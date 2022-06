WINN e International Women´s Media Foundation unen fuerzas para proteger a periodistas y medios de hispanoamérica de la violencia online

La Coalición contra la Violencia en Línea brindará capacitaciones a periodistas, acompañamiento a medios en la elaboración de políticas y protocolos internos, y una serie de guías y herramientas con el objetivo de que “las mujeres periodistas le puedan hacer frente a la violencia online

Bajo la modalidad de trabajo colaborativo, capacitaciones y asesoramiento a los principales medios de comunicación de Argentina, Chile y Colombia, WINN (Women in the News Network) e International Women´s Media Foundation aunaron fuerzas para proteger a periodistas y medios de hispanoamérica contra la violencia y el acoso online . Este acuerdo para formar parte de la Coalition Against Online Violence (Coalición contra la Violencia en Línea) permitirá que los equipos de recursos humanos y redacciones trabajen en la elaboración de políticas y protocolos para hacer frente a la violencia online y capacitar a sus periodistas.

Desde Argentina, participan Infobae, junto a Clarín y La Nación ; mientras que desde Colombia, El Colombiano expresó su interés en ser parte de esta iniciativa ante la preocupación por esta nueva forma de acoso y amenaza a la libertad de prensa que afecta principalmente a las mujeres. Ambas asociaciones trabajan incansablemente por sumar nuevos medios a esta iniciativa.

Según detallaron en un comunicado de alcance regional, la Coalición contra la Violencia en Línea brindará capacitaciones a periodistas, acompañamiento a medios en la elaboración de políticas y protocolos internos, y una serie de guías y herramientas con el objetivo de que “las mujeres periodistas le puedan hacer frente a la violencia online, al tiempo que protegen su privacidad, acceden a contención emocional y continúan su trabajo libres de autocensura y temores”, siendo que esta red se encuentra integrada por “más de 60 organizaciones de todo el mundo y WINN es la primera integrante de América Latina”.

Gabriela Olivan, directora y fundadora de WINN, expresó a Infobae que “al ser parte de esta gran alianza mundial, WINN busca integrar a nuestra región en esta iniciativa para luchar contra la violencia online, un mal que afecta al 70% de las periodistas”. Y además señaló: “ Estamos entusiasmados de poder trabajar con los principales medios para que estén más y mejor preparados para enfrentar este flagelo al tiempo que no paran de innovar y desarrollar nuevas herramientas digitales”.

“Ningún periodista debería enfrentar amenazas contra su vida y bienestar por dar a conocer verdades incómodas. Si no hacemos frente a esta epidemia de la violencia online, estaremos eliminando el futuro de la diversidad al contar historias periodísticas”, puntualizó Elisa Lees Muñoz, Directora Ejecutiva de IWMF. “Este acuerdo con WINN n os permitirá potenciar nuestra presencia y nuestro trabajo con los principales medios y periodistas de América Latina ”, añadió.

Además, según explicaron en un comunicado, “la industria periodística comprende los peligros de los ataques físicos, pero la violencia digital no es algo que los ocupe con la misma urgencia. En 2018, IWMF y TrollBusters realizaron un estudio que demostró que la violencia digital - que busca intimidar, promover desinformación y desacreditar al periodismo - está en aumento”; siendo que “ el 63% de las mujeres periodistas encuestadas experimentan más de uno de estos tipos de ataque o acoso online”.

Vale destacar que la Coalición contra la Violencia en Línea (CAOV por sus siglas en inglés) es una colección de organizaciones globales que trabajan para encontrar mejores soluciones para periodistas que enfrentan abuso, acoso y otras formas de ataque digital en línea, siendo que se encuentra financiada por Craig Newmark Philanthropies y fundada por International Women’s Media Foundation. Además de buscar soluciones para la violencia en línea, también ofrece apoyo colectivo a los periodistas, reforzando su seguridad digital y empoderando a los medios de comunicación en general para mantener a sus empleados más seguros en línea.

WINN es una comunidad de periodistas mujeres de Hispanoamérica. Su objetivo es promover la innovación digital en los medios, con la firme convicción de desplegar el liderazgo y las voces de las mujeres periodistas en una plataforma de inteligencia colaborativa. En ese sentido, también busca que las mujeres integren tecnología y creatividad generando una nueva manera de hacer periodismo; más humanista, con el aporte del lenguaje de datos, con transparencia y calidad.

En tanto, International Women’s Media Foundation (IWMF) tiene por horizonte desplegar el poder de las periodistas para transformar los medios de comunicación globales. “Nuestras becarias y beneficiarias - tanto periodistas freelance como en redacciones - se convierten en expertas en informar en regiones complicadas, generan historias de obligada lectura, se alinean a los principales medios y traen a la luz cuestiones clave que afectan a las mujeres y otros grupos”, explicaron desde el organismo y señalaron que se trata de “la única organización que brinda entrenamiento de seguridad, oportunidades de autoría y apoyo de emergencia a medida de las periodistas y fotógrafas en todo el mundo”.

En la actualidad, además de IWMF y WINN, la Coalición contra la Violencia en Línea está compuesta por: PEN America, Committee to Protect Journalists, Freedom of the Press Foundation, Online SOS, Article 19, First Draft News, ICFJ, RSF, Right to Be, Columbia University’s Data Science Institute, Access Now, James W. Foley Legacy Foundation, BlockParty, Girl Security, The Coalition For Women In Journalism (CFWIJ) , Vita-Activa.org, Electronic Frontier Foundation, Free Press Unlimited, International Press Institute (IPI), The Marie Colvin Journalists’ Network, Amnesty International Valley Initiative, Areto Labs, Ms. magazine and Feminist Majority Foundation, Cyber Civil Rights Initiative, Women’s Media Center, Simply Secure, Feminist Majority Foundation, Global Cyber Alliance, Jaws (Journalism and Women Symposium), The Press Forward, Rory Peck Trust, Digital Rights Foundation, TallPoppy, Media Defence, Feminist Frequency/ The Games and Online Harassment Hotline, ACOS, Reynolds Journalism Institute, Missouri School of Journalism, Web Foundation, Founder of the Rural Digital Youth Resiliency Project, Digital Defenders Partnership (DDP), Geena Davis Institute on Gender in Media, Vox Media, Stop Online Violence Against Women, CARTOONING FOR PEACE, Amnesty International Silicon Valley Initiative, Africa Women Journalist Project, GLAAD, Luchadoras, The Canadian Association of Journalists, Australian Broadcasting Corporation, Garbo, Equality Labs, Expert Voices Together project, #ShePersisted, Demos, CASM (Centre for the Analysis of Social Media), Anti-Defamation League, TEDIC, International Media Support y Convocation Research + Design.

