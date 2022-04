Por qué las mujeres esperan menos placer en la cama, según la ciencia

Un estudio publicado en 2018 reveló que solo el 65% de las mujeres heterosexuales “generalmente o siempre” tienen un orgasmo durante las relaciones sexuales, en comparación con el 95% de los hombres heterosexuales (Getty Images)

Ya se sabe que los hombres llegan al clímax más que las mujeres en las relaciones heterosexuales, un fenómeno conocido como “brecha del orgasmo”. Ahora, investigadores de Nueva Jersey han descubierto que este fenómeno afecta al deseo de la mujer incluso de tener un orgasmo.

Los expertos encuestaron a hombres y mujeres en relaciones heterosexuales sobre la satisfacción sexual, con qué frecuencia tienen orgasmos y con qué frecuencia les gustaría tener uno, y no solo encontraron que existe la brecha del orgasmo, sino que las mujeres que llegan menos al clímax durante el sexo tienen menos deseo de tener un orgasmo y menos expectativas de tener uno también.

Cuando hombres y mujeres tienen orgasmos más frecuentes en su relación, quieren y esperan más orgasmos. Pero sucede lo contrario cuando una persona llega al clímax con menos frecuencia: comienza a querer y esperar menos orgasmos. Pero debido a la brecha del orgasmo, las mujeres se ven más afectadas por este deseo y expectativa disminuidos que los hombres.

El estudio fue realizado por tres investigadores del Departamento de Psicología de la Universidad de Rutgers en New Brunswick, Nueva Jersey. “Nuestras expectativas están formadas por nuestras experiencias, por lo que cuando las mujeres tienen menos orgasmos, desearán y esperarán tener menos orgasmos”, dijo la autora del estudio, Grace Wetzel, estudiante de doctorado en psicología social y “educadora sexual” en Rutgers. Y añadió: “Si las mujeres reducen sus expectativas de esta manera, más desigualdad de orgasmos se puede perpetuar en las relaciones”.

La brecha del orgasmo es solo otra forma de “desigualdad” entre un hombre y una mujer que simplemente se manifiesta en el dormitorio, argumentan los investigadores (Getty Images)

Los expertos encuestaron a 104 parejas sexualmente activas sobre cuánto tienen orgasmos, la cantidad ideal que les gustaría tener, sus expectativas sobre la frecuencia con la que las personas deberían tener orgasmos (“expectativas de orgasmos”) y las percepciones de la frecuencia de orgasmos de su pareja. Así, surgió evidencia de la brecha del orgasmo, con hombres llegando al clímax con más frecuencia que sus parejas femeninas.

La propia frecuencia del orgasmo de hombres y mujeres predijo positivamente su deseo y expectativa de orgasmo. En otras palabras, cuanto más alguien, ya sea hombre o mujer, tenía un orgasmo, más deseaba y esperaba tener un orgasmo en el futuro. Además, los hombres subestimaron significativamente el tamaño de la brecha del orgasmo en sus relaciones.

La brecha del orgasmo es solo otra forma de “desigualdad” entre un hombre y una mujer que simplemente se manifiesta en el dormitorio, argumentan los investigadores. “Un ciclo de desigualdad de orgasmos dentro de las relaciones puede perpetuarse cuando las mujeres que experimentan orgasmos menos frecuentes reducen su deseo y expectativa de orgasmo”, dicen en su estudio, publicado en la revista Sex Roles. “Los educadores sexuales, los activistas y los terapeutas deberían trabajar para mejorar el derecho al placer sexual y al orgasmo, especialmente para las mujeres que desean aumentar la frecuencia de sus orgasmos”.

La investigación sobre la brecha del orgasmo se remonta a más de medio siglo: Sexual Behavior in the Human Female (1953), de Alfred Kinsey et al., hizo varias observaciones, entre ellas las “diferencias en las frecuencias del orgasmo” entre hombres y mujeres solteros de los Estados Unidos, y encontró que el 36% de ellas nunca habían tenido un orgasmo antes del matrimonio, en comparación con el 0% de los hombres que nunca habían tenido un orgasmo antes del matrimonio.

“Aunque hemos avanzado mucho en el conocimiento de la sexualidad y en la difusión de sus aspectos científicos, aún existen mujeres y hombres que no entienden el orgasmo femenino" (Getty Images)

Más recientemente, un estudio publicado en 2018 reveló que solo el 65% de las mujeres heterosexuales “generalmente o siempre” tienen un orgasmo durante las relaciones sexuales, en comparación con el 95% de los hombres heterosexuales. De hecho, las mujeres heterosexuales tenían menos probabilidades de tener un orgasmo que los hombres homosexuales, los hombres bisexuales, las mujeres homosexuales y las mujeres bisexuales, así como los hombres heterosexuales, encontró el estudio.

“La brecha del orgasmo tiene implicaciones para el placer, el empoderamiento, la satisfacción sexual y el bienestar general de las mujeres”, dijo Wetzel. Y concluyó: “Es importante destacar que este es un problema de igualdad de género. Las mujeres están aprendiendo a esperar y estar satisfechas con menos en sus interacciones sexuales con los hombres”.

“Aunque hemos avanzado mucho en el conocimiento de la sexualidad y en la difusión de sus aspectos científicos, aún existen mujeres y hombres que no entienden el orgasmo femenino. Solo así se explican los resultados de investigaciones que revelan que alrededor del 50% solamente pueden alcanzarlo solas y que alrededor del 60% finge con frecuencia para no decepcionar a su pareja ”, explicó a Infobae la doctora Beatriz Literat, médica sexóloga clínica y ginecóloga del Departamento de Gineco-Sexo-Estética de Halitus Instituto Médico.

Según la especialista, una mujer que se ha autoestimulado y alcanzado orgasmos toda su vida puede alcanzarlo más fácilmente por su conocimiento cuando lo hace en pareja. “Por eso las mujeres homosexuales presentan un mayor porcentaje de probabilidades de alcanzan mayor cantidad de orgasmos, porque conocen mucho mejor su cuerpo ”, advirtió. Sin embargo, son cada vez más las mujeres en el mundo que se animan a reclamar y ejercer sus derechos y necesidades sexuales y cada vez más hombres entienden y se deleitan con la magia de una sexualidad armoniosa, en la cual ambos ganan. “Ha llegado el momento de dejar de lado las creencias erróneas para contribuir a los equitativos diálogos íntimos para alcanzar el placer”, concluyó la especialista.

