef Fredrik Berselius y su equipo de expertos deleitan a los comensales con su excelente cocina nórdica. Los productos locales se entretejen en la degustación de temporada, y artículos como caparazones de gambas y huesos de venado se transforman en deliciosas salsas que realzan cada plato.

La cena seguramente comenzará con una nota alta, cuando el pez rey danés crudo coronado por una cucharada de caviar Osetra y aderezado con una vinagreta de grosella espinosa y aceite de enebro se ponga en la mesa. La trucha del estado de Nueva York puede estar compuesta con grosella blanca salada y combinada con un aebleskiver enriquecido con panceta de trucha.

Dirección: 47 S. 5th St., Nueva York, 11249, EE. UU.

Atera

Atera ofrece una exquisita galleta de centeno con jamón y cubierta con piel de pollo crujiente

Comer en el mostrador a veces puede significar muchos codos en la mesa. Afortunadamente, este es lo suficientemente grande como para garantizar que esté lo suficientemente aislado, al mismo tiempo que le permite disfrutar de la experiencia inmersiva.

El chef danés Ronny Emborg y su equipo sirven un menú de platos que van desde ligeros y sutiles hasta ricos y robustos. El lugar ofrece platos tan completos como una galleta de centeno con jamón y cubierta con piel de pollo crujiente; o un dumpling de patata elegantemente aderezado con espuma de parmesano.

Las virutas de Wagyu finas como el papel se pueden realzar con un poco de caldo de gambas secas calientes y yema de huevo de codorniz confitada.

Dirección: 77 Worth St., Nueva York, 10013, EE. UU.

Atomix

Los propietarios, Junghyun Park y su esposa Ellia, no solo sirven el menú de varios platos más exquisito, sino que también han creado un espacio verdaderamente hermoso en Atomix

La apertura de Atomix en 2018 provocó un cambio de paradigma en la apreciación de la comida coreana en la ciudad. Los propietarios, Junghyun Park y su esposa Ellia, no solo sirven el menú de varios platos más exquisito, sino que también han creado un espacio verdaderamente hermoso dentro de esta casa de piedra rojiza de Gramercy para disfrutarlo. Esto se hace evidente rápidamente, a medida que lo llevan al salón para tomar bebidas y bocadillos antes de comer antes de sentarse en el mostrador de tres lados para 14 asientos: ese enorme cuidado se ha puesto en cada detalle, desde los colores y los uniformes hasta los palillos y los cuencos.

Competir con todo este estilo y elegancia podría ser un desafío, pero la comida es igualmente memorable. Los platos son delicados, pero satisfactorios y muestran una delicadeza y un detalle extraordinarios. Solo el banchan te alertará de que algo especial está sucediendo aquí y ya sea en escabeche, curado, fermentado o asado a la parrilla, es evidente que este es uno con un dominio de todas las técnicas. Y los ingredientes, ya sea abulón australiano, Hokkaido uni o Wagyu de Miyazaki, son igualmente ejemplares.

Para complementar el ya encantador servicio, con cada plato se presentan tarjetas diseñadas a medida que explican la composición de cada plato y la inspiración detrás de él.

Dirección: 104 E. 30th St., Nueva York, 10016, EE. UU.

Blue Hill at Stone Barns

En Blue Hill at Stone Barn la cocina infunde magia incluso a los ingredientes más inverosímiles

El menú de degustación que se ofrece aquí se hace eco de lo mejor de la temporada de la granja y muy bien podría cambiar su forma de pensar acerca de la comida. El niño prodigio culinario Dan Barber se ha convertido en un icono mundial por su filosofía de cero desperdicio, que se expresa hasta en la porcelana china que adorna las mesas y los restos de cocina transformados en carbón.

