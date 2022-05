Ricardo Trotti: “Mi madre decía la felicidad era como una escalera, para alcanzarla, había que subir peldaño por peldaño”

“El bar de mi mamá”, un libro inspirado en la San Francisco natal de su autor, Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa , fue presentado en la noche de hoy en Tecnoteca de su ciudad natal. La presentación estuvo organizada por La Voz de San Justo, el diario de San Francisco. Fue un evento híbrido, vía Zoom, que contó con la presencia también del público en la mencionada ciudad

“Un mundo atemporal y sin espacios; infantil y despreocupado”, así define Trotti a la trama de su relato que transcurre a partir de 1958 en el bar Nueva Pompeya, el bar de doña Tota, su madre, ubicado en la intersección de las calles Iturraspe y Perú, cuando unas 50 mil almas habitaban esta ciudad, muchas de ellas mencionadas en su libro, aunque también otras se tornan personajes como el Piojo, el Pinky y la Pancha; el Kaiser, la Yiya y el Lobo.

También el pekinés bayo del viejo Fornero y su dóberman aterciopelado, con cabeza de vaivenes, posado sobre la luneta delantera del Peugeot 403. “Esta es una historia real con muchas manchitas de ficción, licencia del relato para universalizar personajes, anécdotas y deseos”, cuenta el autor.

“Quise rescatar, con palabras e imágenes, aquellos sentimientos que me invadieron entre los cuatro y ocho años, que todavía titilan en mi memoria; una época mágica y feliz “, asegura Trotti sobre este reflejo íntimo que se dio en un contexto muy diferente al de hoy, sin tecnologías, cuando la televisión todavía era ciencia ficción y los video juegos de antaño eran parte de la imaginación.

La presentación

Trotti, quien agradeció a todos los presentes, incluyendo a su esposa, “la gran confidente de mi madre”, comenzó haciendo alusión a la mirada de niño de 4, 5 años, a la que se remontó. “Yo era un pollerudo de mi mamá y estaba siempre ahí detrás de ella, del otro lado del mostrador, viendo como atendía”, recordó sobre aquel bar llamado Nueva Pompeya, que sus padres compraron a fines de la década del 50.

“Lo recuerdo al bar desde 3 ambientes, el patio, la casa y el salón del bar. El lugar era una esquina de mucho bullicio, era como un enjambre de abejas escuchar aquel ruido de la gente pasar”, rememoró.

Trotti contó que su madre es la actriz principal de esta historia y él, su padre y su hermano, Gerardo, los actores protagónicos. “Ella era la única mujer en un bar de hombres pero decía, ´no estoy sola, soy yo y la Virgen de Nueva Pompeya, ella me protege pero además me advierte quien se toma sus copitas de más´”, contó emocionado aclarando que para este libro, no trabajó como periodista sino como un chico que se permitió fantasear.

En aquel bar, dijo, había 4 tipos de clientes, que sobre todo aparecían por la mañana, porque la tarde iba apagando el movimiento del lugar. “Estaban los amigos de mi padre, oficinistas y comerciantes; los changarines, los peones de campo porque en los 60 la gente llega a caballo en carretas, y los jubilados, maestros y ferroviarios. Ellos charlaban mucho con mi mamá”, recordó.

“Mi mamá como todo barman, se enteraba de todo. A ella le confiaban los secretos y los chismes. Ella conocía todas las historias”, siguió Trotti. “Ella era muy generosa pero una debilidad, le gustaba que le paguen al contado. Y mi papá le decía: ¿cómo vas a hacer para cobrarle a todos los moroso del cementerio? Claro, la gente se moría con las deudas”, rememoró el periodista.

La Voz de San Justo, recordó Trotti, estaba presente. “Uno veía avisos clasificados y avisos fúnebres. Había noticias de accidentes y rateros, no se buscaba la cotización del dólar. Allí se buscaban los números de la quiniela. Y mi madre tenía esa debilidad”, recordó.

En la imagen un registro de Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). EFE/Jan Touzeau/Archivo

Trotti, dijo, se propuso contar esta historia en 32 capítulos. En otro pasaje de la presentación, recordó cuando hubo tiros en el cielo raso de aquel bar. “Mi madre hizo de celestina con Dora, la niñera y Luis Delgado, el verdulero de la cuadra. Aquella noche se hizo un fiestón que terminó con 3 tiros sobre el cielo raso volaron en la despedida de soltero de él”, recordó entre risas.

En otro pasaje rememoró el momento exacto en que su madre decidió arrancar con ese bar. “Nació en la fiesta de comunión de mi hermano, mi madre tuvo una idea con sus amigas, ahí nació la esquina. Hicieron una fiesta increíble también, recuerdo una parrilla de 3 pisos, una fiesta para el colesterol. Se cantó mucho y la noche terminó con el grito de un colado que dijo: “Vivan los novios”.

Trotti cerró con un conmovedor concepto. Contó que luego de la apertura del bar, a la madre se le fue yendo aquella felicidad inicial. “Estaba algo desganada”, dijo. Entonces fue que se dio cuenta que la felicidad no pasaba por tener algo. “Se puso a escribir en libreta verde donde anotaba todo. Y puso 73 objetivos de lo que ella consideraba la felicidad. Decía que era una escalera la felicidad, había que, para alcanzarla, subirla de a poco, peldaño por peldaño”.

Trotti es periodista, autor y artista plástico. Nació en 1958 en San Francisco (Córdoba). Es director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, con sede en Miami, Estados Unidos. Es autor de los libros “La dolorosa libertad de prensa en busca de la ética perdida”; “El bar de mi mamá” y co autor de “Impunidad, nunca más”, “Crímenes Sin Castigo Contra Periodistas” y “50 ideas excelentes”.

Recibió varios premios internacionales por su defensa a la libertad de prensa, tema recurrente en su obra plástica. Estudió en el Colegio Universitario de Periodismo en Córdoba y en la Universidad de Harvard, becado por el Centro Weatherhead de Asuntos Internacionales.

