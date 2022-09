Desde la comida hasta cómo caminar: cuáles son las 9 reglas de protocolo que debe cumplir la realeza británica

Las normas rigen para toda acción cotidiana incluso, por supuesto, los funerales, (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Transmitidas de generación en generación durante siglos, la familia real británica ostenta las tradiciones y reglas de protocolo más elaboradas y sofisticadas del mundo. Las normas rigen para casi toda acción cotidiana: desde cuestiones rutinarias como qué ropa vestir o qué alimentos comer, pasando por banalidades tales como qué color de esmalte pueden usar las mujeres de la familia, hasta asuntos más formales, del estilo de cómo criar a sus hijos o de qué manera caminar en público.

El entrenamiento de protocolo comienza cuando los miembros de la familia real son muy jóvenes. Myka Meier es la fundadora de la prestigiosa academia Beaumont Etiquette creada en Londres y llevada a Nueva York, que ofrece cursos de protocolo, y en una entrevista con la revista People contó que “el entrenamiento comienza tan pronto como los miembros de la familia real tienen la edad suficiente para sentarse a una mesa”.

Desde muy pequeños, los miembros de la familia real comienzan a ser entrenados en el protocolo (Getty)

En tanto aquellos integrantes que se unen como adultos, tal el caso de la princesa de Gales (Kate Middleton) y la duquesa de Sussex (Meghan Markle), también reciben capacitación sobre cómo comportarse. La propia Meghan contó en la entrevista con Oprah Winfrey cómo su esposo y Sarah Ferguson le enseñaron a hacer una reverencia

Lo cierto es que cuando se trata de protocolo, pocos comprenden mejor su importancia como la familia real británica. Y a los protocolos que los rigen a diario, tras la muerte de la reina Isabel II, se sumó un conjunto estricto de normas y formalidades que deben seguir durante el período de duelo.

A continuación, algunas de las reglas de protocolo que los miembros de la familia real deben seguir.

Vida social

1- Restricciones a la hora de viajar

Dos miembros muy próximos entre sí en la línea de sucesión no pueden viajar juntos (Reuters)

El consultor de protocolo William Hanson precisó que, como regla general, dos miembros muy próximos entre sí en la línea de sucesión no pueden viajar juntos.

“Nunca vimos a la difunta reina y al príncipe Carlos viajar juntos porque si algo le pasaba al auto, al avión o al barco, se generaría un problema porque el número uno y dos podrían morir”, explicó Hanson. “Desde el punto de vista de la seguridad y la sucesión, siempre deben viajar separados, que es lo mismo que sucede en los Estados Unidos con el presidente y el vicepresidente, que nunca van en el mismo auto”, agregó.

Por lo general, señaló que “se hace una excepción con los bebés y los niños pequeños”, por lo que se vio en varias oportunidades fotografías de William y Catherine con los tres niños en el mismo avión. “Pero eso cambiará cuando George se convierta en un adolescente”, según el experto.

2- Cómo saludar a la reina o el rey

Incluso frente al ataúd de la reina, sigue vigente el protocolo de la reverencia frente a la monarca (Reuters)

Si bien el sitio web de la familia real informa que no hay códigos de comportamiento obligatorios a seguir cuando se trata de conocer a la reina, enfatiza la importancia de la cortesía. Dicho esto, se aplican las formas tradicionales de saludar a su Alteza Real, incluso si perteneces a la familia real.

El sitio web dice: “Para los hombres, sería una inclinación del cuello (sólo desde la cabeza) mientras que las mujeres hacen una pequeña reverencia. Otras personas prefieren simplemente darse la mano de la forma habitual”.

Al dirigirse a la reina, la manera formal correcta de hacerlo es llamándola “Su Majestad” y posteriormente “Señora”.

3- Demostraciones de afecto

Cada miembro de la familia real puede decidir hacer -o no- manifestaciones públicas de afecto (Reuters)

Las muestras públicas de afecto son algo que cada miembro de la familia real debe decidir por sí mismo.

Durante la aparición de William, Kate, Harry y Meghan fuera del Castillo de Windsor, durante el fin de semana, varias personas señalaron el hecho de que los Sussex estaban tomados de la mano, pero el Príncipe y la Princesa de Gales no.

Al respecto, Hanson aclaró que “William y Catherine están muy seguros en su relación y no necesitan que el otro se tranquilice”. “Además, durante la caminata, se estaban separando, por lo que no era práctico para ellos tomarse de la mano, y es una preferencia personal”, agregó.

4- Deben sentarse de cierta manera

A las mujeres reales se les aconseja que mantengan las rodillas juntas y crucen los tobillos al sentarse (Reuters)

Según Beaumont Etiquette, las mujeres reales no deben sentarse con las piernas cruzadas a la altura de las rodillas.

En cambio, se les aconseja que mantengan las rodillas juntas y crucen los tobillos, una pose conocida como “la duquesa inclinada” dado que la duquesa de Cambridge a menudo se sienta así en público con las piernas ligeramente inclinadas hacia un lado.

5- Durante el luto, la regla del brazalete

La vestimenta de la familia durante los funerales también sigue estrictas reglas de protocolo (Reuters)

Se vio al rey y sus hermanos, con la excepción del príncipe Andrew, vestidos con indumentaria militar mientras seguían detrás del ataúd de Su Majestad.