Las comidas comienzan con una avalancha de bocados ingeniosos, en su mayoría vegetales recolectados de los invernaderos y la granja en funcionamiento de la propiedad. La cocina infunde magia incluso a los ingredientes más inverosímiles, como el sabroso gazpacho verde combinado con almejas y radicchio; o un “filete” de remolacha dorado añejado en seco adornado con jugo de res. Un bloque de semifrío de miel de Stone Barns con compota de fresa completa el círculo mantra de la cocina de la granja a la mesa.

Dirección: 630 Bedford Rd., Tarrytown, 10591, USA

Daniel

El chef ejecutivo Eddy Leroux ejecuta hábilmente los menús de degustación de siete platos o de precio fijo de temporada de cuatro platos en Daniel

Todo el mundo necesita un poco de pompa y circunstancia de vez en cuando y, para estas grandes ocasiones, siempre estará Daniel. Este icónico comedor de Manhattan ahora luce una apariencia renovada con alfombras hechas a medida y obras de arte audaces que complementan maravillosamente los techos artesonados y los candelabros de porcelana exclusivos de Bernardaud.

El chef ejecutivo Eddy Leroux ejecuta hábilmente los menús de degustación de siete platos o de precio fijo de temporada de cuatro platos. El dúo de cangrejo de la costa este, que combina un cangrejo de caparazón blando tempura con carne de cangrejo peekytoe y una tierna chuleta de cordero con pan rallado con menta, son solo dos platos destacados.

Los postres son obras de arte, como el baba de mango al champán, con bizcocho humedecido en brandy de mango, natillas de pimienta verde y picos de chantilly de vainilla.

Dirección: 60 E. 65th St., Nueva York, 10065, EE. UU.

Gabriel Kreuther

Los langostinos cubierto con una tuile crujiente y enriquecido con crema de coliflor son la especialidad de Gabriel Kreuther

Este moderno comedor resulta ser perfecto para celebrar ocasiones especiales. Los platos reflejan sensibilidades globales con un fuerte toque creativo, como en el tartar de langostinos cubierto con una tuile crujiente y enriquecido con crema de coliflor. El foie gras llega en innumerables formas, tal vez como un lóbulo chamuscado tan rico como las natillas, rodeado de membrillo asado, castañas y gastrique de vainilla.

Los lujos de la vieja escuela se extienden hasta el carrito de quesos. La lista de cócteles está dedicada a la historia de Bryant Park al otro lado de la calle, mientras que como homenaje a la herencia alsaciana del chef del mismo nombre, la selección de vinos destaca rieslings, pinot blancs y gewürztraminers.

Dirección: 41 W. 42nd St., Nueva York, 10036, EE. UU.

Jean-Georges

Jean-Georges tiene un menú omnívoro atractivo para sus comensales

La longevidad del buque insignia del chef Jean-Georges Vongerichten se debe a muchos factores: un ambiente suntuoso, un aura discreta y una cocina francesa superior. Al igual que caminar por Business en su camino a Primera clase, debe pasar por Nougatine para llegar aquí. Las sillas bajas y las mesas grandes significan que necesita cierta confianza en su forma de hablar si desea entretener a toda la mesa.

Los platos exhiben todo, desde atención al detalle y productos impecables hasta guarniciones bien pensadas y sabores matizados. El menú omnívoro también es atractivamente versátil gracias a los acentos contemporáneos y las técnicas clásicas. Imagínese remolachas asadas con tamarindo y azafrán o Wagyu mantecoso con papas crujientes y trufa negra para despertar esas papilas gustativas.

Dirección: 1 Central Park Oeste, Nueva York, 10023, EE. UU.

Jungsik

El bibimbap compuesto por gochujang, crujiente de quinoa y tierno tartar de ternera Wagyu permanecerá en la memoria de varios en este increíble lugar

La cocina se describe a sí misma como “Nueva Coreana”, lo que significa que se inclina considerablemente hacia el oeste; de hecho, algunas de las maravillosas salsas resultantes de esta cocina versátil no estarían fuera de lugar en una gran mesa francesa. Pero lo más impresionante aquí es que los elementos coreanos de los platos parecen elevarlos a otro nivel. El bibimbap compuesto por gochujang, crujiente de quinoa y tierno tartar de ternera Wagyu permanecerá en la memoria; mientras que el branzino servido simplemente con kimchi blanco demuestra que esta también es una cocina que confía al máximo en la calidad de sus ingredientes.

Es una cocina original, impecablemente ejecutada y enormemente gratificante. Es el tipo de comida que te hace asentir involuntariamente mientras comes.

El espacio es fresco, nítido y elegante; el equipo de servicio agudo, entusiasta y organizado. La impresionante superficie en acres podría hacer que el comedor sea difícil de manejar, pero está dividido en secciones más pequeñas para que nunca sienta que está dando vueltas. También ayuda que esté decorado de una manera sensual y sofisticada: Jungsik es un restaurante increíblemente atractivo, dirigido con la profesionalidad que exige su cocina.

Dirección: 1 Central Park Oeste, Nueva York, 10023, EE. UU.

Momofuku ko

El soufflé de cebolla ahumada es ejemplar en Momofuku Ko

Ko ha sido el orgullo y la alegría del imperio culinario de David Chang. Abierto desde 2014 y escondido en un callejón de East Village, comienza un nuevo capítulo bajo la dirección de la Chef Esther Ha. Algunas cosas permanecen sin cambios, como la alegre banda sonora, el elegante mostrador alrededor de una cocina sin ningún lugar donde esconderse y un ambiente tan relajado que los comensales incluso pueden cantar.

Los platos favoritos, como el hozon de garbanzos con erizo de mar, todavía están aquí y siguen siendo excelentes. Sin embargo, Chef Ha lleva la antorcha hacia adelante, aportando nuevas ideas: el lomo añejo con bearnesa de cebolla y queso cheddar añejo es un toque descarado en la hamburguesa con queso. El soufflé de cebolla ahumada es ejemplar, mientras que el helado de bonito con piel de boniato refleja una forma audaz de cocinar, una piedra angular de esta cocina.

Dirección: 8 Extra Pl., Nueva York, 10003, EE. UU.

The modern

The Modern tiene una cocina que es de última generación y propone una experiencia verdaderamente especial

The Modern está diseñado para capturar la sensación icónica del MoMA en el que se encuentra. Los entusiastas del arte no pueden dejar de mirar sus gloriosos alrededores; mientras que la excelente acústica que facilita las conversaciones tranquilas asegura un flujo constante de parejas y trotamundos. La cocina es de última generación, así que para una experiencia verdaderamente especial, reserve la mesa del chef en el interior.

El personal realiza un verdadero ballet al presentar a los comensales platos con matices tan atractivos como una galleta de semillas con queso cheddar añejo y mantequilla de calabaza moscada; o huevos sobre huevos, protagonizados nada menos que por huevos pasados por agua con caviar de esturión.

El rodaballo asado con hueso puede acompañarse con una rica crema de parmesano.Tome un digestivo, y maravíllese con la vista del jardín de esculturas atemporales, para la serenidad encarnada.

Dirección: 9 W. 53rd St., Nueva York, 10019, EE. UU.

Saga

Saga es la corona de 70 Pine Street, una torre emblemática que se eleva sobre 60 pisos

Saga es la corona de 70 Pine Street, una torre emblemática que se eleva sobre 60 pisos. El espacio es único y cuenta con un balcón al aire libre donde se puede disfrutar de un aperitivo junto a las impresionantes vistas. Los elegantes comedores están decorados con muebles tapizados en terciopelo color melocotón y esmeralda, mesas de mármol verde y detalles en piedra tallada.

Sin embargo, el chef James Kent nunca permite que su cocina se vea eclipsada por el entorno. Junto con su talentoso equipo, presenta a los comensales composiciones que abarcan el lujo y la inspiración urbana. El caviar y el foie gras están de barril, al igual que los mariscos con salsa laksa o un pato añejo influenciado por los antecedentes marroquíes del chef que se completa con pan plano a la plancha, yogur batido aromatizado con limón en conserva, hummus de zanahoria y harissa.