“Ese es el uniforme de gala de cualquier regimiento militar que representen: cada rama de las fuerzas armadas tiene su uniforme práctico y un uniforme de gala con el que obviamente no se puede combatir”, según explicó Hanson. “Esos están allí para ocasiones ceremoniales, incluidos funerales y luto”, agregó. También se pudo ver a clérigos como el arzobispo de Canterbury luciendo brazaletes negros sobre sus vestiduras, como lo hizo durante la proclamación del rey Carlos III.

“Solo usarás un brazalete negro para indicar que estás de luto si no estuvieras vestido de civil”, reza el protocolo. “Mirando ese Consejo de Adhesión, con el Príncipe de Gales y la Reina Consorte Camilla, solo estaban vestidos de civil negro y no necesitaban brazaletes”, analizó el especialista.

6- El orden al caminar

“No hay ningún protocolo detrás de que William y Harry estén en el centro durante la caminata por Windsor" (The Grosby Group)

A medida que los miembros de la realeza entren para cualquier ceremonia oficial, habrá una orden de entrada.

Hanson detalló: “El orden apropiado para entrar a una habitación es lo que llamamos por orden de precedencia establecido por el orden ascendente, así que cuanto más importante eres, más tarde llegas”. “Entonces, el ataúd llegará último, pero en términos de personas vivas, el rey será el último en llegar”, explicó.

En ese sentido, durante la caminata de los “Fab Four” en Windsor, muchos señalaron el hecho de que los hombres estaban en el medio y se preguntaron si se trataba de un protocolo. Pero Hanson sostuvo: “No hay ningún protocolo detrás de que William y Harry estén en el centro durante la caminata por Windsor. Son hermanos y fue agradable verlos juntos”.

“Ya sea que pensaron eso o no, ya sea que fuera consciente o no, así es como terminó, y fue agradable ver a William y Harry uno al lado del otro después de todo lo que sucedió”, opinó.

En su aspecto personal

7- Deben vestirse apropiadamente en todo momento

Los jóvenes varones de la familia real sólo deben usar pantalones cortos hasta que cumplan ocho años (Reuters)

Hay varias expectativas cuando se trata de ropa para la familia real. La principal es que se espera que se vistan de manera modesta y formal para todas las ocasiones. Además, los miembros de la realeza no usan pieles reales y era conocido que la reina tenía una preferencia personal por la piel sintética.

En el sitio web de The Royal Butler, el experto en protocolo Grant Harrold señaló que “los jóvenes varones de la familia real sólo deben usar pantalones cortos hasta que cumplan ocho años”. Mientras tanto, las mujeres reales no deben usar mallas y siempre usar sombreros para eventos formales a menos que sean después de las seis de la tarde, momento en el que se requieren tiaras.

Deben llevar los abrigos siempre puestos en público y además, las faldas no deben estar por encima de la rodilla. Según las reglas, los miembros de la familia real siempre deben llevar un traje negro cuando viajen al extranjero en caso de muerte.

8- El esmalte de uñas

El esmalte de uñas que pueden usar las mujeres de la realeza debe ser translúcido o rosa (Getty)

Aunque a las mujeres de la familia real se les permite usar esmalte de uñas, deben seguir reglas estrictas.

“Debe ser del color de la piel, por lo que el rojo intenso y el rosa brillante, por ejemplo, no son correctos, especialmente para ocasiones oficiales y particularmente durante el luto”, precisó Hanson. “Así que debe ser translúcido o rosa, lo que sería básicamente el color de las uñas para que luzca natural”, apuntó el experto.

9- Evitan ciertos alimentos

Los miembros de la familia real evitan ciertos alimentos cuando están fuera del país por temor a intoxicaciones

Según Harrold, los miembros de la familia real no deben comer mariscos cuando salen para evitar intoxicaciones alimentarias.

“Es una medida muy sensata dejar de comer mariscos cuando se está de viaje en funciones públicas —consideró el experto en protocolo—. Se busca evitar que un miembro de la familia real tenga una reacción grave a una intoxicación alimentaria, especialmente si está de gira por el extranjero”.

En la vida familiar

Aunque esta fotografía fue tomada cuando la reina Isabel II aún estaba con vida, en esta imagen se puede ver la nueva conformación de la familia real británica, aunque faltan algunos de los miembros más jóvenes (Reuters)

10- No pueden irse a la cama antes que la reina

Según el ex secretario privado de Isabel II, Sir William Heseltine, se considera de mala educación irse a dormir antes de Su Alteza Real. En su libro The Royals in Australia, Heseltine señala cómo la difunta princesa Diana encontró esta regla particularmente difícil.

“Para Diana, las largas veladas reales fueron una agonía —escribió—. Ella se disculpaba y se iba a la cama, lo que se pensaba que era bastante mala educación, irse a la cama antes que la Reina”.

11- Los niños deben jugar al aire libre todos los días

Según Louise Heren, autora de Nanny in a Book, que analiza la formación que reciben las futuras niñeras reales en el Norland College de Bath, los niños de la familia real siguen un horario muy estricto que incluye al menos una sesión de juego al aire libre al día.

“Debe haber mucho juego al aire libre. Muchos paseos en bicicleta, jugando con sus perros, potencialmente algo de jardinería. Sí, se ensuciarán las manos en la tierra, pero aprenderán a plantar y estarán en contacto con la naturaleza”, dijo Heren, quien agregó que “aunque llueva todos los días salen”.