Dirección: 70 Pine St., New York, 10005, USA

1 estrella

63 Clinton (63 Clinton St., Nueva York, 10002, EE. UU.)

Batard 239 (West Broadway, New York, NY 10013)

Family Meal at Blue Hill (75 Washington Pl, New York, NY 10011-9174)

Casa Enrique (5-48 49th Ave., New York, 11101, USA)

Casa Mono (52 Irving Place, New York, NY 10003)

Caviar Russe (538 Madison Avenue, New York, NY 10020)

Claro (284 Third Ave., New York, 11215, USA)

Clover Hill (20 Columbia Pl., New York, 11201, USA)

Contra (138 Orchard Street, New York, NY 10002)

Cote (16 W 22nd St, New York, NY 10010)

Crown Shy (70 Pine St., New York, 10005, USA)

Dirt Candy (86 Allen St., New York, 10002, USA)

Don Angie (103 Greenwich Ave., New York, 10014, USA)

Estela (47 E. Houston St., New York, 10012, USA)

The Four Horseman (295 Grand St., New York, 11211, USA)

Francie (134 Broadway, New York, 11249, USA)

Frevo (48 W. 8th St., New York, 10011, USA)

Gramercy Tavern (42 E. 20th St., New York, 10003, USA)

Hirohisa (73 Thompson St., New York, 10012, USA)

Icca (20 Warren St., New York, 10007, USA)

Jeju Noodle Bar 679 (Greenwich St., New York, 10014, USA)

Joomak Banjum (312 Fifth Ave., New York, 10001, USA)

Jua (36 E. 22nd St., New York, 10010, USA)

Kanoyama (175 Second Ave., New York, 10003, USA)

Kochi (652 Tenth Ave., New York, 10036, USA)

Kosaka (220 W 13th St, New York, NY 10011)

L’Abeille (412 Greenwich St., New York, 10013, USA)

Le Coucou (138 Lafayette st., New York, NY 10013)

Le Jardinier (610 Lexington Ave., New York, 10022, USA)

Le Pavillon (1 Vanderbilt Ave., New York, 10017, USA)

Mari 679 (Ninth Ave., New York, 10036, USA)

The Musket Room (265 Elizabeth St., New York, 10012, USA)

Noda (37 W. 20th St., New York, 10001, USA)

Noz 17 (458 W. 17th St., New York, 10011, USA)

Odo (17 W. 20th St., New York, 10011, USA)

Oiji Mi (17 W. 19th St., New York, 10011, USA)

One White Street (1 White St., New York, 10013, USA)

Oxalis (791 Washington Ave., New York, 11238, USA)

Oxomoco (128 Greenpoint Ave., New York, 11222, USA)

Red Paper Clip (120 Christopher St., New York, 10014, USA)

Rezdora (27 E. 20th St., New York, 10003, USA)

The River Cafe (1 Water St., Brooklyn, NY 11201)

Semma (60 Greenwich Ave., New York, 10011, USA)

Shion 69 Leonard Street 69 (Leonard St., New York, 10013, USA)

Sushi Amane (245 E. 44th St., New York, 10017, USA)

Sushi Ginza Onodera 461 (Fifth Ave., New York, 10017, USA)

Sushi Nakazawa 23 (Commerce St., New York, 10014, USA)

Sushi Noz (181 E. 78th St., New York, 10075, USA)

Sushi Yasuda (204 E. 43rd St., New York, 10017, USA)

Tempura Matsui (222 East 39th Street, New York, NY 10016)

Torien (292 Elizabeth St., New York, 10012, USA)

Tsukimi (288 E. 10th St., New York, 10003, USA)

Tuome (536 E. 5th St., New York, 10009, USA)

Vestry (246 Spring St., New York, 10013, USA)

Yoshino (342 Bowery, New York, 10012, USA)

